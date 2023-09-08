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Лондонград 2. УП знайшла родича українського політика вдома в російського олігарха

Михайло Ткач, Катерина КаплюкП'ятниця, 8 вересня 2023, 17:35

Перша серія "Лондонграду" спричинила неабиякий резонанс. Щоправда, переважно серед так званих російських лібералів. 

Натомість друга частина розповіді про лондонські активи та представників російських еліт має всі шанси спричинити резонанс вже в суспільстві українському. Не через те, що у російських олігархів багато майна, а через те, що деякі російські олігархи пов'язані з українськими політичними діячами. 

Докладніше – дивіться в новому матеріалі "Лондонград 2".

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Також слухайте подкаст "Сафарі", у якому Михайло Ткач детально розповідає про те, як шукав лондонські активи російських еліт та про те, що міг робити український політик в закордонному маєтку одного з російських олігархів: 

Слухайте подкаст «Сафарі» на зручній платформі:
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Михайло Ткач, Катерина Каплюк – УП

Теми: олігархируський мирРосіяВелика Британія
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