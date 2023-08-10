Швейцарський син Кремля. "Українська правда" знайшла підсанкційного сина російського олігарха

Журналісти з усього світу вже десятки разів на конкретних прикладах доводили одну істину.

Поки Кремль вирощує у звичайних росіян ненависть до цивілізованого світу загалом і до Європи зокрема, представники кремлівських еліт обожнюють ту саму ненависну Європу і зовсім не збираються, навіть попри санкції, відмовлятися від розкішного життя подалі від Росії.

В Європі за рахунок грошей, зароблених на співпраці з Кремлем, продовжують жити їхні діти та ростуть їхні онуки.

"Українська правда" від початку повномасштабного вторгнення постійно займається пошуком людей та активів, пов'язаних зі злочинним режимом президента Росії Володимира Путіна.

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Але випадок, про який ми зараз вам розкажемо, здивував навіть нас. Бо син кремлівського олігарха, перебуваючи під санкціями у Швейцарії, якимось чином опинився саме у Швейцарії.

Михайло Ткач, Катерина Каплюк – УП