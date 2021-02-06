Геннадій Грозний: правителі, яких ми заслужили

Минувший год преподнес нам множество открытий и уроков. В то же время, он унес жизни многих значимых личностей, повлиявших на умы целых поколений.

Шон Коннери, Эннио Морриконе, Диего Марадона, Михаил Жванецкий, Армен Джигарханян, Борис Патон – это далеко не полный список имен, ушедших в 2020-м.

Аномально то, что по данным аналитики Google Trends самый массовый интерес украинцев вызвала смерть не актера, не писателя, не звезды футбола, а чиновника локального масштаба, бессменного мэра Харькова, Геннадия Кернеса.

Более 500 тысяч запросов на поиск информации, связанной с его именем. Вспышки такой концентрации внимания возникают лишь в случае чрезвычайных происшествий (пандемия, коронавирус) или событий, имеющих массовую популярность, например, поздравления с новым годом, церемония награждения Оскар и т.д.

А если сравнивать посмертный интерес к мэру Харькова с вниманием к другим известным людям, чья жизнь оборвалась в 2020 году, аномалия повторится.

Количество запросов по Кернесу превышает в два раза объем запросов по звезде футбола Диего Марадоне или касательно общенародного любимца Михаила Жванецкого, и в пять раз опережает бессмертного Джеймса Бонда – Шона Коннери.

Почему смерть регионального политика вызвала такую вспышку интереса в интернете, и что этот интерес означает для сегодняшней и будущей Украины – разберемся в данном материале.

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Интернет-симпатики харьковского мэра, кто они?

Массовое внимание к уходу из жизни харьковского городского головы было очевидным с первых минут. Авторитетные обозреватели, объясняя этот феномен, делали прямые отсылки к "постсоветскости" почитателей Кернеса. В одноименном материале "Украинской правды", посвященном похоронам Кернеса, автор прямо обозначает:

"Пышные, в стиле брежневского застоя похороны стали последним подарком многолетнему электорату Кернеса — избирателям среднего и старшего возраста с советским бэкграундом и фантомными болями по "союзу нерушимому".

(От УП. Справедливости ради стоит добавить, что следующее предложение говорит и о другой категории посетителей похорон Кернеса. В тексте далее так: При этом, проститься с ним пришла и молодежь, некоторые харьковчане были семьями с маленькими детьми на руках.)

ФОТО: СЕРГЕЙ БОБОК

При всей логичности данного вывода с ним спорят цифры.

Самой крупной группой пользователей интернета в Украине являются пользователи в возрасте 15-34 года, что составляет 40% всех пользователей страны.

Для сравнения, доля пользователей старшего поколения, которые могут быть носителями этих самых "постсоветских взглядов", то есть реально переживших и помнящих что-то хорошее об этом времени (возраст 55+ лет), составляет максимум 20% пользователей.

Даже если представить их абсолютную мобилизацию в сети (что физически невозможно), они не смогли бы создать интерес такой величины, которую Гугл трактует как абсолютную популярность, а именно ее мы видим в приведенном выше графике ресурса Гугл Тренды.

Факт на лицо – пиковая популярность Геннадия Адольфовича создана интересом пользователей сравнительного молодого возраста, которые вряд ли обладают "советским бэкграундом" и тоской по ушедшим временам.

Может показаться, что такое небывалое внимание свидетельствует не о симпатии, а скорее о неприязни к Кернесу как политику и своеобразном злорадстве, вызванном его кончиной. Однако и здесь анализ интернет-ресурсов свидетельствует об обратном.

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В это сложно поверить, но Кернес являлся самым востребованным "инфлюенсером" среди местных политиков в соцсети Инстаграм, к слову, самой популярной среди пользователей в возрасте 18-35 лет.

У Геннадия Адольфовича было более 170 тысяч подписчиков. Для сравнения, у чемпиона мира по боксу и мэра столицы Виталия Кличко – 109 тысяч, у яркого мэра Днепра, Бориса Филатова, – 54 тысячи, а у вечного мэра Львова и популярнейшего в западном регионе политика, Андрея Садового – всего 27 тысяч фолловеров.

фото: BBC

Более того, если почитать комментарии под последними постами на странице харьковского мэра, то легко заметить, что его уход вызвал у людей реальную боль. Пользователи искренне выражали сострадание и адресовали ушедшему самые теплые слова. "Спасибо за красивый город", "Лучший мэр", "Помним и скорбим" – это самые часто повторяющиеся пожелания, которые писали Геннадию Кернесу его подписчики.

