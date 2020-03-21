Не панікувати, захистити, допомогти. На кнопці життя наших батьків

Если бы я месяц назад поймал джина, моим первым желанием было бы поговорить с папой…

…О, мне много чего есть тебе сказать. Мы сели на кухне, налили по стопарю под картоху в мундире, махнули не глядя, хэкнули и помолчали.

Через минуту папа глазами приказал повторить.

– Всё хорошо?

– Да, пап. Всё хорошо.

И мы сидим, в звенящей тишине, сидим лучшие минуты моей жизни. Молчим о разном: о детях, немного о работе. Как изменился мир, что нового. Познакомил его с внуками, папа не всех знает. За "Динамо" помолчали и треснули по третьей, норму знаем. Выпиваем культурно, для сугреву. Ради этого разговора и было всё. Мне не стыдно, папа, совсем не стыдно, и да, я хвастаюсь.

Но джина нет, месяц прошел, и мы очутились в ином мире. Дело не в вирусе и вызванной им эпидемии, хотя они очень важны.

Незаметно у нас поменялись ценности.

Деньги. Такая важная вещь, мерило успеха, отошли на второй, нет, не на второй – на пятый план. Деньги очень важны, они нужны для выживания, но все эти списки самых богатых полетели в тартарары – какая разница, остался один вопрос. И он явно не финансовый.

Здоровье. Со вторника в Израиле не делают плановые операции – небывалый случай, все готовятся к борьбе нации против вируса. Такая же ситуация в Германии, а эти две страны лучшие по медицине в нашей части света.

Отношения. Может, это не бросается в глаза, но самые большие изменения именно в области отношений. Они стали теплее, если всё будет развиваться по плохому сценарию, вирус может сплотить нас как нацию.

Перед его лицом объединятся левые и правые, верхние и нижние. И это шанс. Очень дорогой, для многих невыносимый, но шанс.

Медицина. Сегодня главным в обществе становится не бизнесмен, не политик – врач. Обычный врач, который живет рядом с вами, впятером в двушке, если ему много лет – накопил на Ланос подержанный. Они сегодня на передовой, врачи. И они не могут бастовать, не могут требовать. Они и не хотят, потому что их выбор – клятва Гиппократа. Святые люди, они не знают, что такое стартап и капитализация.

Милиция, пожарные, таксисты. Доставщики еды, кассиры супермаркетов, рабочие городских служб. Извините, кого не перечислил – всем вам предстоит стать героями.

Планы. Все планы пошли – эх, жаль, нельзя матом – прахом пошли планы. Отпуска, похудения, празднования. Поступления в универ – всё под огроменным вопросом. Началась жизнь без расписания.

Искренность. Захотелось высказать неприятному человеку всё в лицо. А приятного наоборот, прижать. Захотелось цветы без повода – и дарить захотелось, и получать.

Подарок сочинить, причем не за дорого, а рисунок – обычным мелком на бумаге. Ну и что, что я мальчик. Подумаешь.

Бизнес. Тут остановлюсь подробно. Бизнес сегодня не на первом плане. Конечно, страны без бизнеса не существует. Но все мои коллеги, а я со многими говорю (телефон или интернет, по части карантина я самый послушный гражданин)), они едины – нужны непопулярные меры. Вплоть до чрезвычайного положения, с комендантским часом и очень строгим наказанием – тот же Израиль за грубое нарушение ввел уголовную ответственность, до 7 лет тюрьмы. Уже есть нарушители, их накажут, сомнений нет. Там если обещают весной сажать – жди посадки.

Бизнес готов впрячься в одну телегу с государством. Он уже это сделал. Люди, которые хают всех бизнесменов без разбору, называя барыгами – люди, вы не правы. Самое дорогое, что есть сегодня у бизнесмена, его лицо. Если кто ударит им в грязь – уже не отмоется, никогда.

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ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Не паниковать. Как говорил мой папа, Димка-прораб, "пережили голодовку, переживем и изобилие". Никто не умрет с голода, не 1932-й и не 1943-й. Скажу вам больше – диета намного дороже обычной еды. Земля у нас хорошая, родючая. Защитить тех, кто на переднем крае. Врача, соцработника, милиционера. Совместная задача для государства и бизнеса, не сложная, но архиважная. Основной удар примет на себя старшее поколение. Им нужно помочь. Пенсионеров нельзя выпускать на улицу, вообще. Этим сейчас плотно занят наш "Жизнелюб", многие службы и волонтеры.

Каждый житель страны может сделать ласку взрослому соседу – выгулять собаку, купить еду, поговорить по телефону. Главное при этом – не контактировать с ним, еду поставить под дверь и свалить. Так вы убережете их от заражения, так и только так можно спасти людей. Задача кажется невыполнимой – нам нужно убедить миллионы, а у нас налицо недержание родной мамы, в бой рвется. Но другого пути нет. Отнять ключ, наорать, пообещать выйти замуж и слушаться – любые средства хороши.

Есть еще один путь, по которому вроде пошли некоторые страны Европы. Дать переболеть всем: кто выдержит – тот выдержит. Зато спасем экономику и будущее живых. Хороший путь, надежный. Оздоровить нацию, сэкономить расходы Пенсионного фонда. Со всех сторон выигрыш, верняк. Да, обречем пенсионеров, спасем молодых. Калькулятор говорит: давай, не сомневайся. Единственное но – на кнопках не доллары, не проценты и тонны. На кнопке – жизнь наших родителей.

Решать нам, и решать придется. Каждый день сомнений отобразится на калькуляторе. Давай, власть, не сцы.

Мы поддержим, нам еще папе в глаза смотреть.

Гарик Корогодский, для УП

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