"Ми там – де потрібні": вертолітники 12 окремої бригади армійської авіації про підготовку та польоти

Наша автівка мчить трасою між осінніх полів. Десь далі на горизонті здіймаються гори, перед якими помічаємо рух – летить гвинтокрил. Про себе всміхаємося, що ось і наші сьогоднішні герої.

Дитяча мрія, що стала реальністю

"Робочий день пілота починається ще за день до польотів – з постановки завдання і контролю готовності. Далі нас перевіряють і наступного дня після випробувань вертольотів та медичного огляду ми приступаємо", – розповідає льотчик 12-ої окремої бригади армійської авіації Андрій. За його плечима – понад 150 бойових вильотів.

ФОТО: ЄВА ФОМИЧЕВА DONBAS FRONTLINER

Гвинтокрили в його житті – не випадковість. Андрій народився в містечку поблизу авіаційної частини. Дитиною він чи не щодня спостерігав польоти над власним будинком. Згодом спостереження переросли у справжню дитячу мрію, яку вдалося втілити в реальність.

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"Була мрія з дитинства, потім вивчився і став пілотом. Маю досвід з 2014-го року. З 2020-го року почав виконувати завдання ще тоді в районі ООС (Операції Об'єднаних сил – УП), з перших місяців 2022 року беру участь у повномасштабній війні".

фото: Нікіта Грива Donbas Frontliner

Щороку бригада має поповнення. За словами Андрія, приходять у середньому від чотирьох до восьми нових льотчиків. Цифра збільшилася з початком повномасштабної війни. Льотна спеціальність має свою специфіку й жорсткіший відбір у професійній підготовці, психологічній та медичній складовій.

Подекуди повертаються й ті пілоти, які проходили службу 5-10 років тому, а потім працювали в цивільних структурах.

фото: Нікіта Грива Donbas Frontliner

У бригаді новоприбулі вертолітники вдосконалюють свої знання та опановують нові, переймають навички в колег із бойовим досвідом. Після підготовки виконують спершу завдання з перевезення людей, а згодом – беруться до бойових вильотів.

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Передові авіанавідники

У перерві між розмовами до поля під'їжджає позашляховик. З нього виходить група військових, які розкладають рації. Вони – передові авіанавідники, чиє завдання – виявити ворожі цілі, зробити розрахунки, передати координати екіпажам та коригувати вогонь.

Незадовго по тому чуємо характерний гул – це наближається гелікоптер, а отже, тренування розпочато.

фото: Нікіта Грива Donbas Frontliner

"…Курсом 330. Дальність 2300. Ферма, одноповерхова будівля. Лівіше 100. Броньована техніка противника".

Вертоліт проходить за заданими координатами та чекає наступних вказівок.

Примхи погоди та стрибки з парашутом

Літні та зимові польоти мають свої відмінності.

фото: Нікіта Грива Donbas Frontliner

"Влітку велика проблема для вертольотів – це високі температури. Коли вище 30 градусів, двигуни гріються і це може впливати на можливості посадки.

А взимку є велика концентрація туманів і в холодну пору велика ймовірність обмерзання на гвинтах, на заскленні. Це часто заважає виконувати бойові завдання. Сильні морози впродовж тривалого часу теж можуть спричиняти несправності", – розповідає інший льотчик бригади, також Андрій.

фото: Єва Фомичева Donbas Frontliner

Хлопець у 2017 році вступив у військовий виш, а з 2021 року почав службу вже у військовій частині. З березня 2022 року почав виконувати бойові задачі у складі екіпажу.

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Щороку в рамках тренувань вертолітники здійснюють у середньому по два стрибки з парашутом. Це потрібно, аби підготувати льотчика до можливих позаштатних ситуацій, коли необхідно покинути борт.

фото: Єва Фомичева Donbas Frontliner

Перед самими стрибками проводяться інструктажі, бійці розв'язують тести, проходять наземну підготовку. З ними працюють інструктори щодо роботи основного і запасного парашутів, підвісної системи тощо.

"Ми там – де потрібні"

На плечах обох пілотів – чорний шеврон з написом "Ми там – де потрібні" та малюнком гвинтокрила. Це – своєрідний символ для вертолітників.

фото: Нікіта Грива Donbas Frontliner

"В кожного льотчика ви побачите різний колір цього шеврона. Колір різниться від кількості бойових вильотів. Ось цей чорний – це 150 бойових вильотів", – розповідає Андрій.

Наступний шеврон після чорного – червоно-чорний. Він означає, що льотчик здійснив понад 200 бойових вильотів. Крім них, є ще коричневий, синій, блакитний.

фото: Єва Фомичева Donbas Frontliner

Тим часом екіпаж здійснює останній на сьогодні політ, навідники дають фінальні вказівки та починають збиратися.

Ми дякуємо хлопцям за роботу та ще кілька хвилин спостерігаємо, як гвинтокрил віддаляється в промінні сонця, що неспішно суне за горизонт.

Автор Єва Фомичева

Фото Нікіта Грива, Єва Фомичева