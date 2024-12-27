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"Батальйон Rolls-Royce". Хто з українців придбав 13 нових Rolls-Royce на третьому році великої війни

Михайло ТкачП'ятниця, 27 грудня 2024, 12:30
Колаж: Андрій Калістратенко

Наприкінці минулого року від джерел у бізнесових колах ми почули приголомшливу інформацію. Більше як десятеро українців замовили новий електричний Rolls-Royce Spectre вартістю понад пів мільйона євро. 

Spectre – це перший електромобіль компанії Rolls-Royce, який почали виробляти в 2023 році. 

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Таке авто не купують у салоні. Тим паче в Україні триває повномасштабна війна. І тим українським громадянам, яким дуже треба було стати одними з перших у світі власників таких коштовних авто, потрібно було ставати в чергу й чекати. 

Станом на зараз, за інформацією джерел "Української правди" у правоохоронних органах, в Україні зареєстровано вже 13 Rolls-Royce Spectre. Деякі з цих машин вже компрометують нашу державу на вулицях Монако. 

 

Хто ті люди, які придбали ці найдорожчі у світі автівки? Чи є в них офіційні доходи для таких придбань? І хто з них має стосунок до влади? 

Подробиці – в нашому новому розслідуванні.

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корупція
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