"Русский самолет иди на х..й". УП знайшла літаки російських олігархів

Після військового нападу на Україну Росія швидко опиняється в ізоляції. Закрите небо з боку країн Європейського союзу лише один з прикладів, який створює неабиякі незручності для заможних росіян. Великий російський бізнес, який є опорою режиму президента Росії Володимира Путіна, майже в повному складі надав мовчазну згоду на військову агресію. У власності найбагатших росіян та їх компаній, за даними джерел УП в авіаційній сфері, наразі перебуває близько 600 приватних літаків.

"Українська правда" вирішила дослідити, де зараз перебувають джети найбагатших представників російської еліти і де були на момент оголошення війни.

Роман Абрамович

Найдорожчим літаком у колекції Абрамовича і одним з найдорожчих літаків у світі є Boeing 787-8 Dreamliner вартістю більше трьохсот мільйонів доларів. За даними російських змі, олігарх придбав повітряне судно наприкінці 2021 року.

24 лютого 2022 року літак Абрамовича вилетів до Москви із аеропорту міста Ніцци.

28 лютого борт Абрамовича полетів з Москви до Дубаю.

На момент вильоту російські війська вже атакували Україну. До війни літак курсував між Москвою, Ніццею та Дубаєм. 28 лютого видання The Jerusalem Post повідомило, що Абрамович на прохання України перебуває в Білорусі для допомоги в переговорах між Україною та РФ в рамках зусиль щодо припинення війни.

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Другий літак Абрамовича BOEING 767-300

25 лютого борт прилетів із Лондона до швейцарського міста Базель і більше нікуди не відлітав.

Протягом останніх місяців літак курсував між Москвою, Лондоном, Карибськими островами, зокрема, островом Сент-Мартін та Швейцарією.

Третій борт Абрамовича BOMBARDIER BD-700 Global 24 лютого перелетів зі Швейцарії до Парижа.

25 лютого цей літак здійснив переліт із Парижа до Москви та злітав туди-назад із Москви до Варшави.

А вже 27 лютого після оголошення країнами Європейського союзу про закриття неба з Росією, літак перегнали із Москви до Риги (Латвія). Таким чином він уникнув ізоляції.

Четвертий літак олігарха GULFSTREAM G650

24 лютого літак прилетів із Лондона до Ніцци, звідки попрямував до Тель-Авіва. А вже 25 лютого прилетів із Тель-Авіва в Москву.

28 лютого борт Абрамовича полетів до Баку і 1 березня повернувся до Москви.

Загальна вартість приватного флоту Романа Абрамовича складає півмільярда доларів.

Алішер Усманов

За даними джерел УП у авіаційній сфері, Алішер Усманов користується приватним AIRBUS A-340-300.

21 лютого цей борт вилетів з Мальдів і 22 лютого відвідав швейцарський Цюрих, Лондон і закінчив подорож у місті Мюнхен (Німеччина).

28 лютого, після потрапляння Усманова у чорний список ЄС, борт вилетів із Мюнхена і прилетів до міста Ташкент (Узбекістан)

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У Москві борт останній раз був у вересні минулого року.

Другий борт Усманова DASSAULT Falcon 8X

22 лютого: в переддень оголошення Путіним війни, вилетів із Мюнхена (куди цього ж дня з Мальдів прилетів перший борт олігарха) і полетів до німецького Ганновера, а далі здійснив посадку у Флоренції (Італія).

Вилетів із Флоренції борт лише 28 лютого ввечері, коли стало відомо про те, що Алішер Усманов потрапив до чорного списку Європейського союзу. Літак зник з публічного онлайн радару, коли долетів до території Туркменістану.

Брати Ротенберги

Ротенберги, за даними джерел УП, використовують літак BOMBARDIER BD-700 Globa.

21 лютого цей літак прилетів із Мюнхена до Ніцци.

А 22 лютого борт полетів до Москви.

Вже наступного дня літак повернувся до Ніцци.

Звідки вилетів до Дубаю 28 лютого, де перебуває і в цей час.

Рамзан Кадиров

Чеченський лідер Рамзан Кадиров використовує AIRBUS A-319.

Борт Кадирова, зареєстрований на Бермудських островах, 23 лютого вилетів із Грозного до Москви.

Наступного дня повернувся до Грозного.

А вже 26 лютого, в розпал війни, в якій беруть участь чеченські угруповання, літак голови Чеченської республіки летить до Дубаю і того ж дня повертається до Грозного.

Сулейман Керімов

Cулейман Керімов володіє літаком BOMBARDIER BD-700 Global .

Після початку війни борт Керімова не залишився у Москві. 25 лютого повітряне судно залишило Москву і полетіло на Мальдіви.

А наступного дня борт прилетів до Дубаю, де наразі і перебуває.

Юрій Трутнєв

Борт заступника голови уряду Російської Федерації вже після нападу на Україну літав до Дубаю.

BOMBARDIER BD-700 Global Трутнєва 26 лютого здійснив переліт із Москви до ОАЕ туди й назад.

А до війни у лютому літав до Барселони, Женеви та Цюріха.

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Як бачимо, російська еліта у себе на печі майже не сидить. Навіть після початку військової агресії олігархи та представники влади продовжують подорожувати Європейським Союзом та екзотичними країнами, обходять та облітають обмеження цивілізованого світу та не збираються виступати проти режиму Путіна, за сприяння якого і були придбані джети вартістю триста мільйонів доларів.

Михайло Ткач, УП