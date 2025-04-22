Жінки не виходять на роботу, бо бояться бути зґвалтованими вагнерівцями. Як Росія колонізує Африку

Після появи військових ПВК "Вагнер" у Центральноафриканській республіці в 2018 році місцеві мешканки перестали виходити на роботу в поля. Через страх бути зґвалтованими росіянами.

Також з 2018 по другу половину 2022 року найманці вбили сотні робітників золотих та діамантових шахт. Створивши безперешкодний доступ до копалин, вагнерівці контролюють видобуток коштовностей у країні.

Тим часом ідеолог рашизму Александр Дугін розповідає про свою нову "концепцію" – панафриканізм. Він наголошує на "спільності" антиколоніальної історії та закликає африканців ставитися лояльно до російського впливу на своїй території.

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В 2023 році Росія також відкрила інформаційну державну агенцію "Африканська ініціатива". У країнах Західно-Центральної Африки з 2024 року починають офіційно діяти російські доми та православні храми. У місцевих школах запроваджують уроки російської мови та культури, а також "уроки дружби".

Нашим провідником у розплутуванні російської присутності на африканському континенті став Філіп Обаджі молодший, нігерійський журналіст, який розслідує воєнні злочини ПВК "Вагнер" у ЦАР.

У 2025 році Обаджі молодший став лауреатом чеської правозахисної премії Homo Homini разом із українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні.

Саме завдяки його розповіді та репортажам ми змогли скласти картину того, як Росія перетворює африканські країни на свої колонії.

Скажімо, сумарний заробіток компаній, пов'язаних з Росією в Африці, становить мільярди доларів на рік. Фактично росіяни викачують ресурси в обмін на військову допомогу режимам.

Ці кошти напряму чи опосередковано потрапляють до російського бюджету та фінансують війну проти України. Африканських чоловіків під впливом пропаганди рекрутять у російську армію, а жінок – на оборонні підприємства в Росії.

Як працює російський неоколоніалізм в Африці, розбиралася "Українська правда".

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"Вагнери" відкривають вогонь без розбору

"Ми казали їм, що ми незаймані. І просили їх не чіпати нас", – свідчить дівчина Коко (ім'я змінене) для матеріалу Філіпа Обаджі молодшого.

Коко з сестрою постраждали від вагнерівців поблизу містечка Боуар у Центральноафриканській республіці. Дівчата вийшли працювати на родинне поле, коли їх схопили двоє російських найманців та по черзі зґвалтували.

Їхній випадок, на жаль, не поодинокий. Від початку 2024 року ціни на харчові продукти в місті зросли на 50% саме через те, що жінки бояться виходити працювати в полях, де їх можуть зґвалтувати "білі люди".

Населення ЦАР становить приблизно 3 мільйони громадян. За інформацією Світового банку, "75% країни, особливо жінки" залучені до сільського господарства.

Згідно зі звітом "Лікарів без кордонів", після появи вагнерівців у 2018 році, до 2022 року волонтери організації в ЦАР надали допомогу 19 500 постраждалим від сексуального насилля, яке здійснили вагнерівці та афілійовані з ними місцеві солдати.

"Якщо ми говоримо про зґвалтування, то вони відбуваються повсюди. Скажімо, у столиці Банґі жінки постраждали від насилля у пологовому будинку. Під час зґвалтування російськими солдатами дехто з них ще стікав кров'ю після пологів. На жаль, у Центральноафриканській республіці це спосіб ведення війни", – додає Філіп Обаджі.

Росія відправляє військових ПВК "Вагнер" у країну в 2018 році на запрошення президента ЦАР Фостена-Аршанжі Туадери. "Туадера звернувся по допомогу до Росії в скасуванні ембарго Ради безпеки ООН на продаж зброї в країну. А також по силову підтримку, щоб придушити повстанців, які от-от могли захопити столицю", – розповідає Обаджі.

У 2018 році Рада безпеки ООН завдяки лобіюванню Росії знімає ембарго з ЦАР. А вже за декілька місяців у країну надходить зброя від РФ та прилітають перші бійці ПВК "Вагнер".

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В обмін на допомогу президент ЦАР передає контроль над золотими та діамантовими шахтами щонайменше трьом компаніям, пов'язаним з групою Вагнер: Diamville, Lobaye Invest Sarlu та Midas Ressources.

Перші дві є підсанкційними в Україні, країнах ЄС, США та Канаді. Компанія Midas Ressources підсанкційна в Україні, США та Канаді. The Guardian вказує, що на території країни з 2018 року постійно перебуває щонайменше 1000 вагнерівців.

Після отримання контролю над шахтами вагнерівці, використовуючи зброю, не допускають до роботи місцевих жителів. Вони підозрюють людей у зв'язках із повстанцями, тому привозять нових лояльних працівників з інших куточків країни.

