Найкращі тексти вихідного дня-2021

Постійні читачі "Української правди" звикли, що на вихідних на сайті час для публіцистики.

Зазвичай, саме під цими текстами спалахують найбурхливіші дискусії. Але й хвалять їх дуже багато читачів.

Цьогоріч Україна святкувала 30-річчя Незалежності, тому у списку авторів УП, тексти яких виходили на вихідні, з’явились і президенти.

УП вирішила нагадати кращі 10 текстів вихідного дня 2021 року.

До початку третього року свого президентства Володимир Зеленський дедалі менше нагадує себе часів виборчої кампанії.

Обіцянки "домовитися посередині" здані в архів, загравання з проросійським електоратом теж. Промосковські політики та медіа звикають жити під санкціями, заклики взяти Україну в НАТО звучать дедалі категоричніше.

Втім, не зовнішньою політикою єдиною. Ключову ставку всередині країни шостий президент робить на проект "Великого будівництва".

Український патріотичний проект досить ідеологізований, щоб зіткнутися з проблемою аполітичності молоді. І це було цілком передбачувано.

Думка про те, що в міру омолодження країни має автоматично зростати ідейність українців, хибна сама собою.

Претендуючи на європейськість та цивілізованість, Україна вшановує трагедію 1940-х. Самостверджуючись як національна держава, Україна вшановує героїв 1940-х.

Але, балансуючи між першим і другим, Україна намагається не думати про те, що герої, що вшановуються, не вважали Голокост трагедією.

2020 рік підніс нам безліч відкриттів та уроків. У той самий час, він забрав життя багатьох значних особистостей, які вплинули розуми цілих поколінь.

Шон Коннері, Енніо Морріконе, Дієго Марадона, Михайло Жванецький, Армен Джигарханян, Борис Патон - це далеко не повний список імен, що пішли 2020-го.

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Аномально те, що за даними аналітики Google Trends, наймасовіший інтерес українців викликала смерть не актора, не письменника, не зірки футболу, а чиновника локального масштабу, незмінного мера Харкова, Геннадія Кернеса.

Володимир Зеленський вчиняє у суворій відповідності до старої формули "хочеш, щоб вона тебе запам'ятала – подаруй їй сертифікат у тату-салон".

Тому флагштоки по всій країні, проект Великого герба і свято "Дня державності" виконують цілком приземлене завдання.

На наших очах шостий президент країни б'є Україні татуювання "Тут був Вова".

До кінця його каденції залишається ще два з половиною роки.

Напередодні 30-ї річниці Незалежності "Українська правда" вирішила звернутися до президентів щодо їхнього бачення прожитих державою років.

Запитання УП надіслала усім президентам у письмовому вигляді. Винятком став лише Віктор Янукович, оскільки він був позбавлений звання президента.

За станом здоров’я не зміг відповісти Леонід Кравчук, а у діючого президента Володимира Зеленського заявили, що "не будуть брати участь у такому форматі".

Ситуація на Донбасі знову в точці біфуркації. Відмовляючись повернутися до режиму припинення вогню, Росія стягує війська та артилерію до кордону з Україною. Окупанти оголосили в ОРДЛО "військовий призов" і розміщують важке озброєння поблизу лінії розмежування.

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У Кремлі кажуть, що РФ "переміщує війська на власний розсуд" і "це ні для кого не становить жодної загрози".

Володимир Олександрович Зеленський перетнув екватор своєї президентської каденції.

І з цієї нагоди в українському публічному просторі прозвучить чимало оцінок його діяльності – переважно критичних.