Время разбитых компасов

Очередной День Независимости Украина отметит в состоянии гнетущей неопределенности – пожалуй, наибольшей за последние двадцать девять лет.

Разумеется, кто-то может возразить, что в начале девяностых или летом 2014-го неизвестного и пугающего было ничуть не меньше. Но если тогдашняя неопределенность ограничивалась постсоветским пространством, то теперь вверх дном перевернулся весь мир.

Как бы туго ни приходилось Украине в прежние годы, нас всегда окружали привлекательные цивилизационные ориентиры. Направляющие и вдохновляющие указатели. Нерушимые авторитеты.

Они могли не уделять нам достаточного внимания. Они могли не оказывать нам ожидаемой поддержки, ограничиваясь "глубокой обеспокоенностью". Но, по крайне мере, они существовали – и этого было довольно для минимального душевного комфорта.

Безумный 2020-й отказывает украинцам даже в скромном психологическом комфорте. Нерушимые ориентиры рушатся на наших глазах. Недавние авторитеты дискредитируются и обесцениваются.

Цивилизационные компасы, еще вчера направлявшие нас по желаемому пути, разбиваются вдребезги. Не щадя ни прогрессивных западников, ни реакционных антизападников.

На протяжении многих лет передовую общественность вдохновляли Соединенные Штаты. Лидер западного мира, бастион демократии, образец гражданских и государственных добродетелей.

Но в 2020-м перед нами предстала другая Америка: с неудачным импичментом президенту Трампу, хаосом расовых протестов и предстоящими выборами, рискующими не оставить от США камня на камне.

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У ненавистников Запада имелся собственный оплот – практически советская Беларусь во главе с несменяемым Бацькой. Двадцать шесть лет стабильности и порядка, торжество единоличного правления, воплощенная авторитарная мечта.

Но в 2020-м режим Лукашенко, казавшийся вечным, неожиданно обнажил свою несостоятельность и оказался отвергнут собственным народом.

То, что уцелело под ударами непредсказуемой мировой политики, подорвано непредсказуемой эпидемиологией.

Универсального рецепта борьбы с новым коронавирусом нет до сих пор, и человечество действует методом проб и ошибок.

Вчерашние триумфаторы с легкостью превращаются в лузеров, и наоборот.

В начале года коммунистический Китай хвалили за успешное противодействие новой инфекции. Сейчас Китай обвиняют в намеренном искажении и сокрытии информации.

В начале лета Черногория гордо именовала себя первой европейской страной, свободной от вируса. К концу лета она прочно обосновалась в "красной зоне".

Нынешней весной Швеция считалась мировым отщепенцем. Сегодня особый шведский путь стал объектом массового стихийного подражания. Только надолго ли?..

В новых зыбких реалиях поддержкой может служить разве что внутренний мировоззренческий стержень. Личные убеждения, не нуждающиеся в подпитывании со стороны и позволяющие обойтись без внешнего ориентира.

Идейный либерал сохранит свои взгляды вопреки повсеместному закручиванию гаек, вопреки локдаунам и закрытым границам. Убежденного авторитариста не смутит фактическое банкротство авторитарного режима в Беларуси.

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Но кому в дивном новом мире точно не позавидуешь, так это тем, кто привык следовать за мейнстримом. Привык отталкиваться от авторитетных оценок и равняться на признанных лидеров.

И нынешняя украинская власть – а вместе с ней и государство Украина – попадает именно в эту категорию.

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Очевидно, что президент Зеленский не может похвалиться внутренним идеологическим стержнем. Сложившихся убеждений у вчерашнего шоумена не было и нет.

У него есть желание поступать правильно и быть хорошим парнем. А это означает критическую зависимость от чужого мнения и сторонних ориентиров.

Дилетанту Зе как никому другому требовался надежный и простой в обращении компас, дабы разобраться, что такое хорошо, а что такое плохо; что правильно, а что нет.

И перипетии 2020-го стали для Банковой сущим кошмаром.

Еще недавно Владимир Александрович с удовольствием практиковал Лукашенко-стайл, и это казалось безошибочным решением. Подражание харизматичному белорусскому вождю, весьма популярному в Украине, – чем не верный путь?

А теперь выясняется, что белорусам многолетний диктатор почему-то разонравился, и сходство с Лукашенко становится компрометирующим фактором.

В борьбе с коронакризисом официальный Киев пытался подражать западному мейнстриму. Введение и ослабление локдауна синхронно со странами Евросоюза выглядело оптимальным решением.

А потом оказалось, что копирование зарубежных импровизаций себя не оправдало, и вдобавок к весеннему параличу экономики страна получает рекордные темпы распространения СOVID-19.

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Путник, оставшийся без компаса, пытается сориентироваться с помощью альтернативных методов: хоть по звездам, хоть по солнцу, хоть по мху. Шестой президент Украины поступает так же: лихорадочно ищет альтернативные ориентиры, от которых можно было бы оттолкнуться.

Рейтинги и опросы общественного мнения. Оценки отечественных СМИ и соцсетей. Советы приближенных и доверенных лиц. Годится все, что угодно, – лишь бы понять, где хорошее и правильное, а где плохое и негодное. Или хотя бы получить иллюзию понимания.

К сожалению, люди, на которых пробует опереться президент Зе – от рядовых участников соцопросов до высокопоставленных клевретов – обитают в том же дезориентированном мире, что и сам глава государства.

Как правило, от Зеленского их отличает не большая компетентность, а большая уверенность в собственной компетентности. Не обладание актуальными знаниями и умениями, а способность представить свои знания и умения как актуальные.

Конечно, в неиссякаемом потоке рецептов и рекомендаций, адресуемых украинскому руководству, попадаются рациональные и полезные.

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Но максимальная неопределенность 2020-го смешивает рациональное с бессмысленным и соединяет полезное с губительным. Причем эта тенденция коснулась не только Банковой, но и ее оппонентов.

И теперь вопрос даже не в том, удержится ли у власти нынешняя правящая команда, а в том, что ее потенциальные преемники собираются делать в мире разбитых компасов.

Михаил Дубинянский