Як росіяни нищать Сумщину. Репортаж з прикордоння

Від 11 березня 2024 року кордони Сумщини почала активно обстрілювати російська армія. Росіяни здебільшого використовують керовані авіаційні бомби (КАБи), а також артилерію та БПЛА "Ланцет".

Протягом тижня десятки українських сіл зазнали значних руйнувань. Почалася масова евакуація населення. Місцеві жителі нарікають, що медіа не висвітлюють ситуацію повною мірою, через це вони почуваються покинутими та забутими.

В Сумах панує напружена тиша. На запитання що змінилося, містяни відповідають: "Останній місяць тут ніде не безпечно", або: "Ці два тижні доволі гучно".

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Наша команда репортерів поїхала до Великої Писарівки, що за 5 кілометрів від кордону. Кожного дня, за наполегливої рекомендації місцевої влади, тут відбувається евакуація населення.

Евакуація проходить у два етапи: спочатку поліція забирає людей з їхніх будинків, а потім привозить на точку евакуації, звідки селяни їдуть в Охтирку та Грунь

Жителі Великої Писарівки в евакуаційному автобусі в Грунь

Поліцейські села Велика Писарівка евакуюють населення

Ганна Трохимівна прожила у Великій Писарівці все життя і тепер евакуюється, маючи при собі лише дві торбинки речей.

Вона дуже налякана постійними обстрілами села, що збільшуються в геометричній прогресії.

"Все життя в торбу зібрала. Як перестануть стріляти, то, авжеж, повернемося. Але одному Богу відомо, чи зупиниться це", – розповідає крізь сльози літня жінка.

Літня жителька села Велика Писарівка Ганна Трохимівна, що евакуюється через постійні обстріли росіян

Це село тримається зусиллями місцевої поліції. Її начальник, Артур Криж, порівнює Велику Писарівку зі своїм рідним містом – Куп'янськом, навколо якого зараз тривають важкі бої.

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"Ми зараз сваримося з місцевими рятувальниками, тому що ті евакуювалися з міста, і під час обстрілів, що зазвичай, відбуваються вночі, починаємо працювати ми. Бо в селі більше нікого немає. Ані пожежників, ані медиків. Всі бояться сюди їхати", – каже він.

Начальник поліції Олексій Бриль під час евакуації

Один із поліціянтів Олексій Бриль погоджується з колегою.

"Сьогодні вночі по громаді прилетіло 50 КАБів. Тут, у центрі, були страшенні завали. У нас як у поліцейських немає ломів та лопат, аби допомогти людям під завалами, тож шукали в приміщенні рятувальників, яких тут на той час не було. Поранив, ось, руку", – показує він перебинтовану правицю.

Артур Кряж та Олексій Бриль разом із собакою Нікою у підвальному приміщенні під час обстрілу села КАБами

За словами голови громади Людмили Бірюкової, ситуація у Великій Писарівці критична:

"Ситуація по Великописарівській громаді наступна: у нас дуже гучно, обстріляні всі адміністративні будівлі, частина приватних та муніципальних. Через активізацію військових дій наше село зазнало великих руйнувань".

Наслідки руйнувань через обстріли росіян КАБами 16 березня. Зруйновано приватні будинки

Також прикордонні села обстрілюють мінометами, РСЗВ та артилерією

Руйнації зазнала бібліотека села. В ній тривалий час проводили ремонт. Нова бібліотека не встигла відкритися

Найскладніша ситуація наразі з евакуацією жителів села Попівка Сумської області. Тут вона неможлива.

Проїзду чи іншого доступу до села немає. На вівторок 12 березня в селі мешкало 150 осіб. Люди самостійно пішки намагаються покинути населений пункт. За інформацією від місцевих, нині в Попівці залишаються 20 жителів.

Авторка тексту й фото: Ніколєтта Стоянова, Donbas Frontliner для УП