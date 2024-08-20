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"Хоч ютуб нам включіть". Репортаж УП з Суджі та її передмістя за два тижні після наступу Сил оборони

Ольга Кириленко, Тимур Хачуєв — Вівторок, 20 серпня 2024, 20:32
Хоч ютуб нам включіть. Репортаж УП з Суджі та її передмістя за два тижні після наступу Сил оборони

Дорогою до російських прикордонних сіл журналісти УП готувалися почути звуки артилерійських прильотів і дзижчання FPV-дронів. 

Натомість чи не першим звуком, який виділявся на тлі тотальної тиші за державним кордоном, був такий: "Доброго ранку". Так з нами привіталася жителька передмістя Суджі, яка спокійно, без жодного остраху, проїжджала повз нас на велосипеді.

Уже два тижні, з 6 серпня, велосипед є єдиним місцевим транспортом. У десятикілометровій прикордонній зоні не працює світло, зв'язок, вода, продуктові магазини. В пошуках води та їжі вулицями вештаються десятки покинутих тварин – від крихітних котів до величезних вівчарок, хаскі та навіть коней. На трасі журналістка УП побачила кількох убитих корів, над якими літають зграї мух.

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У місцях артилерійських обстрілів, біля російської бронетехніки й кількох цивільних машин, стоїть солодкий до нудоти трупний запах. У нинішні плюс сорок градусів він особливо нестерпний. 

На третій рік повномасштабної війни, з якою Росія принесла в Україну масові вбивства, катування та стирання під фундамент українських міст, тисячі жителів Росії вперше відчули на собі, що таке війна. Точніше сказати, більшість її просто побачила поруч – майже всі їхні приватні будинки та квартири цілі. 

Найбільші руйнування припали на центральну частину Суджі, де російська армія та силовики тримали оборону. Там пошкоджена місцева лікарня, будинок культури, до двох десятків адмінбудівель і магазинів.

Втім, із кожним днем цих руйнувань більшає. Як розповідають УП військові, які нині виконують завдання в Суджі, російська армія вже почала обстрілювати місто з мінометів та FPV-дронів. Місцеві переважно ховаються у підвалах. Слідів присутності української новопризначеної комендатури чи поліції журналісти УП, які працювали в місті 18 та 19 серпня, не помітили.

Як виглядає Суджа та її передмістя, чи розуміють тамтешні мешканці, чому на їхню територію зайшла українська армія, й що саме просять місцеві жителі в українських військових – дивіться в репортажі УП. 

Ольга Кириленко, Тимур Хачуєв, УП

війнаРосіяУкраїнаЗбройні сили
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