Батальйон "МОНАКО". УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі

З початку повномасштабного вторгнення "Українська правда" неодноразово отримувала сигнали про те, що у Монако, Монте-Карло та Ніцці сконцентрувалося непристойно багато українських VIP-біженців.

Лунали різні прізвища та різні адреси. Але ми вирішили, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути. І дорогою до Туреччини та яхт російських олігархів заїхали на декілька днів на Лазурне узбережжя.

Побачене сильно контрастує з тим, що вже шостий місяць переживає Україна та українці.

Лазурний берег історично – одне з улюблених місць для літнього відпочинку світових еліт. Саме тому складно зрозуміти, навіщо українські мільйонери та мільярдери, які не одне десятиліття послаблювали країну, вирішили "пересидіти" війну саме там, на очах у всього світу. Світу, який зараз допомагає зробити Україну міцнішою.

Гіршої антиреклами, здається, аніж Бентлі та Майбахи останніх моделей на українських номерах годі й шукати.

Михайло Ткач