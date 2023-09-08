Лондонград 2. УП знайшла родича українського політика вдома в російського олігарха

Перша серія "Лондонграду" спричинила неабиякий резонанс. Щоправда, переважно серед так званих російських лібералів.

Натомість друга частина розповіді про лондонські активи та представників російських еліт має всі шанси спричинити резонанс вже в суспільстві українському. Не через те, що у російських олігархів багато майна, а через те, що деякі російські олігархи пов'язані з українськими політичними діячами.

Докладніше – дивіться в новому матеріалі "Лондонград 2".

Реклама:

Також слухайте подкаст "Сафарі", у якому Михайло Ткач детально розповідає про те, як шукав лондонські активи російських еліт та про те, що міг робити український політик в закордонному маєтку одного з російських олігархів:

Михайло Ткач, Катерина Каплюк – УП