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Зеленський: найжорсткіші бої – на Донеччині, російське командування жене людей на смерть

Альона Мазуренко Середа, 26 жовтня 2022, 22:42
Зеленський: найжорсткіші бої – на Донеччині, російське командування жене людей на смерть

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найжорсткіші бої наразі тривають на Донеччині, але українські захисники всюди зміцнюють свої позиції.

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала. Найжорсткіші бої – на Донеччині: Бахмутський напрямок, Авдіївка.

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Там зараз найбільше видно божевілля російського командування: день за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої.

Тривають активні дії на інших напрямках. Хочу відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині".

Деталі: За словами Зеленського, загалом на фронті ЗСУ зміцнюють свої позиції: "Скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику й готуємо хороші новини для України".

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Президент також нагадав, що загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до 250.

Пряма мова: "Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую всім нашим бійцям за таку поступову й незворотну демілітаризацію ворога".

Теми: ЗеленськийЗбройні силиДонецька область
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