Принципово допомога зберігається, але клімат не дуже добрий.
Подкаст "Кляті питання": "У розмові з Зеленським Трамп поводив себе як мафіозо"
Через Україну та Володимира Зеленського один з наймогутніших людей планети може лишитися своєї посади.
Нова політична криза у США, яка може закінчитися імпічментом Дональда Трампа, розпочалася за участі президента України Володимира Зеленського.
Причиною кризи стала телефонна розмова між президентами двох країн, яка відбулася 25 липня. Американський президент тиснув на українського, наполегливо рекомендував Зеленському почати розслідування діяльності колишнього віце-президента США Джо Байдена та його сина Хантера.
Тиск Трампа на Зеленського сприймається як намагання за допомогою України отримати компромат на Байдена – свого суперника на майбутніх виборах.
Щоб більш детально розібратись у цій історії, автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поговорив про Трампа та Зеленського з Володимиром Дубовиком – директором Центру міжнародних досліджень і доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І. Мечникова.
Що з цього вийшло, можна послухати трохи нижче:
Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.
Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання" запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.
Що у подкасті?
- Яким чином стало відомо про деталі розмови Трампа з Зеленським?
- Чи справді Трамп шантажував Зеленського?
- Чому Трамп утаємничив розмову з Зеленським?
- Чи правильно реагує Україна та Офіс президента на цей скандал?
- Чи закінчиться цей скандал імпічментом Трампу?
- Чи можна цю історію порівняти з Вотергейтським скандалом, який завершився відставкою президента США Річарда Ніксона?
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