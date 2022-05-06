Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Репортаж: Кривий Ріг. Батьківщина президента. Війна

Михайло ТкачП'ятниця, 6 травня 2022, 11:30
колаж: Андрій Калістратенко

Кривий Ріг – найбільше промислове місто України. Його підприємства – це 10 відсотків всього ВВП країни.

Можливо, саме тому Кривий Ріг був серед пріоритетних напрямків ворога з перших днів війни. 

На другий день повномасштабного вторгнення росіяни спробували захопити місцевий аеропорт. На третій – колонна російських військ намагалася зайти до міста з півдня. 

Сьогодні лінія фронту проходить за 50 кілометрів від Кривого Рогу.

Сотні велосипедів залишили мешканці Херсонської області на одному з криворізьких блокпостів. Тут вони пересідали на автобуси, тікаючи сюди від окупації. 

 
 
 
 

Українська правда відвідала місто напередодні можливого наступу на нього російських військ. 

Про те, як живе під час війни мала батьківщина Володимира Зеленського, і як земляки президента оцінюють його діяльність у військовий час – у репортажі УП.

Михайло Ткач

Теми: Кривий Рігвійнаевакуація
Головне на Українській правді

"Жінкам обіцяли надіслати голови чоловіків." Історії тих, хто вирвався з "Азовсталі"

— Соня Лукашова, Федір Попадюк
репортаж

Царство живих. Як рибалки зі Страхолісся врятували від голоду та окупації дві тисячі людей

— Євген Руденко, Ельдар Сарахман

Історичний злам в Рамштайні. Як Захід повірив у перемогу України у війні з Росією

— Андрій Загороднюк, Центр оборонних стратегій

Рубцовськ головного мозку. Що в головах російських вбивць, ґвалтівників і мародерів

— Михайло Кригель
інтерв'ю

Спецоперація "Дерусифікація". Інтерв'ю з головним редактором "Історичної правди" Вахтангом Кіпіані

— Євген Руденко

Казкове перетворення Зеленського, казкарі війни Кім і Арестович, голка зі смертю Кощія-Путіна – розповідає фольклористка Олеся Бріцина

— Олена Струк
інтерв'ю

Олексій Данілов: Росія розпадеться ще при нашому житті 

— Севгіль Мусаєва

Загроза з неба. Які літаки і вертольоти використовує Росія у війні з Україною 

— Євген Будерацький

Вбивство на розі Водопровідної та Яблунської. Різанина в Бучі 

— Світлана Кізілова
репортаж

"Ми мололи пшеницю на кавомолці, щоб нічого не брати в росіян". Як жителі Київщини жили в окупації

— Євген Будерацький