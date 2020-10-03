Віктор Андрійович Зеленський

Владимир Зеленский пребывает у власти уже семнадцатый месяц, и нынешнего главу государства все охотнее сравнивают с предшественниками. Обнаруживают в его деятельности хорошо знакомые черты.



Вписывают фигуру Зе – некогда парадоксальную и сбивавшую аналитиков с толку – в привычное пространство отечественной политики и новейшей истории.

Среди сторонников Петра Алексеевича, оплакивающих прошлогоднее поражение, популярны аналогии между Зеленским и Януковичем.

Действующего гаранта представляют агентом Москвы, малороссом-русификатором, мстительным и некомпетентным автократом – и пророчат ему скорое бегство в Ростов.

В свою очередь "зрадофилы", не жаловавшие предыдущего президента, проводят аналогии между Зеленским и Порошенко.

Подчеркивают, что все пороки прошлого правления остались на месте, что принципиально ничего не изменилось, – и делают вывод, что в 2019 году ВАЗ был не худшим и не лучшим выбором, чем ПАП.

Но если отвлечься от психологических травм и обид, порожденных последней президентской кампанией, то наиболее корректная параллель лежит на поверхности.

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Конечно, самое явное сходство обнаруживается между Владимиром Александровичем Зеленским и Виктором Андреевичем Ющенко. Сходство, не ограничивающееся инициалами и порой принимающее прямо-таки гротескные формы.

Что роднит шестого президента с третьим? Кричащее несоответствие между реальным масштабом личности и той исторической ролью, которой их наделили соотечественники. Этот диссонанс оказался выражен куда сильнее, чем в случае с Порошенко, Януковичем или Кучмой.

От Ющенко и Зеленского ждали не стабилизации критического положения – как в 2014-м. И не простого улучшения народной жизни – как в 2010-м или 1994-м. От них ждали ответов на вопросы, накопившиеся за все предыдущие годы независимости.

В едином инклюзивном порыве сливались демократы и авторитаристы, либералы и патерналисты, реформаторы и консерваторы, приземленные обыватели и городские сумасшедшие.

Каждый проецировал свои личные претензии к украинской действительности на Виктора Андреевича и Владимира Александровича. Каждый видел в них то, что хотел видеть. Каждый приписывал им желаемые черты, взгляды и возможности.

Так создавался виртуальный, предельно мифологизированный образ.

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Разумеется, наивный энтузиазм не был всеобщим. Подобно третьему, шестой президент Украины столкнулся и с агрессивным скепсисом. В 2004 году кто-то толковал об "оранжевой чуме" и не сомневался в провале Ющенко и Ко.

А спустя пятнадцать лет кто-то с таким же рвением обличал "зеленую чуму", хотя этой прослойке общества неприятно признавать свое сходство с охранителями-контрреволюционерами времен первого Майдана.

Между тем у тогдашних критиков ВАЮ было не меньше оснований уверовать в собственную правоту, чем у противников Зе.

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В обоих случаях правота скептиков свелась к тому, что вместо виртуального героя на Банковую пришел реальный и весьма заурядный человек.

Не обладающий выдающимися способностями и системным видением мира. Переоценивающий себя и болезненно реагирующий на критику. Демонстрирующий откровенную политическую слабость и органически зависимый от чужого влияния.

Все это стало более значимым сочетанием факторов, чем управленческий опыт Виктора Андреевича и отсутствие такого опыта у Владимира Александровича.

По своей природе миф Зе оказался схож с мифом Ющенко: и деконструкция этого мифа в общих чертах повторяет события пятнадцатилетней давности.

Вместо пресловутых "любих друзів" ВАЮ – Ермак и компания. Вместо скандальной пресс-конференции, устроенной отставным руководителем президентского секретариата, – интервью бывшего главы президентского офиса.

Вместо "информационной блокады президента" и "перевода в виртуальный, а не реальный мир", о чем некогда заявлял Александр Зинченко, – "президент не понимает, что происходит вокруг него" и "теплая ванна превратилась в какой-то бетонный склеп" в исполнении Андрея Богдана.

Ну а вместо хрестоматийного "Ці руки нічого не крали!" – убежденность президента Зе, будто его личное неучастие в коррупционных схемах как-то влияет на работу системы в целом…

Впрочем, до сих пор речь шла о закономерных и довольно предсказуемых вещах. Но что по-настоящему удивительно, так это совпадение глобального фона, сопровождавшего президентство Ющенко и сопровождающего каденцию Зеленского.

ВАЮ и ВАЗ вступили в должность при благоприятнейшей мировой конъюнктуре. Середина 2000-х и конец 2010-х были временем безудержного экономического бума.

Подобная атмосфера отлично сочеталась с надеждами, окружавшими "оранжевых" и "зеленых". Повсеместное процветание заставляло сравнивать Украину с развитыми странами, считать нас обделенными и требовать немедленного рывка вперед. А затем все в одночасье рухнуло.

При третьем президенте мы познакомились с мировым финансовым кризисом. Немыслимым потрясением планетарного масштаба, заставшим врасплох всех и нанесшим сокрушительный удар по отсталой Украине.

Если в 2005-м Виктор Ющенко пришел на Банковую с повесткой развития, то к концу его каденции на первый план вышла повестка выживания.

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По злой иронии судьбы, Украина Зеленского проходит тот же самый путь. При шестом президенте мы столкнулись с еще более немыслимым планетарным коронакризисом, чей приход не мог предвидеть никто.

И теперь речь идет уже не о рывке вперед, не об анонсированном конце эпохи бедности, а о судорожных попытках удержаться на плаву.

Разница в том, что между победой Ющенко и драматическими событиями на Уолл-стрит прошло более трех лет. За это время несостоятельность украинского гаранта стала очевидна, и его фиаско не получалось объяснить вмешательством глобального "черного лебедя".

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По сути, от финансового кризиса 2008-го пострадал не столько Виктор Андреевич, уже разочаровавший всех, кого можно, сколько целеустремленная Юлия Владимировна.

Зато президента Зеленского коронавирус из далекого Уханя настиг на взлете. С одной стороны – ужасное невезение, но с другой – готовое оправдание. Внутренний кризис, наметившийся на Банковой к февралю 2020-го, оказался заслонен глобальными потрясениями.

Теперь практически любые невзгоды можно списать на пандемию, не пощадившую никого. А Владимир Александрович может остаться хорошим парнем, которому просто не повезло с плохими обстоятельствами.

Правда, положа руку на сердце, стоит признать: при всей непопулярности президента Ющенко он тоже был очень неплохим человеком. По своим моральным качествам Виктор Андреевич действительно отличался от предшественников в лучшую сторону.

Но, как выяснилось в 2005-2010 годах, быть неплохим человеком – не профессия, не политическая программа и не полноценный президентский курс. И сегодня Украина убеждается в этом повторно.

Михаил Дубинянский