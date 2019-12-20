"Потопельники", muscle car і Lamborghini. Чому українці купують уживані авто в Америці

Бескрайние, заставленные техникой поля, где можно забыть о времени и затеряться на целый день. Так можно вкратце описать магию паркингов крупных онлайн-аукционов Америки, продающих б/у авто, которые затем колесят по дорогам Украины и не только.

Человека с улицы на такие площадки просто так не пустят.

Несмотря на запрет вести съемку, у "Украинской правды" появилась возможность показать, как выглядит американская автомобильная мечта до того, как пересечь Атлантику и прибыть в порт Одессы в стандартном сорокафутовом контейнере.

Лидером поставки б/у авто остается Европа.

Но спрос на б/у из-за океана за последние несколько лет вырос настолько, что привел к снижению общего уровня цен внутри Украины.

В середине ноября ресторатор и бизнесмен Денис Жаткин вместе с друзьями объехал 15 штатов, знакомясь с жизнью и бытом Америки. Чтобы удовлетворить свое любопытство, украинцы побывали и на паркинге аукционных авто в Канзас-Сити.

Учитывая, что покупка б/у машин из-за океана в последние несколько лет стала популярной и в нашей стране, "Украинская правда" попросила очевидцев поделиться впечатлениями об увиденном непосредственно с места, откуда авто начинают свой путь в Украину.

При этом мы не задавались целью каким-либо образом повлиять на решения украинцев при выборе автомобилей, а лишь наочно показать, какие сюрпризы могут их ожидать.

Как работает рынок американского автомобильного секонд-хенда, сколько можно сэкономить на покупке суперкара Lamborghini Huracan Spyder, как зарабатывают на битых авто мексиканцы и так ли страшны утопленники – в фоторепортаже УП из Канзас-Сити.

"Американцы не парятся"

Сотни, тысячи авто. На паркинге в Канзас-Сити, как и на остальных подобных площадках в Америке, при желании можно отыскать сокровище. Или же взять кота в мешке.

В Америке существует несколько крупнейших компаний, которые продают подержанные авто и даже сельскохозяйственную технику все фото: Денис Жаткин

Чтобы попасть внутрь, частным лицам нужно пройти специальную регистрацию в интернете, чтобы получить свой ID, а затем и пропуск на проходной.

После смягчения в 2016-м году законодательства, касающегося ввоза б/у авто, американский секонд-хенд хлынул в Украину, составив конкуренцию "евробляхам". В среднем из США привозят 3 тысячи авто в месяц

Как говорит Денис Жаткин, снимать на площадке не разрешали. Но ему удалось записать подробное видео на портативную камеру.

На аукционных парковках можно встретить немало внешне вполне новых автомобилей

На входе выдают яркие салатовые жилетки, просят оставить рюкзаки и сумки.

– Бампер, конечно, не унесешь, но есть люди, которые выносят мелкие детали. Какую-то ручку, выключатель, кнопку. На выходе никто не обыскивает.

Это – большая проблема. Если ты заказал через аукцион машину, то прийти в Украину она может без каких-то функциональных деталей в салоне. А стоят они дорого, и найти их у нас не так-то просто, – рассказывает Денис.

За 9 месяцев 2019 года в Украину попало 32 936 единиц автомобильного секонд-хенда из США. Его общая стоимость 352 миллиона 247 тысяч долларов. Доля регистраций новых авто за указанный период составила всего 16%. Остальные 84% – подержанные автомобили. Данные Госкомстата, которые озвучили УП в "УкрАвтопроме".

На таких стоянках много транспорта после ДТП. На нем в штате Канзас делают бизнес мексиканцы: покупают не сильно битые авто, минимально приводят в порядок в своих автомастерских и снова перепродают аукционным компаниям. Человек с руками таким образом может легко заработать 400-500 долларов на одной битой машине.

Битые авто, купленные на аукционе в США, часто идут на так называемый "распил" с дальнейшей продажей запчастей

– Американцы в массе своей не ремонтируют машины, – делится наблюдениями Жаткин. – Есть страховка. После аварии отдал ключи, страховая компания возместила остаточную стоимость авто. Новую купил – поехал! А прежняя машина оказывается на аукционном паркинге.

Американцы часто меняют авто. После ДТП отдают машины страховым компаниям, бросая в салоне или кузове мусор и ненужные вещи

– Вообще, американцы не парятся, – продолжает он. – Самостоятельно крайне редко продают автомобили по частным объявлениям. Быстро с ними расстаются.

Это было заметно на паркинге в Канзас-Сити. Заглядываешь в машину, отданную страховщикам, а там в салоне или кузове валяются кока-кола, недоеденные шоколадки, еще какая-то фигня...

Торнадо, наводнения, скидки

Много машин на таких стоянках выглядят, как новые, без заметных повреждений.

