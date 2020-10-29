Жеваго, Гладковський, Святаш. Хто уникне відповідальності після рішення КСУ щодо е-декларацій?

За повідомленням на офіційному сайті НАБУ доведеться закрити 110 кримінальних проваджень, в яких досліджувалося близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних даних до декларацій. 7 особам, серед яких троє колишніх народних депутатів, повідомлено про підозру.

Ще три десятки справ було скеровано до суду. Стосовно 13 осіб вже є кінцеві рішення: 6 вироків та 7 ухвал про закриття проваджень.

Через останнє рішення КСУ всі ці справи будуть закриті, а вироки можуть бути скасовані. Внаслідок цього чиновники, викриті на недекларуванні статків, уникли кримінальної відповідальності. І дороги назад уже немає, оскільки рішення КСУ остаточне та не підлягає оскарженню.

Справи у ВАКС, які будуть закриті

Геннадій Труханов (мер Одеси):

За даними НАБУ, мер Одеси не вніс до декларацій за 2015–2017 роки відомості про майно та доходи колишньої дружини (перебували в офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки), з якою він продовжував проживати. Серед незадекларованого майна: квартира, два паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, проценти за вкладами у банках. Розмір незадекларованого майна у 2015 році становив 32 млн грн, у 2016 році — 18 млн грн і у 2017 році — 16 млн грн.

Цікаво, що КСУ "рятує" Труханова уже вдруге. Перший раз це сталося у лютому минулого року, коли було скасовано відповідальність за незаконне збагачення. Детективи тоді виявили у Труханова понад 3 млн фунтів необґрунтованих статків.

Геннадій Труханов Фото: УП

Максим Поляков (екснардеп):

НАБУ вважає, що екснардеп від Народного Фронту Поляков, більш відомий по "бурштиновій справі", не вніс до декларації за 2016 рік відомості про набуття у власність квартири, вартість якої сягає близько 10,91 млн грн (зареєстровану на близьку особу) та дорогі предмети побуту. А у декларації за 2017 рік екснардеп не вказав 5,24 млн грн доходів та 5,19 млн грн видатків на купівлю квартири. Полякова у цій справі обвинувачують не тільки у недостовірному декларування, а й у безпідставному отриманні як народним депутатом 367 тис бюджетних грн компенсації за оренду номера у готелі "Київ". Враховуючи це, після рішення КСУ справу закриють лише в частині недостовірного декларування.

Сергій Скуратовський (екснардеп)

Сторона обвинувачення вважає, що колишній нардеп від Радикальної партії Ляшка приховав наявність у членів сім'ї корпоративних прав на три юридичні особи, загальною вартістю понад 24 млн грн, не задекларував користування люксовим авто Mercedes-Benz S 450 та нежитлового приміщенням, вартістю 1,5 млн грн.

авто Mercedes-Benz S 450 Джерело: Autoria

Костянтин Бриль (ексголова ОДА)

За версією НАБУ, колишній голова Запорізької ОДА не задекларував право користування та розпорядження на 5 автівок: Land Rover та ще чотири Mercedes-Benz (моделі G 63 AMG, SLK, S 500 та Viano), право власності дружини на два кримських (Алушта) елінги по 78 кв. м., гаражно-човновий кооператив рибалок-любителів, гараж, паркомісце, дві квартири, земельну ділянку для ведення садівництва площею 0,1 га. Крім того, НАБУ з'ясувалося, що у 2015 році він взагалі не подав декларацію. Також у ході розслідування детективи встановили, що Бриль був любителем подорожей і при річному доході у 10 тис. доларів, декілька разів на рік разом з сім'єю літав за кордон: Туреччина, Італія, Німеччина, Франція, Греція, Ізраїль тощо, де зупинявся у дорогих готелях.

Дмитро Білоцерковець (радник мера Києва)

Обвинувачення встановило, що колишній нардеп від БПП, а нині радник столичного мера Кличка у 2016–2017 роках користувався будинком у 186,7 кв. м. та земельною ділянкою у 175 кв. м., які нібито були подаровані його матері. Варість майна становить 3,8 млн грн.

Павло Букін (екскерівник "Укроборонпрому")

Як вважає НАБУ, колишній генеральний директор "Укроборонпрому" не задекларував у 2016 році доходи, нерухоме майно (дві квартири вартістю понад 3 млн грн) та автомобілі (Range Rover) вартістю 10 млн грн, яке є власністю його цивільної дружини.

Ігор Насалик (ексміністр енергетики)

За версією детективів, ексміністр енергетики та вугільної промисловості України 4 роки поспіль (2015–2018) не декларував отриману позику в 1,25 млн доларів. Гроші йому в борг нібито дав колишній президент ФК "Карпати" Петро Димінський.

