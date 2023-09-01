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Лондонград. "Українська правда" знайшла російські еліти в Лондоні

Михайло Ткач, Катерина КаплюкП'ятниця, 1 вересня 2023, 13:43

Лондон і російські олігархи вже багато десятиліть співіснують в одній інформаційній площині. Регулярні згадки про найдорожчу у світі нерухомість, скандальні судові процеси, діти російської еліти асоціюються у західного світу саме з тими, хто чим далі, тим більше пропагує ненависть до цього світу. 

У рамках пошуку росіян, пов’язаних з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, та їхніх активів, ми, авжеж, не могли оминути увагою Лондон – місто великих російських грошей. 

Ця історія про те, як "Українська правда" шукала і знайшла Міхаіла Фрідмана та інших відомих росіян на Туманному Альбіоні. 

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Михайло Ткач, Катерина Каплюк, УП

Теми: РосіяВелика Британія
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