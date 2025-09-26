Усі розділи
"Хрещений батько" забудовників. Історія одного святкування з Віталієм Кличком

Михайло ТкачП'ятниця, 26 вересня 2025, 05:30
колаж: Андрій Калістратенко

Можна вічно дивитись на три речі: як тече вода, як горить вогонь і на зв'язки багаторічного мера Києва Віталія Кличка зі столичними забудовниками. 

Здавалося, на 11-му році правління Кличка у столиці, в його близьких стосунках зі столичними будівельними важковаговиками вже нічим не здивуєш. 

Раніше Кличка фіксували на одному чартері з Вадимом Столаром і Максимом Микитасем.

ФОТО: Схеми, Радіо Свобода 

Зовсім нещодавно НАБУ і САП зруйнували зв'язок столичної влади з можливим наступником Столара – Денисом Комарницьким. Останнього "Українська правда" згодом знайшла у Відні. 

 
ФОТО: УП 

Але цей матеріал про родинне свято іншого столичного забудовника. Родинне свято, на яке, чомусь, завітав не лише мер Києва, а і його найближчий соратник Артур Палатний. 

Схоже, 11 років на посаді достатньо для того, щоб Кличко почав святкувати з одним із найбільших столичних девелоперів Вагіфом Алієвим навіть хрестини. Авжеж, у компанії інших забудовників Києва.

 
ФОТО: УП 

Подробиці дізнавайтеся в нашому новому матеріалі:

Автор: Михайло Ткач 

будівництво Віталій Кличко Київ святкування
