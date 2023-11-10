Чи на часі вибори? Війна в "глухому куті"? Зелене світло до ЄС - Ток-шоу УП
У новому випуску ток-шоу "Українська правда":
- Зараз час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не вкидів. Зеленський виступив проти виборів під час воєнного стану. То чи на часі волевиявлення під час війни?
- Новий етап війни: чи зайшла ситуація в "глухий кут"?
- Зелене світло до ЄС: Єврокомісія рекомендує розпочати перемови про вступ України. Чи стане Угорщина на заваді нашої євроінтеграції?
Ці теми ведучий Роман Кравець обговорив з гостями ток-шоу "Українська правда":
- Ярослав Железняк, народний депутат фракція "Голос"
- Євгенія Кравчук, народна депутатка фракція "Слуга народу"
- Олексій Гончаренко, народний депутат фракція "Європейська солідарність"
- Юрій Гудименко – військовослужбовець, блогер, громадський діяч
- Андрій Гевко, Член Центральної виборчої комісії
- Микола Волохов, позивний "Абдула" – командир підрозділу Аеророзвідки "TERRA" 3 штурмової бригади
- Марія Мезенцева, народна депутатка фракція "Слуга народу", голова делегації України в ПАРЄ
Українська Правда