"Зазвичай, коли росіяни заходять у золоту шахту, вони контролюють повітря гелікоптерами, та паралельно рухається піхота, яка відкриває вогонь без розбору. Таким чином кулі вражають будь-кого, незалежно від того, чи ця людина шахтар, чи ні, – коментує Обаджі. – Вони вважають, що всі в громадах або озброєні, або працюють на повстанців чи уряд.

Також вони можуть заходити в шахтарські поселення і відкривати вогонь. Тому серед жертв багато неповнолітніх. У шахтарських спільнотах практично всі задіяні у видобутку. Якщо ви голова сім'ї – найімовірніше, ви працюєте на шахті. До допомоги в копальнях також залучають дітей підліткового віку".

Вбивства цивільних шахтарів стали найбільш масовими в першій половині 2022 року. За декілька місяців зафіксовано смерті сотень людей. Саме в той період вагнерівці повністю перебрали контроль над видобутком та насиллям витіснили приватних копачів. За словами Обаджі, копалини транспортуються літаками з шахтарських регіонів у столицю. А звідти – через Сирію до Росії або в країни Близького Сходу.

"Церква-колонізатор"

У 2022 році в Центральноафриканській республіці освячують перший православний храм Московського патріархату. Парохом російської церкви стає місцевий батюшка Сергій Воємава. Відкривати храм до ЦАР приїжджає Георгій Максимов, якого Синод Александрійського патріархату позбавив сану за розкольницьку діяльність в Африці.

За словами батюшки Воємави, за 3 роки діяльності церкви в ній охрестилося 700 людей, попередньо пройшовши навчання. Громада церкви прийняла Юліанський календар, російський православний канон і традиції.

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При церкві відкрили школу для сиріт, яка фінансується Московським патріархатом. У цій школі діти, зокрема, вивчають російську мову. Економічна криза в країні стимулює учнів відвідувати навчання, адже у школі годують та допомагають з одягом.

"Дехто звинувачує нас у тому, що ми "церква-колонізатор". Але ми боремося з цією брехнею, пояснюючи нашим віруючим, що ми живемо в істинній православній вірі. Росія робить значний внесок у безпеку країни: сьогодні ми живемо спокійно, можемо спокійно молитися, діти можуть ходити до школи".

Ці слова Воємави викривлюють реальність, якщо зважати на те, скільки людей у країні стали жертвами росіян.

"Новонавернені" прихильники православної церкви Московського патріархату в Африці Джерело: Африканська ініціатива

Православна церква МП у Банґі, столиці ЦАР, належить до патріаршого екзархату Африки, що підпорядковується патріарху Кирилу. За три роки росіяни відкрили 350 храмів на континенті. Російська пропаганда трактує створення екзархату в Африці як протестний крок щодо політики Константинополя в наданні Україні Томосу. Головним храмом екзархату є храм Філіпа в Москві.

Екзархат створили в грудні 2021 року. До 2022-го на території Африки діяло лише 4 храми Московського патріархату. Зважаючи на нерозривний зв'язок російської православної церкви з московськими спецслужбами, така політика – декларація серйозних намірів створити мережу російського впливу в Африці.

За три роки існування екзархату росіяни "перехрестили" орієнтовно 260 священників, які до того належали до католицького чи православного, підпорядкованого Александрії, духовенства.

Московські храми поширюють пропагандистські наративи, зокрема створюючи осередки, в яких поширюється російська культура та мова. Одним із напрямів діяльності московських храмів на континенті є роздача гуманітарної допомоги, що допомагає привабити нових парафіян.

Колишній екзарх Африки Лєонід Горбачов, якого Александрія теж позбавила сану, заявляв, що російська православна церква намагається вербувати священників інших конфесій і пропонує їм навчання в Москві.

"Африканський континент – це 1,3 мільярда населення та 54 країни з офіційним суверенним статусом. На території цих країн чимало різноманітних християнських і псевдохристиянських утворень і сект, багато з яких після утворення Патріаршого Екзархату в Африці стали проситися до нас.

Це тривалий процес, у якому потрібні не курси підвищення кваліфікації. Це люди, яких необхідно "перековувати" в ортодоксальному розумінні", – казав Горбачов в інтерв'ю Журналу Московської патріархії.

Монахині та прихожанки монастиря Непорочної Діви в Мадагаскарі Джерело: Африканська ініціатива

Панафриканізм, "Африканська ініціатива" та Російський дім

Присутність Росії на континенті супроводжується не лише появою православної церкви Московського патріархату, але і російським медіавпливом.

Скажімо, в ЦАР афілійована з ПВК "Вагнер" компанія LOBAYE INVEST фінансує радіостанцію Lengo Sengo. Радіо було засноване в листопаді 2018 року паралельно з появою групи "Вагнер" у країні. Діяльність медіа спрямована на відбілювання росіян та прикривання воєнних злочинів проти цивільного населення.

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Після початку активної діяльності на континенті в 2022 році Росія аж рік зволікала зі створенням континентального пропагандистського медіаресурсу. Але в 2023 році розпочинає роботу "Африканська ініціатива" (African initiative). До речі, назва медіа збігається з назвою програми ЄС, яка діє в Африці.

