Епідемія в соцмережах. Як "кліпове мислення" і постправда впливають на розвиток пандемії

Twitter, Facebook, Google объединились в стремлении пресечь опасную дезинформацию о COVID-19. Абсурдные методы лечения, парадоксальные теории заговоров, поддельные фотофакты ежедневно принимаются миллионами людей за чистую монету.

Почему коронавирус пошатнул веру во всевластие технологий, и какие особенности человеческого восприятия отвечают за наши заблуждения и предрассудки?

Неутешительный диагноз ВОЗ: критическое мышление окончательно проиграло

Термин "Клиповое мышление" стремительно набирает популярность в последние годы. С его помощью описывают способ восприятия данных, характерный для нового поколения.

XXI век формирует необыкновенно быстрый темп жизни. Пытаясь угнаться за ним, люди утрачивают навыки углубляться и считывают лишь поверхностные факты.

Считается, что именно поверхностность восприятия позволяет насаждать современному человеку любое мнение.

Люди неспособны противостоять информационному потоку и охотнее верят придуманным, сомнительным сообщениям, чем новостям солидных изданий.

Сомнения и проверка источников стали настолько редким явлением, что человечество вошло в эпоху так называемой "постправды", где больше нет объективной действительности, а существует лишь навязанное видение мира.

Всему населению Земли поставлен неутешительный диагноз – "повышенная уязвимость к манипуляциям" Фото: freepic

"Клиповое мышление" и "постправда" стали нешуточным испытанием во время текущей пандемии. Цена информационной близорукости – не только здоровье "близоруких", но и жизни множества других людей.

В своем обращении, сделанном еще до глобального локдауна, глава Всемирной организации здравоохранения провозгласил, что дезинформация о коронавирусе может быть более заразной, чем сама инфекция.

В этой речи Доктор Гебрейесус не стал призывать мир развивать критическое мышление. Он не потребовал в ответ на происки интернет троллей и распространителей теорий заговора "не реагировать, а думать". Не повесил на главную страницу сайта ВОЗ баннер с лозунгом "Выбирай умом, а не эмоциями".

В ответ на шквал дезинформации главный борец за "здоровье всех людей" обратился к цифровым гигантам (Facebook, Google, Tencent, Baidu, Twitter, TikTok, Weibo, Pinterest и другим), а также к инфлюэнсерам Youtube и Instagram с призывом распространять информацию из заслуживающих доверие источников и выступать фильтром для лживых фактов.

Можно с уверенностью сказать, что вера в "критическое мышление" окончательно умерла. На аналитические способности человечества более никто не рассчитывает.

Теперь уже не новому поколению, а всему населению Земли поставлен неутешительный диагноз – "клиповая культура", "повышенная уязвимость к манипуляциям" и "зависимость от социальных и интернет медиа".

Если клиповое мышление невозможно победить, значит его следует возглавить!

Призыв ВОЗ был с энтузиазмом воспринят технологическими гигантами и лидерами общественного мнения.

С началом эпидемии Google, Facebook, Twitter, блогеры и влогеры с миллионными аудиториями бросили недюжие силы на то, чтобы бороться с дезинформацией. Поисковые запросы и ленты социальных сетей по всему миру заполнились проверенной информацией о коронавирусе.

Twitter заслужил похвалу от вице-президента Европейской комиссии Веры Джуровой за то, что предоставил исследователям и разработчикам программного обеспечения доступ к потоку данных в реальном времени из более, чем 10 млн ежедневных твитов о COVID-19. Соцсеть добавляет к некоторым твитам о вирусе специальные плашки с фактами для просвещения пользователей.

Facebook установил предупредительные надписи о независимых проверках фактов в 40 миллионах постов только за март, а также заявляет, что удалил сотни тысяч постов вредоносной дезинформации о коронавирусе.

Google в начале каждой страницы ставит ссылки на рекомендации ВОЗ, а по тематическому запросу выдает только верифицированные и официальные источники, актуальные для региона пользователя.

Кроме того, Google Assistant блокирует попытки внести какие-либо изменения в параметры поискового запроса, касающегося COVID-19, чтобы в выдачу не попали сомнительные источники.

Остается надеяться, что информационный парадокс коронавируса станет холодным душем для всех, кто убежден в безграничных манипуляционных возможностях социальных сетей ФОто: freepic

Звезды эстрады и мирового кино через Youtube, Instagram и TikTok бомбардировали свои миллионные аудитории призывами оставаться дома.

Молодежные кумиры создавали танцы для запоминания техники мытья рук и переучивали весь мир приветствовать друг друга без рукопожатий. А многочисленные челленджи и флешмобы вовлекали сотни тысяч людей весело проводить время на карантине и не впадать в депрессию от социального дистанцирования.

Все упомянутые действия обеспечили карт-бланш для систем здравоохранения по всему миру, а также дали бой паническим настроениям и вредоносному контенту по всем правилам клиповой культуры.

