Олександр Грехов: Я десь сам перетворююсь на якогось Дон Кіхота

У лютому 2019 року у київському метрополітені, на станції ім. Тараса Шевченка, вандал з ножем пошкодив серію плакатів "Квантовий стрибок Шевченка", на яких Кобзар був зображений в образі Джона Леннона, Гаррі Поттера, Термінатора, Дарта Вейдера, Людини-павука та інших персонажів зі світової історії та культури.

Виставка плакатів поділила суспільство на тих, хто захоплювався переосмисленням "Шевченка в кожусі", та тих, хто засуджував ілюстратора за знецінення Тараса.

"Шевченкове "Мені ж, мій Боже, на землі подай любов, сердечний рай! І більш нічого не давай" за 100 років трансформувалося у Бітлівське "All you need is love" і стало вічним гімном не лише закоханих, а й пацифістсько налаштованої молоді 1960-х"

Всі ілюстрації олександра грехова