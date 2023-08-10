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Швейцарський син Кремля. "Українська правда" знайшла підсанкційного сина російського олігарха

Михайло Ткач, Катерина КаплюкЧетвер, 10 серпня 2023, 14:20
Колаж – Андрій Калістратенко

Журналісти з усього світу вже десятки разів на конкретних прикладах доводили одну істину.

Поки Кремль вирощує у звичайних росіян ненависть до цивілізованого світу загалом і до Європи зокрема, представники кремлівських еліт обожнюють ту саму ненависну Європу і зовсім не збираються, навіть попри санкції, відмовлятися від розкішного життя подалі від Росії.

В Європі за рахунок грошей, зароблених на співпраці з Кремлем, продовжують жити їхні діти та ростуть їхні онуки.

"Українська правда" від початку повномасштабного вторгнення постійно займається пошуком людей та активів, пов'язаних зі злочинним режимом президента Росії Володимира Путіна. 

Але випадок, про який ми зараз вам розкажемо, здивував навіть нас. Бо син кремлівського олігарха, перебуваючи під санкціями у Швейцарії, якимось чином опинився саме у Швейцарії.

Михайло Ткач, Катерина Каплюк – УП

Теми: санкціїРосіяолігархиШвейцарія
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