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"Кочуєм, катаєм, б'єм окупантів". Як артилеристи тримають фронт на Бахмутському напрямку

Назарій Мазилюк, Ольга КириленкоВівторок, 1 листопада 2022, 15:50
колаж: Андрій Калістратенко

Уже кілька місяців Бахмутський напрямок залишається одним з найважчих і найгарячіших на фронті.

Росіяни нещадно засипають Бахмут та сусідній Соледар артилерією, знищуючи все більше будівель, у яких можна тримати оборону. А також продовжують штурмувати ці два міста на Донеччині піхотою. 

Паралельно окупанти намагаються протиснутися до Бахмута з півдня. Росіяни прагнули обійти місто через село Зайцеве, яке, як свідчать дані аналітиків DeepState, уже не перший місяць окуповане. Село Опитне, що розташоване трохи вище за Зайцеве, зараз перебуває в сірій зоні. 

На Бахмутському напрямку та в Авдіївці, за оцінкою президента Володимира Зеленського, наразі найбільше проявляється "божевілля російського командування":

ень за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, – просто герої".

Якщо описувати обстановку на Бахмуті твітер-дописами українських військових, інструкторів, волонтерів, то вона виглядає так: "Я абсолютно не розумію, як військові на Бахмуті ще живі. За всіма законами логіки вони мали б померти", "Російська орда просто знищує місто", "Бачите в зборі коштів слово "Бахмут" – донатите", "Бахмут стоїть. Ціною людей".

Однією з бригад, яка вже кілька місяців героїчно боронить Бахмут, є 30 механізована бригада ім. Костянтина Острозького. 

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Її військовослужбовець на ім’я Ілля, спілкуючись з журналістами УП в кінці жовтня, описує оперативну обстановку на напрямі небагатослівно – "трохи сложно". А потім додає, що противник робить усе, щоб взяти Бахмут:

"Але в росіян це не вдасться. Ми прикладемо максимально зусиль, сил, техніки – як закордонної, так і нашої, щоб стримати противника. Бахмут вони не візьмуть".

На підтвердження слів Іллі навколо постійно лунають "виходи" – українська артилерія працює на Бахмутському напрямку в посиленому режимі. 

В останні місяці військові, з якими працювала УП на Донеччині на різних напрямках, чи не вперше не нарікають на брак боєкомплекту. Єдине бажання, яке озвучують публічно – попрацювати із західною зброєю.

Паралельно з нашою розмовою з Іллею до відпрацювання готується екіпаж САУ 2С3 "Акація" – це 152-міліметрова радянська установка з дальністю стрільби до 20,5 км. Ціль – скупчення російської піхоти.

"Усі вже трохи втомилися, – за кілька хвилин скаже УП про обстановку на напрямі командир гармати 2С3 на ім’я Богдан. – Кожен день стрільби, виїзди. Перекімарили, пацанів поміняли, нас поміняли, туди-сюди, якось так і живемо. Ми всі з надією, з вірою, що це скоріше закінчиться, і перемога буде за нами. Це наша земля і нам тут жити".

Більше про важку оборону Бахмута – у репортажі УП.

Також ви можете переглянути фоторепортаж з роботи екіпажу САУ 2С3 "Акація" на Бахмутському напрямку від фотографа УП Дмитра Ларіна.

Назарій Мазилюк, Ольга Кириленко, УП

Теми: БахмутвійнаЗбройні силиРосіяУкраїна
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