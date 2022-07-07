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Війна на Чернігівщині. Голова ОВА В'ячеслав Чаус про розмінування та відновлення регіону 

Севгіль МусаєваЧетвер, 7 липня 2022, 16:00
колаж: Андрій Калістратенко

"Місто Чернігів на початку квітня цього року та місто Чернігів початку липня – це зовсім різні міста", – розповідає в інтерв'ю "Українській правді" голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус. 

І одразу підтверджує цю тезу цифрами. 

Якщо на кінець березня в місті залишалося близько 70 тисяч осіб, то зараз проживає вже 200 тисяч. До повномасштабного вторгнення у Чернігові мешкало 280 тисяч жителів.

Картину майже мирного життя псують зруйновані та понівечені будинки. Найбільше дісталося околицям міста – мікрорайоноам Бобровиця та Заза. На сьогоднішній день у області пошкоджено або зруйновано більше 5000 об'єктів.

Після звільнення області від російських військ влада намагається якомога швидше повернути регіон до нормального життя, але водночас займається підготовкою до опалювального сезону та зведенням фортифікаційних споруд – якщо росіяни захочуть повернутися.

Готуються тут і до можливого вторгнення з білоруського кордону. 

Чаус очолює область із серпня минулого року. 

Він розповідає про місяць облоги регіону росіянами, коли жінок і дітей волонтери часто вивозили під обстрілами, їжу містянам доводилося готувати на відкритому вогні у дворах, а лінії електропередач працівники комунальних служб часто відновлювали, ризикуючи своїми життями.

Уже під кінець годинної екскурсії містом та його околицями він розповідає про ще одну мотивацію, яка допомагала йому працювати у найважчі дні після повномасштабного вторгнення. 

На своєму телефоні він показує фото загиблої після ракетного обстрілу росіян чернігівської родини наприкінці березня – двоє дітей, батько та мати. 

"Були дні, коли складно було зібратися з думками, тоді дивився на це фото і йшов на роботу", – каже він. 

В інтерв'ю УП Чаус розповідає про відновлення ТЕЦ, роботу над помилками після того, як місто опинилося в облозі, та як Чернігівська область ставиться до процесу дерусифікації.

Севгіль Мусаєва, УП

Теми: війнаЧернігівська областьЧернігівдерусифікація
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