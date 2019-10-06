Подкаст "Кляті питання": "Пояснення Зеленського після погодження "формули Штайнмаєра" лишили враження що хтось щось недоговорює"

Фраза "формула Штайнмаєра" стала одною із найпопулярніших у пошуках за останній тиждень. Про неї усі говорили, але мало хто розумів, що саме вона вирішує.

Ця формула регулює, коли має запрацювати закон про особливий статус ОРДЛО, і сама по собі ще не є "зрадою".

"Якщо не лишити проведення виборів "на самоплив", якщо висунути чіткі умови та продумати деталі, то вибори на Донбасі можуть стати кроком до повернення окупованих територій під контроль центральної влади", - писала "Європейська правда у своїй останній публікації на цю тему.

Щоб більш детально розібратися у "формулі Штайнмаєра", автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поговорив про неї з Сергієм Сидоренком – редактором "Європейської правди", який написав декілька текстів про "формулу".

Що з цього вийшло, можна послухати трохи нижче:

Подкаст доступний всюди:

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