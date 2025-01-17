Охорона здоров'я військових: пріоритетний напрям у Міноборони – під ризиком зупинки
Міністру оборони України
Умєрову Рустему Енверовичу
Звернення представників громадянського суспільства України
Шановний пане Рустеме!
Тривалий час наша держава не мала окремого органу, відповідального за політику у надважливій сфері порятунку людей на війні. Україна увійшла у повномасштабне вторгнення з окремим родом військ – Медичними Силами ЗСУ, який реалізовує політику, але за відсутності структури, яка на доказовій основі її формує.
Наслідками стали застарілі (чи відсутні) стандарти надання медичної допомоги, неефективне формування потреби у медичних виробах, закупівля неефективних ліків, корупція, хаотичні маршрути евакуації, погана організація лікування тощо. Ми як інституції громадянського суспільства фіксували проблеми на всіх рівнях: від військових частин, які ми забезпечували тактичною медициною, до керівних структур.
Лише завдяки консолідації зусиль громадянського суспільства та медійному розголосу проблематика військової медицини стала актуальною на найвищому рівні. Одним із результатів стало створення у кінці 2023 року нового органу формування політики: Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України (ДОЗ МОУ).
Усього за рік роботи ДОЗ МОУ вдалось зібрати у своєму складі команду з високим рівнем кваліфікації та налагодити робочі процеси практично з нуля. Департамент охорони здоров’я Міноборони розпочав впровадження важливих ініціатив та реформ, зокрема:
Затверджено нові стандарти підготовки з домедичної допомоги – крок, який впливає на збереження життя та здоровʼя кожного бійця. Планується розгортання системи на військовій ланці та у навчальних центрах.
Визначено обсяги допомоги на догоспітальному етапі – один з найбільш масштабних стандартів, який описує яку допомогу, у якій кількості та де повинен отримувати поранений.
Удосконалено маршрути евакуації поранених військовослужбовців – ДОЗ МОУ у тісній співпраці з МОЗ та КМС ЗСУ формує систему, яка дозволяє максимально швидко евакуювати поранених до лікувальних закладів України та країн-партнерів.
У військових шпиталях впроваджено електронну медичну інформаційну систему – це дасть можливість відстежувати медичну інформацію про поранених в усій медичній системі незалежно від місця перебування та відмовитися від паперових форм.
Розпочато впровадження реформи військово-лікарської експертизи, яка забезпечить повну цифровізовану інформацію про придатність військовозобовʼязаних та резервістів, а також спростить проходження ВЛК для військовозобовʼязаних та військовослужбовців.
Вперше за історію військової медицини укладено договори з Національної службою Здоровʼя України – це дозволило залучити додаткові кошти для військових шпиталів.
Крім цього, у роботі ДОЗ МОУ перебувають важливі ініціативи у сферах медичної реабілітації, психічного здоровʼя, допомоги звільненим з полону тощо.
Ми як представники громадянського суспільства, добре розуміємо, що обсяг невирішених проблем – значно більший, але вважаємо, що станом на сьогодні Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України робить усе можливе для вирішення проблем військовослужбовців.
Ми констатуємо, що військово-медична система України зразка січня 2025 року якісно покращується у порівнянні з 2022 роком.
Разом з тим, упродовж жовтня 2024 – січня 2025 ми із занепокоєнням спостерігаємо систематичне перешкоджання роботі Департаменту, зокрема:
- непогодження або сповільнення погодження на основі формальних приводів нормативних актів, ініційованих ДОЗ МОУ;
- систематичний тиск на працівників ДОЗ МОУ, зокрема шляхом необґрунтованих звернень до правоохоронних органів;
- спроби переведення провідних фахівців у військові підрозділи;
- ініціативи щодо реорганізації ДОЗ МОУ без прозорої комунікації причин та цілей.
У грудні 2024 року ми зустрілися з Вами, пане міністре, з метою звернути Вашу увагу на ситуацію. Ми отримали від Вас запевнення, що міністр оборони України розуміє критичну важливість напрямку військової медицини та ризики непрозорої реорганізації ДОЗ МОУ.
Після зустрічі департамент був перепідпорядкований державному секретареві, однак ситуація навколо підрозділу не змінилася. Натомість директивою від 1 січня 2025 року за Вашим підписом було ініційовано нову реорганізацію Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України.
Нам відомо, що внаслідок такого рішення відбуваються звільнення членів команди ДОЗ МОУ, а також їхнє переведення до військових частин. Підрозділ швидко втрачає свою спроможність.
Наслідком цього стане припинення або щонайменше зупинка на 4-6 місяців важливих процесів та ініціатив, які стосуються тих, чиї інтереси ми захищаємо. А найбільший ризик – це безповоротна втрата спроможності ДОЗ МОУ як одної з небагатьох працюючих інституцій у військово-медичній сфері.
Ми, громадські організації, які представляють військовослужбовців, ветеранів, звільнених з полону, членів їхніх родин – усіх тих, для кого працює ДОЗ МОУ – не розуміємо причин вашого рішення про реорганізацію ДОЗ МОУ та вкрай занепокоєні непрозорістю процесів та рішень навколо департаменту впродовж останніх місяців.
