Дональд Трамп. Переміг той, хто програв

Выборы в США – это куда больше про Украину, чем мы привыкли думать.

Нет смысла иронизировать по поводу внимания украинцев к американским выборам. Мы не свободны от правил мира, в котором живем.

И если эти правила в значительной степени определяют США – то фамилия их президента имеет к нам самое прямое отношение.

Даже в прежние годы, когда американские претенденты этически и эстетически куда больше походили друг на друга – цена вопроса имела значение для Киева. И уж тем более она имеет значение теперь.

И дело даже не в треугольнике Трамп-Зеленский-"Буризма", а в том, что эти выборы стали референдумом Соединенных Штатов о самих себе.

По большому счету, эта кампания должна были дать ответ на вопрос "чем был Дональд Трамп". Случайностью или новой нормой. Его убедительный проигрыш должен был положить гири на первую чашу весов. Его убедительная победа – на вторую.

Но, в результате, не случилось ни того, ни другого.

Проиграй Трамп с разгромным счетом – и можно было бы говорить о том, что популизм потерпел поражение. Что спрос на ностальгию был случайным. Что попытка отменить политкорректность и этику оказалась неудачной.

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Его сокрушительное поражение дало бы понять, что ценности нельзя заменить ценниками. Что заигрывать с диктаторами непозволительно. Что американская роль "сторожа демократии" не ставится под сомнение самими американцами.

Его фиаско стало бы доказательством, что некомпетентность наказуема. Авторитарные замашки недопустимы. Цинизм порицаем, а война с институтами чревата. Если бы Трамп проиграл – это стало бы приговором всему тому, что можно уложить в слово "трампизм".

Но в том и штука, что он не проиграл.

Его разрыв с Джо Байденом составляет 3%. Семьдесят с половиной миллионов избирателей хотели оставить Трампа на второй срок. Вся его эксцентрика, бестактность, ковид-диссидентство (стоившее стране четырех Вьетнамов) не сделали его аутсайдером.

Оказалось, что Трамп – это не чужая политтехнология, а ответ на внутренний запрос. Человек, чье поведение и риторика воспринимаются половиной проголосовавших как норма.

Трамп проиграл – и не проиграл. Персональное поражение не стало институциональным приговором. Скорее всего, ему придется освободить Белый дом в январе следующего года, но никто не знает, успеет ли оттуда выветриться его наследие.

Возможно, что в 2024 году США вновь будут проводить референдум о самих себе. На котором респектабельная политика опять схлестнется со своей эксцентричной альтернативой.

Джо Байден сегодня смотрится как возвращение США к себе прежним. Но кто может уверенно сказать о том, что итоговый результат не допускает матча-реванша?

Спор о Трампе был не спором о его программе. Это была дискуссия об образе США, об их месте и роли, задачах и будущем. И пока американские интеллектуалы и "белые воротнички" ужасались происходящему – "синие воротнички" вкупе с обывателями готовы были это происходящее продлить.

Ирония в том, что все эти дискуссии нам хорошо знакомы. Результаты украинских выборов каждый раз запускают споры о том, что нас объединяет. Мы пытаемся понять, где тот общий знаменатель, который делает нас нацией, а избирателей – согражданами.

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Разрыв между "элитой" и "обывателями" давно стал темой для взаимных издевок. Адвокаты "простого народа" твердят о чванстве своих визави. Интеллигенция в ответ говорит о "шариковщине" и "желудках".

Но этот разрыв мы традиционно списываем на переходный возраст и колониальное прошлое. Убеждая себя в том, что время и развитие сотрут противоречия и обнулят разницу.

Однако пример США рискует разрушить эту надежду.

Оказывается, что ни институты, ни устойчивость, ни статус единственной сверхдержавы не отменяют существование внутренних окопов.

То, что одним может казаться нарушением нормы – для других будет служить ее воплощением. То, что одни воспринимают как конец истории – другие станут считать ее началом.

Президент-фрик без команды и ценностей, который чуть не разрушил страну и натворил глупостей. Президент-патриот, победивший старые элиты и проигравший коррупционерам.

Обе эти формулировки об одном и том же человеке. Нет, не о Зеленском – о Трампе. Просто первую дадут вам его противники, а вторую – его сторонники.

А потому американские выборы будут иметь непосредственное отношение к нашей стране.

Не только в силу курса, который выберет победитель по отношению к Украине. Не только в результате позиции, которую займет Вашингтон по отношению к Кремлю. Они важны еще и тем символическим результатом, который определит для Киева представление о норме.

Пока Трамп был в Белом доме – любые украинские эксперименты не были чересчур. Пока он возглавлял США – отечественные фрики могли ощущать себя трендом.

Но если 45-й президент США проиграет бесповоротно, если политика вновь станет респектабельной, а претенденты без ценностей и команды больше не смогут претендовать на победу, то это станет сигналом для всех.

Сигналом о том, что норма вернулась, правила очерчены, а искривления выправлены.

Но это станет понятно лишь в 2024 году.

Павел Казарин