Втомлені війною. Як столичні правоохоронці місяцями не помічають ресторан у комендантську годину

Воєнний стан, а разом із ним і комендантська година, вже півтора року сприймаються українським суспільством як обмеження, які діють в інтересах цього самого суспільства.

Зрозуміло, що для певних категорій бізнесу це створює великі незручності та ще більші втрати. Наприклад, для ресторанів та нічних клубів. Але всі – то всі.

Як це часто буває в умовах обмежень, є ті, хто шукають, і – що найдивовижніше – знаходять способи уникати загальних правил. Нехтують суспільними інтересами на користь приватних.

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У цьому матеріалі ми розкажемо про непримітний ресторан у центрі Києва, де, за інформацією численних джерел "Української правди" у бізнесових колах та правоохоронних органах, вже багато місяців під час комендантської години відпочивають сотні "втомлених від війни".

Майже без наслідків як для самих "відпочивальників", чи точніше буде сказати "богеми", так і для закладу.

Михайло Ткач, УП