Лондонград 2. УП знайшла родича українського політика вдома в російського олігарха
П'ятниця, 8 вересня 2023, 17:35
Перша серія "Лондонграду" спричинила неабиякий резонанс. Щоправда, переважно серед так званих російських лібералів.
Натомість друга частина розповіді про лондонські активи та представників російських еліт має всі шанси спричинити резонанс вже в суспільстві українському. Не через те, що у російських олігархів багато майна, а через те, що деякі російські олігархи пов'язані з українськими політичними діячами.
Докладніше – дивіться в новому матеріалі "Лондонград 2".
Реклама:
Також слухайте подкаст "Сафарі", у якому Михайло Ткач детально розповідає про те, як шукав лондонські активи російських еліт та про те, що міг робити український політик в закордонному маєтку одного з російських олігархів:
Слухайте подкаст «Сафарі» на зручній платформі:
Михайло Ткач, Катерина Каплюк – УП