Техника тут любая – от легковушек, джипов и muscle car'ов до мотоциклов, тракторов и даже лодок.

Американские аукционные паркинги – настоящий клондайк для автомобильной экзотики. Здесь можно найти раритетные образцы

В машину можно сесть, осмотреть салон и посидеть за рулем.

Данные о каждой единице транспорта есть на сайте компании. По специальному VIN-коду авто легко посмотреть всю его историю и начальную цену.

Каждый может купить машину, приняв участие в аукционе и предложив сумму больше.

Многие машины, которые оказываются на автомобильных аукционах после ДТП, имеют незначительные повреждения

– Я видел, например, авто, у которых просто отбит бампер, не повело шасси, нет каких-то видимых повреждений. На ремонт в таких случаях нужно немного времени и денег, – говорит Жаткин.

По его словам, на паркинге сложно сдержать восторг. Ощущения – будто ты ребенок, которому в большом магазине игрушек разрешили все попробовать и потрогать.

На паркинге можно найти авто, которые внешне смотрятся, как новые. Скорее всего, такой автомобиль – "утопленник"

– Я сидел за рулем Chevrolet. Красавчик. Крутейший! Красного цвета. Выпущен на восьмом месяце 2019 года.

Внешне нет ни одного повреждения, только сдуто колесо. Но когда открываешь дверь – понимаешь по сильному, тухлому, прелому запаху, что это "утопленник", – вспоминает он.

Понять это можно и без заглядывания в салон. По надписи, которую оставляют на стеклах и корпусах таких авто – "flood" (наводнение).

Надпись "flood" на корпусе транспорта говорит о том, что машина была затоплена водой. Но степень затопления и повреждений может быть разной

"Утопленников" в США много. Огромные территории стабильно страдают от природных катаклизмов – частых торнадо и наводнений.

Утопленную машину, которая стоит, к примеру, 50 тысяч долларов, на аукционе можно купить меньше, чем за 10 тысяч. Машину вычищают, высушивают, проветривают, чтобы избавиться от болотного запаха.

Можно посидеть за рулем внутри каждой машины, стоящей на огромном паркинге, и проверить состояние салона

Дальнейшее развитие событий зависит от удачи и степени утопления.

Если вы купили "утопленника" с аукциона напрямую или через посредника, то информацию о его затоплении от вас не скроют. Некоторые страховые компании даже указывают маркерами на корпусе уровень "ватерлинии".

Поэтому все риски покупатель "утопленника" осознанно берет на себя.

Любитель авто, попав на такой паркинг, может забыть о времени и провести на нем целый день в поисках машины своей мечты

Если вода поднималась выше капота, то лучше воздержаться от покупки. Велика вероятность, что в работе систем авто будут сбои.

"Утопленников" активно скупают в Украине для "распила", чтобы продавать части кузова и запчасти. Как правило, у таких машин совершенно целые бамперы, двери и другие конструктивные элементы.

"Нужно большое везение"

Как говорит Денис Жаткин, на аукционных паркингах есть немало автомобилей среднего класса в приличном состоянии.

Выбор большой, и есть большая доля вероятности отыскать что-то по вкусу.

Чтобы попасть на стоянку аукционных авто, нужно пройти регистрацию и получить разрешение на вход

– Но самому покупать на аукционе, особенно дистанционно, и если не разбираешься в технике – это как брать кота в мешке, – говорит Денис Жаткин. – В Штатах можно нанять человека, который обойдется долларов в 200.

Эксперт осмотрит лично машину, оценит состояние и повреждения. Сделает детальные фото- и видеосъемку, которые пришлет по почте.

Украинец Денис Жаткин говорит, что купил бы какое-нибудь б/у авто в Америке ради эксперимента

– Думаю, что посредник при покупке должен быть, – считает Денис. – Ты можешь, сидя в Украине, одним кликом купить на аукционе тачку сам, но потом будет куча головной боли.

Есть тонкости и подводные камни. На аукционах, например, могут так сфотографировать машины, что повреждения могут быть вообще не видны или минимально заметны.

Внутри салонов часто не хватает каких-либо элементов. По фотографиям машин, выставленных на аукцион, не всегда понятно, в каком состоянии они находятся

– Когда покупаешь сам, нужно большое везение, чтобы к тебе приплыло нормальное авто, – отмечает Денис Жаткин.

Американский лоск. Дешево

Ввоз американских б/у авто приобрел масштабные формы с середины 2016 года, когда в Украине приняли закон, существенно снижающий акцизный сбор на импорт подержанных автомобилей.

В Америке продают много б/у джипов, которые потом оказываются на украинских дорогах

По словам Дмитрия Карнаушенко, соучредителя одной из компаний, привозящих подержанные авто из США, спрос на такие автомобили в Украине продолжает расти.