Ігор Насалик

Дмитро Сус (ексслідчий ГПУ)

Колишній слідчий ГПУ Дмитро Сус обвинувачується одразу у двох злочинах: за версією детективів, впродовж 2016 року він систематично привласнював речові докази у кримінальних провадженнях з метою подальшого продажу (гральні автомати, столи для покеру, відеореєстратор), а також користувався автомобілем Audi Q7 зареєстрованим на його 85-річну бабусю, хоча машини не було в декларації. Загалом йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Олег Голяшкін (суддя)

За версією НАБУ, суддя Вищого адміністративного суду України у 2015 і 2016 роках не декларував дві квартири в центрі Києва на вулиці Лаврській, 10, власником яких є його мати. Голяшкін хотів приховати їх від органів правопорядку та громадськості, а також для того, щоб претендувати на службе житло у Києві, яке потім можна би було привласнити.

Геннадій Молібога (суддя)

За повідомленням НАЗК, голова Дружківського міського суду Молібога у різні роки не вказав дві земельні ділянки, які належать йому на праві власності, та автомобіль Audi Q7, який перебував у нього в користуванні. Крім того, він зазначив недостовірні відомості про квартиру та легковий автомобіль, які належать йому на праві власності, а також недостовірно вказав дохід, отриманий дружиною. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації судді за 2015 рік становить понад 1,6 млн грн, а за 2016 — понад 560 тис. грн. Раніше щодо судді також здійснювалося розслідування по незаконному збагаченню, але справу закрили через попереднє рішення КСУ.

Людмила Толкачова (суддя)

За даними слідства, колишня суддя Вишгородського районного суду Київської області у деклараціях за 2016, 2017 та 2018 роки не вказала про позику. Зокрема, Толкачова у декларації за 2016 і 2017 роки не зазначила відомості на загальну суму понад 669 тис. грн, у декларації за 2018 рік — на понад 659 тис. грн.

Андрій Заїка

За версією детективів, ексголова Держекоінспекції не задекларував майна на загальну суму майже 60 млн грн. Зокрема, у декларації за 2015 рік він не відобразив відомості стосовно майна на загальну суму понад 3,694 млн грн, у декларації за 2016 рік — на 28,67 млн грн. Крім того, до декларації, поданої перед звільненням із займаної посади, експосадовець не вніс відомості про майно на загальну суму близько 27,963 млн грн, включаючи орендовану квартиру в Києві на бульварі Лесі Українки.

Володимир Фалей (чиновник Держрибагентства)

За даними НАБУ, експерший заступник голови Держрибагентства у деклараціях за 2016–2017 роки у деклараціях за 2016, 2017 та частину 2018 року посадовець не зазначив відомості про наявні у нього фінансові зобов'язання на загальну суму, що перевищує 1,8 млн грн.

Зоя Пономарь (суддя у відставці)

Колишня суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Зоя Пономарь обвинувачується в умисному неподанні декларацій. У 2015 та 2016 роках вона подавала паперові декларацій замість електронних, оскільки не бажала давати згоду на обробку її персональних даних та замінювати особистий підпис на цифровий. Щодо епізоду неподання декларацій за 2017 та 2018 рік Вищий антикорупційний суд уже ухвалив по екссудді вирок, який набув законної сили. Однак він ймовірно теж буде скасований.

Сергій Кримчак (ексдепутат Київської міської ради)

За версією детективів, колишній депутат Київської міської ради, секретар земельної комісії Сергій Кримчак, обвинувачується у тому, що організував схему заволодіння трьома ділянками загальною площею 2600 кв. м., а також повідомив недостовірні відомості у майнових деклараціях. Оскільки йому інкримінують вчинення одразу чотирьох злочинів, то справу буде закритою лише в частині недостовірного декларування.

Справи на досудовому розслідуванні у НАБУ, які будуть закриті

Із 110 справ по недостовірному декларуванню, які детективи та прокурори змушені будуть закрити через рішення КСУ, у 6 із них вже було пред'явлено підозри. Ось хто ці люди:

Денис Дзензерський: як вважає НАБУ, протягом 2015–2018 років колишній депутат не задекларував наявність у себе невиконаних фінансових зобов'язань перед банківськими установами України на суму понад 4,7 млрд грн. Костянтин Жеваго: слідство встановило, що колишній нардеп не задекларував факт наявності в нього фінансових зобов'язань. А саме: понад 10 млн грн у 2015 та 2016 рр. та понад 9 млн у 2017 році. Дмитро Святаш: детективи вважають, що екснардеп не зазначив у е-деклараціях за 2015 та 2016 роки факт наявності в нього фінансових зобов'язань перед АТ "УкрСиббанк": у 2015 році: 149,97 тис. дол США та 149,66 тис. євро; у 2016 році: 467,51 тис. дол США та 450,36 тис. євро. Олег Гладковський: За версією обвинувачення, експерший заступник секретаря не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці, а саме 54 тисячі доларів (за 2016 рік), 63 тисячі доларів (за 2017 рік) та 47,5 тисячі доларів (за 2018 рік).