И демография украинского интернета, и срез аудитории, "фолловившей" Геннадия Адольфовича в социальных сетях, наглядно показывают – он имел головокружительную популярность. Он был в центре внимания и симпатий довольно молодых людей, которых нелепо уличать в тоске за советским прошлым.

Неслучайные исторические параллели

Десять лет бессменного правления Харьковом сделали Кернеса фигурой нарицательной.

Его жесткий стиль управления и работа на грани законности, подарили обильную пищу для критиков. Прозвище "Гепа" стало синонимом авторитарности, политической изворотливости и слияния власти с бизнесом.

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Эти ярлыки не оставили Геннадия Кернеса и после смерти. Многотысячное прощание с умершим политиком, растянувшееся на несколько дней, окрестили постыдным призраком Советского Союза. А очереди, в которых харьковские власти зафиксировали около 110 тысяч харьковчан, только ленивый не сравнил с прощанием со Сталиным в марте 1953-го.

Сравнение с "Вождем народов" далеко не самая зловещая историческая параллель, применимая к Кернесу.

С одной стороны Харьков в последние годы вызывал зависть у жителей других областных центров.

Приезжие обращают внимание на чистоту и освещенность его центральных улиц, а символами Харькова стали обновленные фонтаны и парки. Парк Горького, сад Шевченко, реконструкции харьковских рынков (Сумского, Конного и Центрального), начатое переоборудование зоопарка – это далеко не исчерпывающий перечень городских объектов, которые были модернизированы под руководством Кернеса.

Фото: news.24tv.ua

Не в последнюю очередь эти успехи стали возможны благодаря завидной стабильности власти, которой не могут похвастаться другие города-миллионники. Практически с 2014 года в Харькове установилось поразительное единодушие бизнес-элит. Здесь больше нет масштабных переделов собственности и сфер влияния.

Более того, в городе заложены основы для создания новых супер современных имиджевых объектов. В Харькове планируется построить "украинскую кремниевую долину" на базе бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ". В ознаменование данных начинаний "первую столицу" посетил богатейший человек Китая, собственник Alibaba Corp., Джек Ма. При содействии последнего был заложен безаналоговый центр вирусологии и Харьков первым получил адресную поставку тестов для диагностики коронавируса.

С другой стороны, у указанных достижений была своя изнанка.

По мнению журналистов-расследователей, харьковский градоначальник превратил город в свою личную монополию. "Наші гроші з Денисом Бігусом" сделали вывод, что Геннадию Адольфовичу прямо или опосредованно принадлежало 90% бизнеса в городе.

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Городские рынки, коммунальные предприятия, дороги, транспорт, строительные компании и все возможные подрядчики, которые получают деньги из бюджета – все это Кернес превратил в систему личного обогащения.

Также к его важнейшим активам относят большинство крупных харьковских медиа. Не последнюю очередь именно с их помощью удавалось сформировать правильный имидж и ускользать от неудобных тем.

Изживание оппонентов городской голова вел методами физического устранения. Фактически он был единственным украинским политиком, который был придан суду по обвинению в похищении, пытках и избиении людей. В указанном уголовном производстве, в отличие от многих подобных, было оглашено подозрение и обвинение было передано в суд.

Избежать приговора Кернесу удалось лишь по мотивам истечения сроков. Да и то, подобное решение было аннулировано вышестоящей инстанцией.

Манера управления Кернеса, основанная на требовании беспрекословного подчинения, унижении собеседников, вплоть до физического рукоприкладства, стали его визитной карточкой. "Сучий пес, умножу тебя на ноль", "Я сломаю вам две руки и две ноги!", "Предоставить слово этим совершенно буйным дебилам". Это далеко не полный перечень откровенно хамских высказываний Кернеса, произнесенных им публично.

фото: instagram Геннадія Кернеса

Более того, по свидетельствам приближенных к нему людей, он позволял себе прилюдную "порку" подчиненных, например, мог ударить собеседника папкой по голове.

История, увы, помнит примеры, когда единоначалие и единовластие оставляли после себя яркие культурные объекты, давали начало просвещению и укреплению национальной гордости. Вот только цена, которую за это приходилось платить, каждый раз перевешивала унаследованные достижения.

Иван IV, построивший собор Василия Блаженного, давший толчок развитию книгопечатания и реформировавший образование в темной Московии, запомнился в веках не как "Иван Строитель" или "Иван Книгопечатник". Для истории он навсегда остался "Иваном Грозным" или "Кровавым".

