Ігор Волобуєв – перший російський топутікач: Там є ті, хто не з ними

Герой этого интервью – россиянин Игорь Волобуев. Еще несколько недель назад он был вице-президентом "Газпромбанка", финансового инструментария крупнейшей местной корпорации – "Газпрома".

В ходе разговора он не раз упомянет о разочаровании государственным устроем России. Больше того, Волобуев говорит, что готов воевать за Украину с оружием в руках.

Звучит очень вдохновляюще, но бесполезно: гражданину РФ ожидаемо отказывают в приеме в ВСУ, а других возможностей помочь нашей стране у него нет.

Такой сценарий вполне логичен для среднестатистического россиянина, но Игорь Волобуев под эту категорию явно не подходит.

За его плечами почти два десятка лет работы пиарщиком в "Газпроме". Именно люди этой профессии формируют информационное поле, поэтому жонглирование смыслами и манипуляция общественным мнением – рабочие будни для Волобуева.

Тем не менее, он утверждает, что сам был жертвой пропаганды. "На моем примере можно понять эволюцию людей в России, которые просыпаются".

В интервью – про информационные войны России против Украины, внутреннюю кухню "Газпрома", роль Администрации президента РФ, и ненависть простых россиян к "непростым" соотечественникам.

Герой интервью начинает новую жизнь с чистого листа, но использует для этого инструкции из своей прошлой жизни. Если заявлять о своей позиции – так "ковровыми бомбардировками": это интервью уже четвертое по счету на этой неделе. Если критиковать, то делать это общими формулировками. Без упоминания конкретных сумм и фамилий.

Тем не менее, это вряд ли говорит о желании Волобуева усидеть на двух стульях. Скорее – о пропасти между украинским и российским информационными пространствами. А значит – и между двумя народами.

Нужно признать, что шаг Волобуева, вероятно, имеет большое значение для других русских, которые в эти минуты сомневаются и боятся если не пойти против путинской системы, то хотя бы убежать из нее и перестать быть ее частью.

Авторы: Дмитрий Рясной, Михаил Ткач