Звертаємося до вас, пане Міністре оборони, із наполегливим закликом відмінити директиву про реорганізацію, повернути можливість Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України виконувати свої обовʼязки та забезпечити прозору комунікацію щодо подальшої роботи цього підрозділу.
Підписанти звернення:
- Чуднецов Євген, лейтенант, начальник медичної служби 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.
- Леся Литвинова, ветеранка, співзасновниця БО БФ СВОЇ
- Масі Найєм, ветеран, співзасновник Правозахисного центру для військових "Принцип"
- Юлія "Тайра" Паєвська, доброволиця, парамедикиня
- Юлія "Куба" Сідорова, бойова медикиня, сержант ЗСУ
- Андріана Арехта, сержантка ЗСУ, співзасновниця та лідерка руху VETERANKA
- Катерина Приймак, ветеранка, очільниця руху VETERANKA
- Олександра "Аляска" Лисицька, молодший лейтенант НГУ
- Кулібаба Андрій, військовий, член правління ГО "МІНЗМІН"
- Марина Хромих, військовослужбовиця, громадська діячка
- Людмила Паутець, керівниця напряму "Тактична медицина" БФ "Повернись живим"
- Марія Берлінська, засновниця Центру підтримки аеророзвідки
- Тата Кеплер, керівник проекту "Птахи" фонду "Відчуй"
- Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод
- Ірина Кошкіна, виконавча директорка БО БФ СВОЇ
- Ірина Солошенко, Керівниця медичного напрямку БО БФ КОЛО
- Ірина Немирович, директорка "Український центр охорони здоров’я" (UHC)
- Олена Сініцина, директор "UHC Освіта"
- Ліпська Наталія , засновник і директор БФ "КРИЛА НАДІЇ"
- Микола Рибитва, т.в.о.виконавчого директора, Фонд допомоги військовим Frontline.Care.
- Валентина Варава, голова правління ГО "Ініціатива Е+"
- Ножевнікова Катерина, засновник та директор фонду "Корпорація монстрів"
- Юлія Морій, директор ГО "Юридична сотня"
- Марія Назарова, засновниця ГО РеаніМісто
- Лілея Джалюк, Старший програмний менеджер Razom Health БФ "Разом для України"
- Тарас Гаталяк, програмний директор Razom Heroes БФ "Разом для України"
- Івона Костина, голова правління Veteran Hub (БО "БФ "Ветеран Хаб ++)
- Оксана Коляда, голова правління ГО "Простір можливостей"
- Юрій Кубрушко, волонтер
- Ірина Савченко, Президент БФ "Міжнародний альянс братської допомоги"
- Рудольф Мигович, Благодійна організація "Благодійний Фонд "Християнська медична асоціація України"
- Збишко Ігор, голова правління ВГО "Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги"
- Ірина Рибінкіна, голова фонду СМаРТ Медікал Ейд Юа
- Роман Яручик, керівник Благодійної організації Мальтійська служба допомоги
- Марія Лемберг, голова правління БО БФ Громадяни
- Картавий Олег, директор ТОВ "Центр спеціальної підготовки"
- Шинкаренко Віта, керівник ГО "Допомога Армії Рівне", ГО "Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини"
- Гребенюк Олександр, керівник БФ "Неможливого не буває"
- Кривенко Олена, голова фонду БО БФ "КОЛО"
- Наталія Ариванюк, БО БФ "Волинь СОС", БО БФ "Волинь СОС Медікал"
- Майстрова Регіна, директор БО "БФ "Християнська медична асоціація України"
- Вікторія Губська, ГО "Жінок ветеранів, інвалідів. учасників АТО " Берегиня"
- Наталія Тулінова, ZDOROVI
- Маріан Білик-Томашек, ГО "Дентал Фронт"
- Олексій Папін, заступник голови ГО "Український Легіон"
- Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини
- Грезєв Владислав, засновник та CEO Lobby X
- Віталій Свічинський, волонтер
- Юлія Кирієнко-Мерінова журналістка, волонтерка
- Юлія Гончарова, волонтерка
- Аліна Сарнацька, ветеранка, правозахисниця
- Макарчук Маріанна, психолог ветеранського хабу, президент громадської організації "Мобільна майстерня майбутнього"
- Розквас Роксолана, співзасновниця ГО "Координаційний центр допомоги" "Самбір"
- Олена Іванова, співзасновник руху "Труханівська Січ".
- Лютікова Наталя, засновниця БО "БФ "ЛІКАРІ ДЛЯ ГЕРОЇВ"
- Лелюх Наталія, волонтер
- Нагорна Ганна, голова ГО "Ментальне Зцілення"
- Тетяна Воронцова, голова ГО Рівне-ТАКМЕД
- Наталія Арестова, очільниця Волонтерської служби Львівського військового госпіталю
- Темченко Олена, керівник проекту ГО "Українські правозахисні ініціативи"