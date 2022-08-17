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Батальйон "МОНАКО". УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі

Михайло ТкачСереда, 17 серпня 2022, 05:30
колаж: Андрій Калістратенко

З початку повномасштабного вторгнення "Українська правда" неодноразово отримувала сигнали про те, що у Монако, Монте-Карло та Ніцці сконцентрувалося непристойно багато українських VIP-біженців. 

Лунали різні прізвища та різні адреси. Але ми вирішили, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути. І дорогою до Туреччини та яхт російських олігархів заїхали на декілька днів на Лазурне узбережжя. 

Побачене сильно контрастує з тим, що вже шостий місяць переживає Україна та українці. 

Лазурний берег історично – одне з улюблених місць для літнього відпочинку світових еліт. Саме тому складно зрозуміти, навіщо українські мільйонери та мільярдери, які не одне десятиліття послаблювали країну, вирішили "пересидіти" війну саме там, на очах у всього світу. Світу, який зараз допомагає зробити Україну міцнішою. 

Гіршої антиреклами, здається, аніж Бентлі та Майбахи останніх моделей на українських номерах годі й шукати.

 
 
 

Михайло Ткач 

Теми: Туреччинаолігархивійнабіженці
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