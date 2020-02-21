Лоти Благодійного аукціону

26 лютого, до десятої річниці війни, "Українська правда" проведе конференцію "Як перемогти Голіафа"

Під час конференції будуть розіграні наступні лоти. Виручені від продажу кошти підуть на потреби Збройних Сил України.

Лот Журнал Time з підписом Валерія Залужного

Початкова ціна лоту – 50 тис грн.

Виручені від продажу кошти підуть на потреби Збройних Сил України.

Лот "Кацапський котел"

Виконаний у вигляді журнального столику. Його нижня частина (металева чаша) –плита від російського міномету 120 мм, який згорів в ураженій Cилами Оборони вантажівці в ході операції з деокупації міста Лиман в Донецькій області 2023 року.

Плита має серійний номер виробництва, що підтверджує її російське походження.

На неї встановлене гартоване скло з гравіюванням вірша Шевченка.

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі.

На початку вірша – вигравіруваний на склі Хрест ЗСУ, обрамлений латунню.

Скло на плиті зафіксоване за допомогою металевих приставок, виточених з гільз від кулемету.

В металеву чашу засипані іграшкові пластикові солдатики, які символізують російську армію, що гине. Власне, вони і є уособленням назви лоту.

При виготовленні лоту плита була пофарбована чорною порошковою фарбою, що в суміші з червоним кольором солдатиків символізує переможний червоно-чорний революційний прапор України.

Автор ідеї – Дмитро Рясний. Виконавець – Юрій Антонов.

Початкова ціна лоту – 190 тис грн.

Виручені від продажу кошти підуть на потреби Збройних Сил України.