Объемы выдачи проверенной информации стремительно выросли. Доступ к конспирологическим источникам повсеместно ограничен. Моральные авторитеты задали миллионам своих последователей единственно правильную модель поведения.

Пожалуй, за всю свою историю человечества борьба за умы не велась так целенаправленно и с использованием столь масштабных ресурсов.

Однако, эта гигантская система борьбы с дезинформацией дала сбой, так и не сумев перевести количество в качество.

Крах медиатеха

По независимым оценкам, все действия Twitter оказались малоэффективными с точки зрения влияния на фейковый контент.

Платформа смогла отреагировать/обозначить в сети всего 3% неправдивых новостей, так как в первую очередь анализирует данные лишь тех постов, "фейковость" которых выявлена самими пользователями, а также те, источником распространения которых являются аккаунты с определенным количеством подписчиков.

Facebook бездействует в отношении работы закрытых групп.

Независимый кандидат в Сенат США, а по совместительству конспиролог и противник вакцинации, Шива Айядурай опирается на широкую сеть подобных групп для усиления своей онлайн-поддержки. На сегодняшний день заявления Айядурая называют одним из самых опасных векторов дезинформации по тематике здоровья.

Ярчайшим примером служит его видео с обвинениями в адрес ВОЗ и главы Национального института изучения инфекционных заболеваний Энтони Фаучи (США). Не смотря на то, что Youtube ограничил выдачу этого контента, за счет сторонних ресурсов (прежде всего Facebook) видео набрало 6 млн. просмотров за неделю.

Сайты, публиковавшие призывы арестовать Билла Гейтса за "создание коронавируса", стали отличной площадкой для рекламы продуктов Майкрософт Фото: blog.epfa. es

Среди рекомендаций Айядурая – использование для профилактики от коронавируса струи горячего воздуха из фена, направленного в гортань.

Google, похоже, не в состоянии контролировать всё многообразие созданных им сервисов. Сделав определенные успехи в ограничении выдач в Youtube и своей поисковой системе, Google упускает из вида распространение информации через приложения Google Play.

До того, как был введен в действие запрет на программы, разработка которых не авторизирована органами власти и здравоохранительным организациями, приложения сторонних разработчиков пользователи скачали более 400 тысяч раз. Только приложение "Wuhan Coronavirus map" девелопера Sim&Co получило более 100 000 загрузок до удаления с платформы.

Не менее замечательный пример – сервис контекстной рекламы Google Ads. Его уличают в систематическом финансировании конспирологических ресурсов.

Сайты, публиковавшие призывы арестовать Билла Гейтса за "создание коронавируса", стали отличной площадкой для рекламы продуктов Майкрософт. А новостные хабы, собирающие фейки о вредоносном воздействии сетей 5G, пестрят рекламой телекоммуникационного оператора О2.

Фактически, такими действиями детище Ларри Пейджа и Сергея Брина выступает невольным спонсором распространителей дезинформации.

Все эти инциденты красноречиво свидетельствуют — частота выдачи информации, равно как и ограничение доступа к ней, не способны влиять на желание людей получать новости определенного содержания.

Сторонников идеи о "несуществующем вирусе" и потенциальном чипировании не становится меньше. "Альтернативные данные" продолжают просачиваться через небольшие закрытые группы в Telegram и Viber, конспиративные сайты и даже через объявления на остановках и в подъездах.

Чем же объясняется то, что компании и инфлюэнсеры с миллиардными аудиториями, объединив и приумножив свои усилия, действуя по всем законам клипового мышления и эпохи постправды, так и не сумели искоренить заблуждения и домыслы?

Темная энергия мозга

Последние десять лет в ученом сообществе наблюдается стремительный рост интереса к феномену работы мозга в так называемом пассивном, или дефолтном режиме.

Это состояние, когда человек не занят выполнением какой-либо задачи, связанной с внешним миром, а, напротив, бездействует, отдыхает, грезит наяву или погружен в себя. И именно в этом состоянии мы чаще всего лениво "серфим" интернет, "залипаем" в YouTube или "скролим" ленту Instagram, Facebook

Так чем же заняты наши извилины, когда мы перестаем концентрироваться на конкретных задачах и рассеиваем свое внимание?

Сегодня нейрофизиологи убеждены: переходя в пассивный режим, мозг продолжает потреблять информацию, искать ответы и вырабатывать решения — такую работу, не связанную с внешними раздражителями, группа американских исследователей стала называть "темной энергией" мозга.

Важно отметить, что при этом активно задействованы центры образного мышления и памяти, центры же речи и концентрации, напротив, затухают.

В ход идут пережитый опыт, впитанные образы и запомнившиеся факты, а вовсе не слова, цифры и формулы.

