На зорі справедливості

4 июля Соединенные Штаты отметят День независимости – пожалуй, самый невеселый за последние несколько десятилетий. Праздник, омраченный коронакризисом и продолжающимся гражданским противостоянием.



Происходящее за океаном не могло обойти стороной украинские соцсети. И, казалось бы, наша общественность должна была сочувствовать чужому протесту, учитывая собственный революционный дух, традиции Врадиевки и Майдана, опыт стихийной декоммунизации и деколонизации.

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Однако большинство комментаторов расценили события в США как вакханалию погромщиков и вандалов. При этом негативные киевские оценки практически совпали с московскими.

Конечно, неприятие Black Lives Matter проще всего объяснить расовыми предрассудками. Но такое же отторжение вызывают и другие западные волнения – например, акции "желтых жилетов" во Франции. И фактически проблема намного глубже.

То, что Запад считает борьбой за справедливость и равноправие, на постсоветском пространстве воспринимается как борьба за незаслуженные преференции.

Гибель того же Джорджа Флойда видится трагическим инцидентом, но не вопиющей несправедливостью.

Куда больше отечественную публику задевают пышные похороны Флойда в золотом гробу или 13 миллионов долларов, доставшиеся семье покойного. С точки зрения многих украинцев, это по-настоящему несправедливо.

В социальных сетях правит бал наш средний класс. Self-made men и self-made women постсоветского разлива. Атланты, расправившие плечи настолько, насколько это было возможно в депрессивной Украине.

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Они привыкли гордиться собой и своими достижениями. В их картине мира занимаемое положение складывается из личных способностей и личных усилий. А линейная зависимость между сделанным и полученным означает подлинную справедливость.

Однако в реальной жизни эта красивая формула слишком часто дает сбои. Рождение в семье олигарха или влиятельного чиновника значит больше, чем упорный труд. Рождение в семье профессора или шевченковского лауреата – больше, чем интеллектуальные или творческие способности.

А рождение в благополучной стране – больше, чем жизненный путь, пройденный в проблемном государстве.

"Всего восемь дней от роду – и уже швейцарец!" Рассказывают, что писатель Томас Манн отпустил это ироничное замечание, увидев младенца у своих цюрихских знакомых.

На дворе стояли 1930-е. Беженцы из гитлеровской Германии мыкались по всей Европе, пытаясь раздобыть необходимые документы, вид на жительство, новый паспорт – и часто безуспешно. А малыш из Цюриха уже по праву рождения был избавлен от нацизма и надвигавшейся войны.

Хотя мрачные тридцатые остались в прошлом, неравные стартовые условия никуда не делись.

Отечественный средний класс остается заложником собственного государства с его вечным догоняющим развитием.

Можно свернуть горы в Украине, но конечный результат окажется довольно скромным по западным меркам.

При сопоставимых способностях и сопоставимом усердии житель развитой страны получит много больше. Эта фора, достающаяся европейцу или американцу по праву рождения, принижает достижения наших self-made men и self-made women. Создает психологический дискомфорт.

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Заставляет страдать от несправедливости мира, в котором внешние обстоятельства оказываются важнее личных усилий.

И тут на помощь приходят люди, подобные покойному Джорджу Флойду. Проживающие в странах "золотого миллиарда", но остающиеся социальными лузерами. Их пример убеждает, что не все в этой жизни определяется внешними обстоятельствами: личные достижения тоже чего-то стоят.

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Можно появиться на свет в самом успешном государстве земного шара, но для дальнейшего роста этого мало. Можно обладать американским паспортом, но быть маргиналом и наркоманом, на чьем фоне целеустремленная публика из Киева и Львова смотрится выигрышно. А, значит, в мире все-таки есть место для справедливости!

Проблемы расовой дискриминации у нас мало кому интересны. Зато само существование социальных низов на Западе греет душу постсоветского среднего класса. Помогает поверить в собственный жизненный успех, достигнутый наперекор обстоятельствам.

А любой бунт западных низов и потакание низам со стороны западного общественного мнения ранит наших доморощенных атлантов.

Если для превращения в мировую икону достаточно родиться темнокожим американцем, стать мелким правонарушителем и погибнуть от руки копа, то где же справедливость?

Поощряемые лузеры из успешных стран вызывают больше подсознательной ревности, чем топ-менеджеры с астрономическими зарплатами или магнаты с фантастическими прибылями.

Какой бы колоссальной ни была пропасть между обитателем Уолл-стрит и постсоветским бизнесменом средней руки, ее всегда можно объяснить личными усилиями. Закрыв глаза на благоприятные обстоятельства, содействовавшие чужому успеху.

Но успех униженных и оскорбленных чересчур явно привязан к той благополучной атмосфере, которая их окружает.

Жертва полицейского произвола в Украине никогда не получит акции Disney в подарок от голливудской звезды.

Взбунтовавшемуся украинцу никогда не достанутся преференции, на которые может рассчитывать участник американского бунта. Это слишком очевидно и слишком несправедливо.

Это толкает к неприятию чужих протестов и побуждает желать их поражения. В душе отечественный наблюдатель надеется, что западные отверженные останутся на дне: выгодно оттеняя его собственные скромные достижения.

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Увы, хороших новостей для нашего ранимого среднего класса, похоже, не предвидится. В зажиточной части планеты наметился недвусмысленный тренд. Низы недовольны своим статусом и требуют его пересмотра.

Верхи психологически готовы идти навстречу и расплачиваться за умиротворение низов.

Идея безусловного базового дохода получает вторую жизнь на фоне пандемии и локдаунов.

Вероятно, разрыв между богатыми и бедными на Западе будет сокращаться: но параллельно будет нарастать контраст между богатыми и бедными странами. Между теми, кто в состоянии содержать благополучную иждивенческую прослойку, – и теми, кому такое удовольствие не по карману.

Парадокс, но чем большего добьются западные поборники справедливости, тем сильнее обострится ощущение несправедливости в Украине.

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Чем больше преференций получит неуспешный житель США или Западной Европы, тем сильнее обесценятся наши собственные выстраданные успехи.

И тем больше украинцев придут к мысли, что по-настоящему ценен лишь один вид личных усилий: усилия, позволяющие распрощаться со своей многострадальной родиной.

Михаил Дубинянский