"Комедія" по цінних паперах. Як посадовці їздять за кордон на неіснуючі конференції за рахунок бізнесу, який контролюють

Очевидно, що такий орган, як Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків, має високі корупційні ризики в такій країні, як Україна. Але коли ми розпочинали роботу над цією темою, ми і не здогадувались, що топпосадовці комісії, схоже, вирішили скористатись ними всіма.

І ось чому. Для того, щоб усвідомити, які можливості має НКЦПФР, потрібно зрозуміти, що це за комісія і чим вона займається.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним органом, підпорядкованим президенту України та підзвітним Верховній Раді України.

Реклама:

На сайті НКЦПФР зазначається:

"Метою комісії є забезпечення грошовим капіталом потреб економіки країни, шляхом створення механізму акумулювання, розподілу та перерозподілу інвестиційних ресурсів, а також створення умов для становлення потужних внутрішніх інвесторів та забезпечення захисту їхніх прав".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну одним із таких "потужних внутрішніх інвесторів" став Артем Колюбаєв – невідомий широкому загалу кінопродюсер та друг керівника офісу президента Андрія Єрмака.

Колеги з редакції Bihus.Info вже провели низку розслідувань. Зокрема про те, як кінопродюсер під час великої війни зайшов у великий та проблемний будівельний бізнес. Як почав виробляти дрони для Сил оборони. І навіть про те, як за допомогою низки компаній отримав дозвіл на вивід більше ніж мільйона доларів за кордон попри діючу заборону. Останній випадок допоможе краще зрозуміти впливовість комісії з цінних паперів, адже саме вона надавала дозвіл на те, щоб вивести гроші для купівлі м'яса в Дубаї.

Тому ми в редакції дуже здивувались, коли дізнались, що керівники саме цієї комісії їздять у відрядження за кордон на запрошення і за рахунок громадської спілки, із засновниками якої пов'язаний Артем Колюбаєв. Ще більше ми здивувались, коли за допомогою декількох кліків встановили, що заходи, задля участі в яких посадовці виїжджають за кордон – фіктивні.

Варто також додати, що поведінка усіх фігурантів розслідування під час наших спроб отримати офіційну позицію офіційних осіб, листи, вимоги і навіть блокування в месенджерах – все це більше нагадує комедійний жанр.

Більше про комедію по цінних паперах – у нашому новому матеріалі.

Михайло Ткач