Людмила Салтан: За версією детективів, у деклараціях за 2017, 2018 та 2019 роки суддя Київського районного суду м. Одеса не задекларувала наявність грошових коштів, за які було придбано автівки Audi Q7 та Audi Q8 вартістю 2,16 млн грн та 2,1 млн грн відповідно.

Дмитро Головін та Костянтин Гейко: Як вважає НАБУ, ексначальник поліції Одещини Головін не задекларував у 2018 році право подружжя на користування та розпорядження квартирою у Києві, загальною площею понад 100 кв. м., а також не вніс відомості про право власності дружини на цінні папери вартістю близько 1 млн грн. Його перший заступник Гейко не вніс до е-декларацій за 2016–2018 роки відомості про нерухомість, яка належить колишній дружині, а саме — земельну ділянку із садовими будинками загальною площею понад 400 кв. м. на Одещині, квартиру в центрі Одеси площею понад 60 кв. м. Також ним не задекларована ще одна квартира в центрі Одеси, загальною площею понад 290 кв. м., яка належить йому на праві спільної сумісної власності.

І це тільки ті справи, де вручено повідомлення про підозру. Крім них, фігурантами справ щодо недекларування майна були або потенційно могли стати й інші впливові люди, зокрема:

Суддя КСУ Сергій Головатий: у його декларації за 2019 рік НАЗК виявлено недостовірних відомостей на 3,6 млн грн.

у його декларації за 2019 рік НАЗК виявлено недостовірних відомостей на 3,6 млн грн. Суддя КСУ Ірина Завгородня: у її декларації за 2018 рік НАЗК виявлено недостовірних відомостей на 615 тис. грн, а в декларації за 2019 рік — 754 тис. грн.

у її декларації за 2018 рік НАЗК виявлено недостовірних відомостей на 615 тис. грн, а в декларації за 2019 рік — 754 тис. грн. Глава ОАСК Павло Вовк: як вважає НАБУ, суддя не зазначив у своїх деклараціях за 2015 та 2016 роки інформацію про користування транспортним засобом AUDI Q7, який зареєстрований на тестя, проте перебував у фактичному користуванні судді, а також житловий будинок і земельну ділянку, зареєстровані на колишню дружину, з якою Вовк ймовірно продовжував проживати, про що свідчили спільні поїздки за кордон.

як вважає НАБУ, суддя не зазначив у своїх деклараціях за 2015 та 2016 роки інформацію про користування транспортним засобом AUDI Q7, який зареєстрований на тестя, проте перебував у фактичному користуванні судді, а також житловий будинок і земельну ділянку, зареєстровані на колишню дружину, з якою Вовк ймовірно продовжував проживати, про що свідчили спільні поїздки за кордон. Чинний депутат ОПЗЖ Суто Мамоян : влітку Генеральний прокурор зареєструвала провадження, в якому детективи перевіряли факт недостовірного декларування, а саме заниження вартості задекларованого майна на понад 8,5 мільйонів гривень.

: влітку Генеральний прокурор зареєструвала провадження, в якому детективи перевіряли факт недостовірного декларування, а саме заниження вартості задекларованого майна на понад 8,5 мільйонів гривень. Екснардеп БПП Ігор Кононенко: за повідомленням НАЗК, загальна сума недостовірних відомостей у декларації екснардепа за 2015 рік становила майже 7,6 млн грн.

за повідомленням НАЗК, загальна сума недостовірних відомостей у декларації екснардепа за 2015 рік становила майже 7,6 млн грн. Мер Дніпра Борис Філатов: за повідомленням НАЗК, загальна сума недостовірних відомостей у його деклараціях за 2016 та 2017 роки становить понад 485 тис. грн та 519 тис. грн відповідно.

за повідомленням НАЗК, загальна сума недостовірних відомостей у його деклараціях за 2016 та 2017 роки становить понад 485 тис. грн та 519 тис. грн відповідно. Начальник УСБУ в Миколаївській області Віталій Герсак: за інформацією НАЗК, у його декларації виявлено недостовірні відомості на 800 тис. грн. Ця справа мала стати першим провадженням щодо діючого високопосадовця СБУ за декларування недостовірних відомостей.

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На жаль, з усіма цими справами вже нічого не вдієш. Роки роботи журналістів-розслідувачів, громадських активістів, детективів НАБУ, прокурорів САП та суддів ВАКС витрачені даремно.

Усі підозрювані й обвинувачені уникнули потенційної кримінальної відповідальності. За що треба подякувати суддям КСУ.

Вадим Валько