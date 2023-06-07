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"Київ вечірній. Комендантський". УП знайшла ресторани, які працюють уночі

Михайло ТкачСереда, 7 червня 2023, 09:00
колаж: Андрій Калістратенко

Нещодавно "Українська правда" отримала інформацію про те, що деякі столичні заклади преміумкласу працюють у комендантську годину. 

За словами джерел, робота ресторанів не припиняється навіть під час останнього місяця постійних обстрілів Києва. 

Поки столична влада перевіряє укриття, ми вирішили витратити ніч з суботи 3-го червня на неділю 4-го для того, щоб перевірити столичні ресторани. 

Як виявилося, заклади не просто працюють уночі, а їх навіть відвідують забудовники, правоохоронці та київські чиновники.

Михайло Ткач

Теми: Київкомендантська годинаВоєнний станбізнесгроші
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