Хотя сэкономить теперь можно меньше, чем 2-3 года назад, так как рынок уже насыщен "американцами", которых привезли в Украину, отремонтировали и выставили на продажу.

Украинские умельцы покупают битые muscle car и приводят их в порядок, после чего эти мощные авто вызывают восторг у прохожих на улицах городов Украины

– Но выгода покупать машину с пробегом в Америке остается, – утверждает Дмитрий. – Если говорить о среднем сегменте, то экономия может быть большая – 15-20%. При этом, благодаря экспертной оценке, ты точно знаешь, какое именно авто выбираешь, что придется отремонтировать и т. д.

Очень интересная экономия на лакшери авто. Она может достигать 30-35%.

Начальную цену авто, выставленного на аукцион, можно узнать на специальных сайтах – по VIN-коду, написанному на стекле

Как говорит Павел Щебетенко, директор по развитию еще одной компании-импортера б/у авто из США, обычной статистикой и цифрами оценить выгоду для покупателя сложно.

– Скажем, в Украине продают подержанное авто за 10 000 долларов, – приводит он пример. – В минимальной комплектации, где нет ничего, ручка механическая вместо электроподъемника стекол. И неизвестен реальный пробег, судьба этой машины.

И есть такой же марки авто, купленное на аукционе в США. Во-первых, вы имеете возможность получить всю его историю, так как по каждому авто в Америке есть специальные базы. С информацией о пробеге, смене владельца, ДТП, прохождении ТО, вплоть до замены масла и фильтров и т. д.

Некоторые авто и внешне, и изнутри выглядят, как новые. Чтобы не попасть впросак, лучше нанять в Штатах специалиста, который проведет профессиональную экспертизу

– Во-вторых, в Америке ты покупаешь транспорт в максимальной комплектации, – продолжает Павел Щебетенко. – Американцы любят весь этот лоск: кожа, мониторы, подогрев, чтобы все в кнопках было.

И вот такую машину вы берете за 9 000 долларов, а не за 10 000. Экономия вроде бы небольшая – 10%. Но по факту разница между двумя авто одной марки колоссальная.

Минус 160 000 долларов

Несмотря на возможные риски – от стадии аукциона до доставки через Атлантику, – украинцы покупают американский секонд-хенд тысячами в месяц.

Как показывает реальная практика тех, кто находится в этом бизнесе, иногда удается провести выгодные сделки.

Принято считать, что американский секонд-хенд, который попадает в Украину, намного экологичнее "евроблях" и имеет маленькие пробеги

Например, в Украину привезли BMW Х6 М 2018 года выпуска, купленный на аукционе США за 60 000 долларов. При стоимости такого авто в Украине в 120 000 долларов машина после доставки, оформления и ремонта обошлась хозяину в 95 000.

Во многих машинах на аукционном паркинге есть ключи зажигания, и можно попробовать завести авто, чтобы проверить работу двигателя

– У нас самый необычный и дорогой заказ был Lamborghini Huracan Spyder, – делится с УП Павел Щебетенко. – Один такой в Украине.

Битый спорткар, который стоит в целом состоянии до 360 000 долларов, привели в порядок в украинской мастерской, а покупатель, по словам Щебетенко, смог сэкономить 160 000 долларов.

Украинские продавцы, расхваливая американские авто, делают акцент на их комплектации, небольшом, чаще всего, пробеге и экологичности.

Эксперты говорят, что секонд-хенд из США, как правило, соответствует стандарту Евро5. В то время, как законодательно в Украину можно ввозить куда менее экологичный транспорт, отвечающий стандарту Евро2.

Даже весьма обеспеченные украинцы не брезгуют покупать б/у авто в Америке из-за экономии, которая может иногда составлять десятки тысяч долларов

Сложно ли удержаться от покупки подержанной, битой или утопленной машины, попав на аукционную площадку в США? Не возникает ли чувство неполноценности от покупки автомобильного секонд-хенда?

– Честно говоря, только в качестве эксперимента я мог бы взять, например, Chevrolet Camaro, который там видел, – резюмирует Денис Жаткин. – Посмотрел бы. Покатался, может быть, даже на "утопленнике". С расчетом на то, что сдал бы его потом на разборку и вернул потраченные деньги.

Несмотря на восторг, который можно испытать на паркинге подержанных авто в США, там же, по словам Дениса, может возникнуть и чувство второсортности. Сложно испытывать гордость, когда из-за низкого уровня доходов многим украинцам приходится только мечтать о б/у машинах из Америки.

Хотя, как показывает опыт украинских покупателей, аукцион авто из США – это всегда лотерея, в которой можно как проиграть, так и оказаться в дамках.

Евгений Руденко