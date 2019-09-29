Подкаст "Кляті питання": "У розмові з Зеленським Трамп поводив себе як мафіозо"

Федір Попадюк
колаж: Андрій Калістратенко
2 перегляди
Неділя, 29 вересня 2019, 06:00

Через Україну та Володимира Зеленського один з наймогутніших людей планети може лишитися своєї посади. 

Нова політична криза у США, яка може закінчитися імпічментом Дональда Трампа, розпочалася за участі президента України Володимира Зеленського.

Причиною кризи стала телефонна розмова між президентами двох країн, яка відбулася 25 липня. Американський президент тиснув на українського, наполегливо рекомендував Зеленському почати розслідування діяльності колишнього віце-президента США Джо Байдена та його сина Хантера.

Тиск Трампа на Зеленського сприймається як намагання за допомогою України отримати компромат на Байдена – свого суперника на майбутніх виборах.

Щоб більш детально розібратись у цій історії, автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поговорив про Трампа та Зеленського з Володимиром Дубовиком – директором Центру міжнародних досліджень і доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І. Мечникова.

Що з цього вийшло, можна послухати трохи нижче:

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Що у подкасті?

  • Яким чином стало відомо про деталі розмови Трампа з Зеленським?
  • Чи справді Трамп шантажував Зеленського?
  • Чому Трамп утаємничив розмову з Зеленським? 
  • Чи правильно реагує Україна та Офіс президента на цей скандал?
  • Чи закінчиться цей скандал імпічментом Трампу?
  • Чи можна цю історію порівняти з Вотергейтським скандалом, який завершився відставкою президента США Річарда Ніксона?

Інші випуски подкасту "Кляті питання":

Що таке ринок землі та нащо він потрібен? Гість випуску: Олег Нів’євський 

Що не так з наркополітикою в Україні? Гість випуску: Тарас Ратушний

Що таке відкриті виборчі списки? Гість випуску: Андій Андрушків

Чому вчать у Гарварді? Гість випуску: Севгіль Мусаєва 

Чому у проросійської "Опозиційної платформи" такі високі рейтинги? Гість випуску: Роман Кравець

Що таке медичний канабіс та нащо його легалізовувати? Гість випуску: Тарас Ратушний

Церковний епізод: Філарет, ПЦУ, УПЦ КП, КПСС. Гість випуску: Роман Романюк

Аудит антикорупційних органів. Гість випуску: Віталій Шабунін

Все про електронний квиток. Гість випуску: Юрій Назаров

Теми: Трамп Зеленський США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Все більше американців підтримують імпічмент Трампу 28 вересня 2019, 18:48
Трампа вимагають притягнути до відповідальності за "тиск" у розмові із Зеленським 28 вересня 2019, 17:05
Білий дім обмежував доступ до розмов Трампа з Путіним – ЗМІ 28 вересня 2019, 13:15
Головні новини
Судновласник: судно, на якому були українці, затонуло
Спілка журналістів закликала Мендель вибачитися
Із затонулого в океані судна врятовано двох українців
В Атлантичному океані зникло судно з українцями
Усі новини
Публікації
Відставка Волкера: що її викликало та які наслідки вона матиме для України
Відставка Курта Волкера, як і скандал навколо тиску Дональда Трампа на Київ, що лише набирає обертів, певною мірою підривають потенціал США щодо подальшої допомоги Україні.
Принципово допомога зберігається, але клімат не дуже добрий.
28 вересня 2019, 14:21 — Володимир Дубовик
Віце-прем'єр Михайло Федоров: Деякі технології на виборах ми допрацювали глибше, ніж Трамп
Як людина без політичних амбіцій опинилася в уряді, які "фішки" команди Дональда Трампа використовував Зеленський і як буде виглядати "цифрова держава Україна". (рос.)
27 вересня 2019, 06:00 — Роман Романюк, Всеволод Некрасов
Міністр інфраструктури Владислав Криклій: я маю специфічний характер, тому ділитися ми не будемо
Новий міністр інфраструктури розповів, як він пов'язаний з Аваковим, що він збирається робити із "смотрящими", яких не міг звільнити його попередник, що буде із сполученням з Росією, та як протистояти апетитам Коломойського.
27 вересня 2019, 09:35 — Микола Топалов
Веселкова школа: про директорку-листоношу, яку кличуть за іменем, і (не)педраду, де всі танцюють
"Бажано, аби перед дітьми вчителі розмовляли між собою так, як в учительській. Діти повинні бачити, що всі у школі – колеги, партнери, друзі і не чужі люди".
28 вересня 2019, 09:00 — Марія Марковська
Усі публікації