Медіа паралельно видає матеріали англійською, французькою, арабською та російською мовами. Його діяльність спрямована на інформаційну підтримку режимів, афілійованих з Росією, висвітлення гуманітарної, освітньої та культурної діяльності росіян на континенті та поширення головних російських новин.

Африканські журналістки на тренінгу пропагандистського медіа "Африканська ініціатива" Джерело: Африканська ініціатива

Африканське видання ADF вказує на афілійованість медіа з групою "Вагнер", які діють на континенті після смерті Пригожина, під назвою Africa Corps та уже під прямим підпорядкуванням Міністерства оборони Росії. До речі, назва – теж вкрадена, але вже у Британців. Військові Royal Africa Corps Об'єднаного Королівства діяли на території Африки в другій половині 19 століття.

Окрім вебсайту у медіа "Африканська ініціатива" є Youtube-канал та 5 телеграм-каналів, один із яких має зо 60 тисяч підписників. Головний офіс медіа розташований у Москві, також працюють локальні офіси в Уагадугу (Буркіна-Фасо) і Бамако (Малі). Медіа залучає до своєї діяльності як російських, так і місцевих журналістів.

Головною інформаційною лінією таких медіа до другого президентства Трампа було використання наративів Холодної війни.

"Ви будете шоковані рівнем російської дезінформації, яка поширюється в Західно-Центральній Африці. Росія змушує африканців вірити, що, з одного боку, Україна опинилася у війні між США та Росією. А з іншого боку, багато африканців не підтримують Україну, бо вірять, що США використовує Україну для знищення Африки.

Скажімо, російські канали поширюють теорії, що США з допомогою України переміщують свої оборонні підприємства в Африку", – розповідає журналіст Обаджі. Варто зауважити, що ми не знайшли жодного підтвердження щодо перенесення оборонних підприємств з України в Африку.

Окрім пропагандистської діяльності, "Африканська ініціатива" активно організовує заходи в Західно-Центральній Африці. Медіа висвітлює діяльність Російських домів, які почали відкриватися в Африці з 2024 року.

АІ Інформаційно підтримує освітні ініціативи, які фінансуються Росією. Скажімо, "уроки дружби" в школах Буркіна-Фасо, під час яких дітям викладають російську мову, культуру та історію. Популяризує освітні програми для студентів з Африки. Окрім того, медіа здійснює гуманітарні місії знову ж таки для нарощення впливу.

"Уроки дружби" в Буркіна-Фасо Джерело: "Африканська ініціатива"

У березні 2025 року медіа опублікувало велике інтерв'ю з ідеологом рашизму Александром Дугіним. Той різко змінив напрямок своєї думки та окрім проповідування неоєвразійства став апологетом теорії "панафриканізму". Пропагандист окреслює майбутній "Африканський союз" або "Африканську імперію", яка має взяти реванш у "колоністського" Західного світу.

Дугін наголошує на тому, що кордони африканських країн повинні зникнути, бо їх було встановлено несправедливо, а африканці повинні зажити в ідилії людського та мовного різноманіття. Він закликає відкинути колоніальне минуле, насаджене європейцями та американцями, та стати відкритими до союзу з Росією, яка, на його думку, має дуже схожий шлях у боротьбі за місце у світі.

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Натомість Філіп Обаджі чітко каже, що саме російська діяльність на континенті має ознаки колоніалізму:

"Скажімо, в межах своєї діяльності Російський дім у ЦАР впроваджує викладання російської мови в початкових школах. І вони загалом надихають людей говорити російською, вивчати російський гімн. Варто визнати, що це – новий колоніалізм".

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До 2022 року присутність росіян на території Африки була збройною: росіяни підтримували місцевих диктаторів в обмін на доступ до ресурсів, які розташовані на територіях цих країн.

Експерти оцінюють обороти афілійованих із Росією компаній на мільярди доларів щороку. Ці кошти прямо або опосередковано потрапляють до російського держбюджету і, зокрема, фінансують війну проти України.

Паралельно з початком повномасштабного вторгнення в Україну Росія починає вести кампанію м'якого впливу на африканські країни. Впродовж 2022–2024 років росіяни починають відкривати храми Православної церкви Московського патріархату, центри поширення російської культури – Російські доми, створюють медіа "Африканська ініціатива". Африканські діти в школах вивчають російський гімн мовою оригіналу.

Всі ці факти доводять, що діяльність росіян в Африці – це колоніальні загарбання. Потрібно усвідомлювати, що падіння цін на нафту чи відмови від російського газу в нових обставинах не доведуть Росію до дефолту. Адже ресурсний потенціал Африки оцінюється в мільярди доларів США щороку.

Населення Західно-Центральної Африки – це три мільйони людей, які в умовах економічної нестабільності та під впливом пропаганди будуть ще більш активними в долученні до війни проти України.

Софія Челяк, для УП