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Нам потрібен щит ППО

"Українська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 12:10

Коли ми просили летальну зброю, наші західні партнери боялися ескалації та пропонували нам каски й бронежилети.

Коли ми просили РСЗВ, наші західні партнери боялися ескалації та казали, що це неможливо.

Коли ми просили важке озброєння, наші західні партнери знову боялися ескалації.

За 230 днів ми довели, що вміємо перемагати, зокрема за допомогою західного озброєння, постачання якого наші західні партнери спершу вважали неможливим.

Останній козир Росії – ракетний терор.

Напередодні зими вони хочуть залишити нас без світла, тепла, зв'язку, посіяти страх та паніку.

"Ми відбиваємо ракетні атаки радянським озброєнням, якого до того ж не вистачає", – написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 жовтня 2022-го, коли російські війська застосували проти мирних міст України 84 крилаті ракети та 24 безпілотні літальні апарати.

Нам потрібен щит ППО для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури країни.

Сьогодні наш щит – це захист Європи.

Зробити свій внесок у перемогу України може кожен. 

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Теми: ППОзброявійна
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