В некотором смысле в состоянии покоя мозг превращается в фабрику написания сценариев, в которых "Я" – главный герой, а сюжетные линии задаются нашими переживаниями, тревогами и запросами.

Результатом этой удивительной работы представляется уникальная для каждого картина мира, с которой мы и сопоставляем полученные извне данные.

Наиболее известный из исследователей пассивного режима работы мозга Маркус Райхл, приводит занятную цитату: "Исследователи знают, что только лишь капля из океана окружающей нас информации достигает центров ее обработки в мозге. Хотя через зрительный нерв передается 6 млн бит информации, только 10 тысяч бит достигают зрительной коры, и лишь несколько сот из них принимают участие в формировании осознанного восприятия — слишком мало, чтобы самостоятельно сформировать зрительный образ. Это открытие наводит на мысль, что мозг, возможно, постоянно прогнозирует события в окружающем нас мире для того, чтобы быть готовым к формированию соответствующей реакции."

Если только допустить, что внутренний контекст, на создание которого уходит львиная доля ресурсов мозга, играет столь фундаментальную роль в процессе восприятия, станет очевидным следующий вывод.

Сигналы, поступающие из внешнего мира, всегда будут играть второстепенную роль. С какой бы частотой и в каком объеме на человека не сыпались бы сведения, они будут либо интерпретироваться как часть личной картины мира, либо безоговорочно отвергаться.

Психолог Томас Гилович писал: "Когда факты подтверждают убеждения, люди склонны видеть то, что они ожидают увидеть, и делать выводы, которые соответствуют их ожиданиям. Если вывод соответствует нашим установкам, мы задаемся вопросом: "Могу ли я в это поверить?", если же вывод разочаровывает нас, то мы спрашиваем себя: "Должен ли я этому верить?"

Быть может "клиповое мышление" – это не чума 21 века? Возможно, стоит допустить, что мозг обрабатывает образы куда чаще, чем слова? Что люди преимущественно рассеяны, а не сконцентрированы? И что находить подтверждения тому, во что мы и так верим, куда естественней, чем анализировать и сопоставлять?

Коронавирусное похмелье

Оглядываясь на информационные будни ушедших месяцев, становится очевидной непобедимость заблуждений и предрассудков, а также тотальная неспособность социальных и интернет медиа их искоренить.

Как только мы отдаем должное внутреннему контексту: взглядам, опыту, убеждениям, – все становится на свои места.

Какой отклик у человека, столкнувшегося с беспомощностью докторов, могут вызвать предписания официальной медицины, льющиеся из всех доступных источников? Что думают люди, разочарованные в медицине, на счет тотального карантина, мытья рук и ношения маски как панацеи от СOVID-19?

Полагаю, что ничего хорошего. А вот информация о лечении содой или внутренним применением дезинфекторов заходит им "на ура". И не важно, что она поступает через пересылку в мессенджере WhatsApp. Как и не важна статистика увеличения последующих обращений в скорую помощь с отравлениями.

А что скажут люди, тотально недоверяющие чиновникам, на очередное притеснение их жизненных интересов из-за коронавируса? Пожалуй, не стоит даже быть конспирологом и верить в "глубинное государство", чтобы негодовать по поводу растерянных и неуклюжих действий властей по всему миру.

И в качестве подтверждения собственных взглядов не перепостить видео выставленных на улицу итальянских лежачих больных, которые потом окажутся пострадавшими от землетрясения двухгодичной давности жителями Хорватии.

Фото: freepic

Какой соблазн задуматься о мутациях, причиненных излучением сотовых вышек стандарта 5G, у инновационных скептиков и адептов возврата к природной естественности? Спросите об этом у голливудской звезды Вуди Харрельсона, который по совместительству является веганом-сыроедом, защитником окружающей среды и супругом владелицы бизнеса по выращиванию и доставке органических продуктов.

В своем Инстаграме, где у него 2 млн подписчиков, Харрельсон выложил видео о якобы разрушении вышек 5G в Китае. По его словам, он запостил информацию т.к. тему он еще не исследовал и она показалось ему очень интересной. На самом деле на видео были изображены протестующие в Гонконге в августе 2019 года, когда о коронавирусе еще даже никто не слышал.

Остается надеяться, что информационный парадокс коронавируса станет холодным душем для всех, кто убежден в безграничных манипуляционных возможностях социальных сетей.

Для всех, кто возлагает ответственность за распространение фейков и конспирологии на всесильный Google.

Для всех, кто считает пост-правду изобретением злого гения Трампа или мировой финансовой закулисы.

Не стоит обвинять технологии в том, что темные стороны наших личностей вырвались наружу и в очередной раз заставили человечество всерьез задуматься о своей безопасности.

Увы, человек не воспринимает ничего из того, во что он сам не готов был бы поверить.

Алексей Куприенко, CEO и основатель Траблшутингового агентства "Underdog The Unlawyers"