Его методы легко соотносятся с подходами Геннадия Кернеса. Навести порядок и начать масштабные проекты благодаря присвоению государственных ресурсов (выделение опричнины, как источника личного дохода государя). Достижение политической стабильности путем устранения оппонентов чересчур жестокими даже для собственного времени методами (физическое уничтожение духовенства и боярской вершины). Повышение управленческой эффективности за счет раболепия подчиненных и удержание их в постоянном страхе (всеприлюдные унижение и показательные казни).

Стоит задаться вопросом: оправдывают ли подобные средства цели в виде чистых улиц, современных парков и амбициозных проектов на зависть другим?

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Деспотия, взращенная покорностью

Ведя на казнь неугодных представителей боярской старшины, Иван Грозный юродствовал перед толпой и сокрушался о строгости выбранного наказания. Он просил собравшихся горожан рассудить и, естественно, получал единогласное одобрение.

Под роликом, где собраны унизительные выходки Геннадия Адольфовича – миллионы просмотров и тысячи одобрительных реакций.

Исторический контекст изменяется, но смысл остается тем же: граждане приемлют и поощряют подобные варварские действия власти. Прошло пять веков, а сильная и скорая на расправу рука также привлекательна и желанна.

Кернес трагично ушел из жизни, но очевидно, что раболепие и пресмыкательство остаются. И кто знает, не они ли рождают новых "кернесов"?

Что первично: авторитарный тиран или народ, готовый мириться с унижениями и расправой? К сожалению, ответ однозначен. Деспотов и властолюбцев создают подданные.

ФОТО: СЕРГЕЙ БОБОК

Мы привыкли думать, что отношения власти и общества, как любые человеческие отношения, строятся на основе оптимального выбора. Руководствуясь своей выгодой, гражданин требует положенного от власти, а последняя действует, в рамках строго выделенных ей полномочий. Никто, не будучи запуганным или загнанным в крайние обстоятельства, не позволит ущемлять собственные интересы и совершать действия в ущерб себе.

Однако это не так. Выбор программируют не оценка выгод и потерь, а ожидания: обыкновения, привычки, норма.

Этот вывод даже привел к переосмыслению известной дилеммы заключенных. Напомним, это теоретическая модель, описывающая принятие решений. В классической теории игр считается, что пойманные полицией преступники охотней дадут показания друг против друга. Ради освобождения из под стражи, заключенный предаст напарника и даст обличительные показания.

Однако, такой подход не учитывает ключевых факторов, которые могут повлиять на выбор: отношений, в которых находятся "заключенные", и производных от них ожиданий.

В условиях солидарности и взаимовыручки каждая из сторон будет готова пожертвовать чем-то ради другой. В условиях вражды – пойти на любые лишения, лишь бы оппонент оказался в еще более невыгодном положении. И, наконец, в условиях иерархии, обладатель подчиненного статуса готов попирать до известной степени свои личные интересы, дабы угодить вышестоящей особе и заслужить ее лояльность.

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О том, в каких отношениях находятся граждане с Кернесом, говорят его теги в Инстаграм. Харьковская молодежь продолжает тэгать покойного, невзирая на насмешки, что они пытаются выслужится перед тем, кого нет в живых.

К сожалению, пример Кернеса показывает, что украинский гражданин не может выйти из иерархической модели отношений с властью и сам создает условия для злоупотреблений с ее стороны.

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Ожидаемый диктат, готовность терпеть унижения и произвол делают закономерными злоупотребления со стороны чиновников.

Более того, подобные смирение и покорность способны со временем превратить любого управленца в деспота. Власть будет делать то, что ей позволяют, а значит самые благонамеренные чиновники легко становятся такими же "кернесами".

Именно этому парадоксу посвящена сверхпопулярная трилогия "Властелина колец" Джона Р.Р. Толкина. Всевластие обрекает самого светлого персонажа на тиранию и деспотичность. Вспомните эпизод, в котором волшебник Гэндальф отказывается оставить себе Кольцо Всевластия. "Любой самый сильный Столп Света, получив кольцо, обречен стать Темным", – объясняет автор решение своего героя.

Не алчность и нечестность на руку, а готовность преклоняться перед вершителями судеб определяет кризис украинской политики.

Триумфальная карьера Кернеса – это серьезный урок для нашей страны. Это повод задуматься о том, что никакие "новые лица во власти" не смогут устоять перед соблазном "повелевать" готовыми к покорности и жертвам избирателями.

Алексей Куприенко, для УП