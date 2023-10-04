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Втомлені війною. Як столичні правоохоронці місяцями не помічають ресторан у комендантську годину

Михайло ТкачСереда, 4 жовтня 2023, 16:00
колаж: Андрій Калістратенко

Воєнний стан, а разом із ним і комендантська година, вже півтора року сприймаються українським суспільством як обмеження, які діють в інтересах цього самого суспільства. 

Зрозуміло, що для певних категорій бізнесу це створює великі незручності та ще більші втрати. Наприклад, для ресторанів та нічних клубів. Але всі – то всі. 

Як це часто буває в умовах обмежень, є ті, хто шукають, і – що найдивовижніше – знаходять способи уникати загальних правил. Нехтують суспільними інтересами на користь приватних. 

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У цьому матеріалі ми розкажемо про непримітний ресторан у центрі Києва, де, за інформацією численних джерел "Української правди" у бізнесових колах та правоохоронних органах, вже багато місяців під час комендантської години відпочивають сотні "втомлених від війни". 

Майже без наслідків як для самих "відпочивальників", чи точніше буде сказати "богеми", так і для закладу. 

Михайло Ткач, УП

Теми: Київкомендантська годинаполіціябізнесВоєнний стан
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