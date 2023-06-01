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Закрите укриття: Кличко просить відсторонити главу Деснянського району, в РДА – обшуки 

Альона Мазуренко Четвер, 1 червня 2023, 12:47
Закрите укриття: Кличко просить відсторонити главу Деснянського району, в РДА – обшуки 
ЛІКАРНЯ, ЩО ПОСТРАЖДАЛА ВІД ПАДІННЯ УЛАМКІВ РАКЕТ, І ДЕ ЗАГИНУЛИ ЛЮДИ. ФОТО ДСНС

Міський голова Києва Віталій Кличко просить уряд та ОП відсторонити голову Деснянського району Дмитра Ратнікова, поки триває слідство щодо того чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей. 

Джерело: КМДА

Дослівно: "Звернувся до Офісу Президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків, поки триває слідство щодо того чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей".

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Деталі: За словами Кличка, відстороненим має бути і керівник медзакладу, якого призначала Деснянська райадміністрація.

Крім того, в столичній прокуратурі підтвердили УП, що наразі в Деснянській РДА проводяться слідчі дії. 

Мер Києва дав окреме доручення главам районів столиці негайно перевірити всі укриття, за роботу яких відповідають голови РДА міста.

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Чому це важливо: Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив.

Прокуратура повідомила, що проводить слідчі дії у медичному закладі, де під час ракетної атаки росіян 1 червня було закрите укриття.

Голова МВС Ігор Клименко пізніше також повідомив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Лише 2 тижні тому, в середині травня, під час масованої атаки росіян столичні жителі масово скаржилися на закриті укриття.

17 травня очільник Київської МВА Сергій Попко заявив, що у Києві перевірять та відкриють усі бомбосховища, бо закрите укриття під час війни − це злочин.

Передісторія:

  • Уночі 1 червня внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві загинули 3 людей, серед яких дитина.
  • Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі ворог знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області. За попередніми даними, силами та засобами Повітряних Сил 10 з 10 ракет були знищені.

Теми: КиївВіталій Кличкоракетний удар
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