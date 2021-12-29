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Накладали санкції РНБО та спростували брехню Офісу президента. Підсумки року розслідувань УП

Михайло ТкачСереда, 29 грудня 2021, 05:30
Колаж: Андрій Калістратенко

За перші чотири місяці новостворений відділ розслідувань "Української правди" опублікував 10 матеріалів: про президента Володимира Зеленського, топ-посадовців, олігархів, народних депутатів, суддів, прокурорів, кураторів, порушників та, авжеж, про санкції РНБО. 

Ми розповіли про законспіроване святкування ювілею керівника офісу президента Андрія Єрмака з використанням державної резиденції та державних гелікоптерів, про таємні перемовини у Вільнюсі найбагатшої людини країни Ріната Ахметова, знайшли підсанкційні приватні літаки і показали як їх впливові власники обійшли рішення РНБО, продемонстрували вплив заступника керівника ОП Олега Татарова на правоохоронну систему, показали як бізнесмену Павлу Фуксу живеться із заблокованими рахунками, оприлюднили інформацію про таємні перельоти керівника президентської фракції Давида Арахамії до Відня літаком олігарха Дмитра Фірташа, показали "друзів" найскандальнішого суду країни ОАСК, довели що "слуги народу" їздять без правил дорожнього руху.

Окрім основних розслідувань ми працюємо над оперативним інформуванням суспільства про актуальні та резонансні події.

Серед іншого ми дістали відео ДТП народного депутата Трухіна, яке намагались приховати, розповіли про перехід поліції на посилений режим після замаху на помічника президента Сергія Шефіра, оприлюднили другий епізод неетичного спілкування з поліцією скандального заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, показали як народний депутат від фракції президента Микола Галушко намагався врятувати свого водія від копів, запитали президента про таємні візити бізнесмена Іллі Павлюка і ще дістали для наших читачів та глядачів багато іншої суспільно важливої інформації. 

Ми  вже працюємо над низкою нових матеріалів, які опублікуємо вже на початку нового року. Але наразі хочемо розповісти про вплив розслідувань "Української правди" та про перші результати нашої роботи. Дякуємо за вашу увагу у 2021 році.

Михайло Ткач, УП

Теми: Офіс президентасанкціїРНБОолігархиДТП


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