Охорона здоров'я військових: пріоритетний напрям у Міноборони – під ризиком зупинки

Міністру оборони України

Умєрову Рустему Енверовичу

Звернення представників громадянського суспільства України

Реклама:

Шановний пане Рустеме!

Тривалий час наша держава не мала окремого органу, відповідального за політику у надважливій сфері порятунку людей на війні. Україна увійшла у повномасштабне вторгнення з окремим родом військ – Медичними Силами ЗСУ, який реалізовує політику, але за відсутності структури, яка на доказовій основі її формує.

Наслідками стали застарілі (чи відсутні) стандарти надання медичної допомоги, неефективне формування потреби у медичних виробах, закупівля неефективних ліків, корупція, хаотичні маршрути евакуації, погана організація лікування тощо. Ми як інституції громадянського суспільства фіксували проблеми на всіх рівнях: від військових частин, які ми забезпечували тактичною медициною, до керівних структур.

Лише завдяки консолідації зусиль громадянського суспільства та медійному розголосу проблематика військової медицини стала актуальною на найвищому рівні. Одним із результатів стало створення у кінці 2023 року нового органу формування політики: Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України (ДОЗ МОУ).

Усього за рік роботи ДОЗ МОУ вдалось зібрати у своєму складі команду з високим рівнем кваліфікації та налагодити робочі процеси практично з нуля. Департамент охорони здоров’я Міноборони розпочав впровадження важливих ініціатив та реформ, зокрема:

Затверджено нові стандарти підготовки з домедичної допомоги – крок, який впливає на збереження життя та здоровʼя кожного бійця. Планується розгортання системи на військовій ланці та у навчальних центрах.

Визначено обсяги допомоги на догоспітальному етапі – один з найбільш масштабних стандартів, який описує яку допомогу, у якій кількості та де повинен отримувати поранений.

Удосконалено маршрути евакуації поранених військовослужбовців – ДОЗ МОУ у тісній співпраці з МОЗ та КМС ЗСУ формує систему, яка дозволяє максимально швидко евакуювати поранених до лікувальних закладів України та країн-партнерів.

У військових шпиталях впроваджено електронну медичну інформаційну систему – це дасть можливість відстежувати медичну інформацію про поранених в усій медичній системі незалежно від місця перебування та відмовитися від паперових форм.

Розпочато впровадження реформи військово-лікарської експертизи, яка забезпечить повну цифровізовану інформацію про придатність військовозобовʼязаних та резервістів, а також спростить проходження ВЛК для військовозобовʼязаних та військовослужбовців.

Вперше за історію військової медицини укладено договори з Національної службою Здоровʼя України – це дозволило залучити додаткові кошти для військових шпиталів.

Крім цього, у роботі ДОЗ МОУ перебувають важливі ініціативи у сферах медичної реабілітації, психічного здоровʼя, допомоги звільненим з полону тощо.

Ми як представники громадянського суспільства, добре розуміємо, що обсяг невирішених проблем – значно більший, але вважаємо, що станом на сьогодні Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України робить усе можливе для вирішення проблем військовослужбовців.

Ми констатуємо, що військово-медична система України зразка січня 2025 року якісно покращується у порівнянні з 2022 роком.

Разом з тим, упродовж жовтня 2024 – січня 2025 ми із занепокоєнням спостерігаємо систематичне перешкоджання роботі Департаменту, зокрема:

непогодження або сповільнення погодження на основі формальних приводів нормативних актів, ініційованих ДОЗ МОУ;

систематичний тиск на працівників ДОЗ МОУ, зокрема шляхом необґрунтованих звернень до правоохоронних органів;

спроби переведення провідних фахівців у військові підрозділи;

ініціативи щодо реорганізації ДОЗ МОУ без прозорої комунікації причин та цілей.

У грудні 2024 року ми зустрілися з Вами, пане міністре, з метою звернути Вашу увагу на ситуацію. Ми отримали від Вас запевнення, що міністр оборони України розуміє критичну важливість напрямку військової медицини та ризики непрозорої реорганізації ДОЗ МОУ.

Після зустрічі департамент був перепідпорядкований державному секретареві, однак ситуація навколо підрозділу не змінилася. Натомість директивою від 1 січня 2025 року за Вашим підписом було ініційовано нову реорганізацію Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України.

Нам відомо, що внаслідок такого рішення відбуваються звільнення членів команди ДОЗ МОУ, а також їхнє переведення до військових частин. Підрозділ швидко втрачає свою спроможність.

Наслідком цього стане припинення або щонайменше зупинка на 4-6 місяців важливих процесів та ініціатив, які стосуються тих, чиї інтереси ми захищаємо. А найбільший ризик – це безповоротна втрата спроможності ДОЗ МОУ як одної з небагатьох працюючих інституцій у військово-медичній сфері.

Ми, громадські організації, які представляють військовослужбовців, ветеранів, звільнених з полону, членів їхніх родин – усіх тих, для кого працює ДОЗ МОУ – не розуміємо причин вашого рішення про реорганізацію ДОЗ МОУ та вкрай занепокоєні непрозорістю процесів та рішень навколо департаменту впродовж останніх місяців.

Звертаємося до вас, пане Міністре оборони, із наполегливим закликом відмінити директиву про реорганізацію, повернути можливість Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України виконувати свої обовʼязки та забезпечити прозору комунікацію щодо подальшої роботи цього підрозділу.

Підписанти звернення: