Настав час спокутувати провину за MH17, пан Путін

Мои клиенты ждали три года, господин Путин. И все еще никто не понес ответственности.

Ваша власть не предоставила ни объяснения наличия частей ракеты и электропроводки среди обломков, ни объяснения по поводу серии и ракеты или номера боевой головки, ни объяснения по поводу следов шрапнели, ее формы и распределения в виде бабочки в телах разбившегося экипажа.

Вы так и не смогли ответить на сотни фотографий, видео и снимков со спутника и показаний очевидцев – разбросанные куски пазла выглядят все больше и больше как работа Москвы, когда их рассматриваешь вместе.

Вы так и не объяснили нам наличие такого большого числа российских военных, которые обнародовали фото в интернете, из 53 противовоздушной бригады, которая вторглась в Украину 17 июля 2014 года. Зачем вы разместили вашу ракетную установку в центре трансконтинентального коммерческого воздушного коридора L980, если вы не охотились на воздушный лайнер?

Не чувствуете ли вы, что такая трагическая потеря заслуживает объяснения? Вы же ощутили и выразили вашу потерю, когда в вашей стране была взорвана бомба в метро.

Вы действительно считаете, что не несете ответственность за жизни 80 детей на борту? Как же остальные? Они были вашими врагами? Никто из них не говорил на русском, никто из них не говорил на украинском. Никто из них больше вообще не скажет ни слова.

Совершенное убийство должно увенчаться справедливостью.

* * *

17 июля 2014 года забрало 298 жизней над Украиной. 80 из них были невинными детьми. Вы же видели куклы, раскраски и игрушки среди крови и бойни? Видели фотографии боевика, держащего испачканного медвежонка как приз на ярмарке? Не чувствовали ли вы присутствие зла, когда смотрели на эти вещи? Я чувствую.

Мой дедушка боролся со злом в траншее во Франции, полсвета отсюда 100 лет назад. Мой дядя боролся со злом, которое называло себя восходящим солнцем. Мой отец боролся со злом во всей Европе и сам столкнулся со злом в лагере Дахау неподалеку от Бад Тольц в мае 1945. Он проиграл свою битву и свою войну, когда вернулся домой к бутылке виски и воспоминаниям о зле, которые не смог больше переносить. В конце концов, в июле 1969 он скончался. Мой брат сталкивался со злом много раз за 23 года на флоте. Я уверен, вы тоже видели зло.

Вы – глава великой нации с мощной армией, которая хочет возвращения империи. Я – адвокат из глубинки Огайо. У меня нет армии, но у меня есть неопровержимые доказательства. Некоторые считают, что катастрофа МН17 была ужасной, неизбежной ошибкой войны. Я не думаю, что это правда. Факты кричат о целях и мотивах. Это был просчитанный военный удар такой же преднамеренный как убийство еще одного политического оппонента. Вы – единственный человек, кто может взять на себя ответственность.

Жестокое убийство 298 невинных, включая 80 детей, будет пятном на Российской Федерации навсегда. Я призываю вас обличить это зло, потому что это мой долг – искать справедливость. Я стою перед вашим народом за все другие страны, чьи семьи пострадали. Но главным образом – за малазийцев, новозеландцев и голландцев, семьи которых я представляю.

Я буду использовать Европейский суд по правам человека и любую другую возможность, чтобы привлечь Кремль к ответственности. Мой дедушка, мой отец, мой дядя и брат поддержали бы это. Господин Путин, зло можно побороть. Ваша христианская вера учит, что вину можно искупить правдивым словом и поступками.

Виновный может быть прощен, даже за смерть. Я верю в Христа. Я стараюсь думать и действовать по отношению к другим как христианин.

Вы великий, господин Путин, я – маленький, но Бог все равно больше, чем мы оба. Он будет последним арбитром.

У вас, как и государства России, есть обязанность предпринять ответственные действия. Давайте встретимся и искупим вину перед жертвами этой трагедии. Свяжитесь с министерством иностранных дел Нидерландов, если вы готовы говорить.

Джером Скиннер, адвокат, представляющий интересы жертв MH17 из Австралии, Малайзии, Новой Зеландии и Нидерландов, для УП

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