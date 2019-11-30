Історія однієї поразки

Михайло Дубинянський
колаж: Андрій Калістратенко
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Субота, 30 листопада 2019, 06:00

"Удивляет, что Финляндии в 1917‑м удалось выйти из состава Российской империи, а Украина пыталась-пыталась, но у нее ничего не получилось. Затем вы выиграли у Советского Союза зимнюю войну 1939-1940 годов. С тех пор в вашей стране действует обязательный военный призыв. Какие выводы из исторических уроков Финляндии применимы к Украине?"

Это цитата из недавнего интервью "Нового времени" с финским президентом Саули Ниинисте.

Прекрасный штрих к юбилею советско-финской войны, начавшейся восемьдесят лет назад. Именно такой эта страница истории видится в Украине: победа маленькой, но гордой страны, отстоявшей свою свободу в неравной схватке с империей зла.  

Однако есть и другая цитата, более давняя и менее бравурная:

"Этот судебный процесс – фарс. Фактическим обвинителем в нем выступает не финское государство, а правительство одной сверхдержавы. Фактическими ответчиками выступают не те отобранные по политическим причинам лица, которые здесь обвиняются. Фактический ответчик – финский народ. И цель процесса – не столько приговорить обвиняемых к максимально суровым наказаниям, сколько то, чтобы решением финского суда объявить Финляндию агрессором в войне, а Советский Союз – миролюбивой, несправедливо пострадавшей жертвой незаконного нападения".

Эти слова принадлежат Ристо Рюти, премьер-министру Финляндии в 1939-1940 и президенту страны в 1940-1944.

По требованию Москвы соотечественники судили его как военного преступника – вместе с другими видными государственными деятелями. Таким оказался реальный финал советско-финского противостояния, растянувшегося почти на пять лет. И включающего две войны, проигранные финнами, несмотря на беспримерную стойкость и мужество.

Схватка СССР и Суоми – классический пример того, как заманчивые стереотипы могут разойтись с непривлекательной действительностью.

Чтобы в массовом сознании поражение выглядело победой, достаточно просто поставить точку в нужном месте. Оторвав удобный исторический эпизод от последующих событий.

В советско-финской эпопее такой точкой становится провал первоначального сталинского плана: блицкриг в 1939-м и установление коммунистического режима в Хельсинки. Вместо этого Москва потеряла сотни тысяч солдат убитыми, ранеными и обмороженными.

Чем не победа Финляндии над кремлевским агрессором? Чем не торжество высшей справедливости? Чем не образец для нынешней Украины?

Но если не обрывать историческое повествование, а довести его до логического конца, то перед нами предстанет иная картина.

Истощение ограниченных финских ресурсов к весне 1940-го. Тщетное ожидание военной поддержки от западных держав. Прорыв "линии Маннергейма" Красной армией.

Тяжелейший Московский мир. Утрата территории, впятеро превышавшей занятую Советами в ходе войны. Потеря пятой части финского промышленного потенциала.

Полуостров Ханко, переданный в аренду для создания советской военной базы. Легализация "Финляндско-советского общества за мир и дружбу", занимавшегося подрывной работой. Произвольная трактовка мирного договора Кремлем и выполнение все новых советских требований.

Затем "война-продолжение" 1941-1944 годов, попытка вернуть отторгнутые территории и новое поражение финнов.

Председатель союзной контрольной комиссии товарищ Жданов, обосновавшийся в Хельсинки.

Коммунист Юрье Лейно, назначенный главой финского МВД. Суд над прежним финским руководством.

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Массовые аресты финских офицеров, готовивших тайники с оружием на случай оккупации и партизанской борьбы. Официальное признание Финляндии агрессором.

Разорительные репарации, выплачивавшиеся Советскому Союзу как пострадавшей стороне. Размещение советской базы на мысе Порккала в 20 километрах от финской столицы.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, навязанный финнам в 1948 году. Роль капиталистического сателлита Москвы, породившая особый термин "финляндизация". Изъятие антисоветской литературы из финских библиотек.

Самоцензура в СМИ и запрет западных фильмов, могущих обидеть восточного соседа. Негласное право вето, которым советское Политбюро обладало в отношении любых назначений в финском правительстве.

Расхожее словечко "kotiryssä" ("свой русский"): личный контакт в советском посольстве, способствующий чьей-то политической карьере. И все это – в течение десятилетий, вплоть до горбачевской перестройки и распада СССР…

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Общая история

А теперь представим современную Украину, признающую Крым российским, заключающую с РФ договор о военно-политическом союзе и предоставляющую свою территорию для размещения соседских баз.

Украину, где представитель ОПЗЖ становится министром внутренних дел, а бывших руководителей страны по указанию Кремля судят за военную агрессию.

Где антипутинские книги изымаются из продажи, любое назначение в Кабмине может быть ветировано Москвой, а политики мечтают обзавестись "своим русским" в посольстве на Воздухофлотском проспекте.

Сомнительно, что при таком раскладе кто-то стал бы рассматривать украино-российское противостояние как историю нашей победы. Несмотря на то, что в 2014-м первоначальный кремлевский план "Новороссии" провалился, а неприятельские танки не дошли до Киева.

Безусловно, финский опыт ХХ века весьма примечателен и поучителен. Но только реальный, а не воображаемый опыт.

К чему фактически пришла Финляндия после нескольких лет военных усилий? К тому же варианту, с которым страны Балтии смирились еще в 1939-м: советский сателлит с особым внутренним укладом.

Но есть принципиальный нюанс: Латвия, Литва и Эстония, с самого начала согласившиеся на ограниченный суверенитет, в итоге не получили даже его. В отличие от Суоми, безуспешно сражавшейся за полноценную независимость и территориальную целостность.

Пожалуй, именно в этом заключается главный урок двух проигранных финнами войн. Урок, действительно важный для нашего общества, мыслящего категориями славной победы и позорного поражения, без промежуточных полутонов.

Советско-финская история продемонстрировала, что иногда тяжелое поражение оказывается лучшей из доступных опций. Поскольку альтернативой выступает катастрофическое поражение с потерей всего и вся.

Но в таком случае тяжелый проигрыш требует упорной, умелой и самоотверженной борьбы. Ибо отказ от сопротивления по умолчанию оборачивается катастрофическим проигрышем.  

Михаил Дубинянский

Теми: історія Росія війна Фінляндія Україна


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