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Чи на часі вибори? Війна в "глухому куті"? Зелене світло до ЄС - Ток-шоу УП

"Українська правда"П'ятниця, 10 листопада 2023, 21:30
Чи на часі вибори? Війна в глухому куті? Зелене світло до ЄС - Ток-шоу УП

У новому випуску ток-шоу "Українська правда": 

- Зараз час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не вкидів. Зеленський виступив проти виборів під час воєнного стану. То чи на часі волевиявлення під час війни?

- Новий етап війни: чи зайшла ситуація в "глухий кут"?

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- Зелене світло до ЄС: Єврокомісія рекомендує розпочати перемови про вступ України. Чи стане Угорщина на заваді нашої євроінтеграції?

Ці теми ведучий Роман Кравець обговорив з гостями ток-шоу "Українська правда":

- Ярослав Железняк, народний депутат фракція "Голос"

- Євгенія Кравчук, народна депутатка фракція "Слуга народу" 

- Олексій Гончаренко, народний депутат фракція "Європейська солідарність"

- Юрій Гудименко – військовослужбовець, блогер, громадський діяч

- Андрій Гевко, Член Центральної виборчої комісії

- Микола Волохов, позивний  "Абдула" – командир підрозділу Аеророзвідки "TERRA" 3 штурмової бригади

- Марія Мезенцева, народна депутатка фракція "Слуга народу", голова делегації України в ПАРЄ

Українська Правда

Теми: вибориЄСЗеленськийвійна
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