Рівень секретності Державного оборонного замовлення має бути знижений

На сьогодні, при тотальній корупції у вищих ешелонах влади, неспроможності правоохоронних органів та судової систем, секретність є інструментом для здійснення мільярдних оборудок та приховування злочинів.

За таких умов секретність шкодить нашій державі – а не слугує захисту її національних інтересів.

На сьогодні ДОЗ – Державне оборонне замовлення – цілком таємний план закупівель. Необхідно відкрити ДОЗ, при цьому не розкриваючи повністю всю інформацію про предмети закупівель, а надаючи лише необхідний мінімум.

Це дасть змогу:

– нам з вами як платникам податків – розуміти, на що витрачаються наші гроші;

– громадським організаціям – контролювати витрати на оборонку: що закуповується, хто постачальник, яка вартість контрактів і так далі;

– постачальникам товарів, робіт та послуг – отримати рівний та чесний доступ до участі у закупівлях та планувати свою виробничу діяльність; це мають бути вітчизняні підприємства державної та приватної форм власності, а також іноземні постачальники;

– іноземним інвесторам – вкладати кошти у оборонну індустрію країни та створювати нові виробничі потужності на нашій території.

В результаті ми зможемо мати сильну армію, оснащену найновітнішими зразками озброєння та військової техніки, та зможемо розвинути нашу оборонну промисловість, яка потенційно може стати одним з флагманів української економіки.

Фонд "Вільна Україна" розробив проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості та прозорості державного оборонного замовлення з метою зменшення рівня корупції в оборонній сфері та адаптації і гармонізації національного законодавства до сучасних умов й стандартів безпеки країн НАТО та ЄС".

Що ми пропонуємо змінити

1) Утаємничувати окрему інформацію про товари та послуги – а не повністю всю закупівлю.

План закупівель озброєння, військової техніки та послуг оборонного призначення стане відкритим.

2) Зобов'язати Мінекономрозвитку опублікувати реєстр компаній, які є виконавцями ДОЗу (реєстр виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення) та надалі тримати його відкритим на своєму веб-порталі.

Це відкриє для контролю громадськості всі компанії, що виконують ДОЗ: ми зможемо перевіряти ці компанії на предмет їх спроможності виконувати замовлення та перевіряти їх пов'язаність з чинними та колишніми державними посадовцями (перевірка на предмет наявності конфлікту інтересів). Показовий приклад – розслідування Ганни Бабинець.

3) Зобов'язати всіх силовиків звітувати про результати здійснення процедур закупівлі, укладення та виконання державних контрактів з оборонного замовлення, у частині, що не містить державної таємниці, з оприлюдненням звіту уповноваженим органом (Мінекономрозвитку) на його веб-порталі.

Це поставить під контроль громадськості дії самих замовників – що вони закуповують, у кого та за якими цінами.

4) Заборонити обмежувати доступ до інформації та зобов'язати оприлюднювати інформацію про:

– складання, розгляд і затвердження бюджетів на оборонні потреби,

– кошториси та плани використання бюджетних коштів, виконання цих планів,

– планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі за державним оборонним замовленням та інше.

З повним текстом законопроекту можна ознайомитись на нашому сайті, або з презентації.

Ми не вигадуємо нічого нового.

Оборонний бюджет США може слугувати в якості прикладу для України для поліпшення та забезпечення прозорості та підзвітності уряду.

Необхідно спростити і стандартизувати процедури розсекречення та отримання громадянами доступу до конфіденційної інформації. Це – ключ до забезпечення того, щоб уряд не міг використовувати класифікацію інформації для прикриття корупції, неефективності або помилок.

Більшість зброї і обладнання в Україні закуповуються через неконкурентні процедури в державному оборонному замовленні (ДОЗ). Використання неконкурентних процедур як правило, призводить до підвищення цін, низької якості та корупції. Особливо це стосується України, адже:

– у всесвітньому рейтингу СРІ Україна у 2016 році, за даними "Transparency International", посідає 131 місце зі 176 країн;

– відповідно до Індексу антикорупційної політики в оборонному секторі (The Government Defence Anti-Corruption Index), який визначає рівень корупційних ризиків у державних органах оборонного сектору багатьох країн світу, Україна потрапила у групу D (показник А цього індексу означає "найменший рівень корупції", а F – "критичний рівень").

Прихильники існуючої системи закритих закупівель стверджують, що це виправдано, оскільки деталі військових закупівель України можуть бути використані ворогом. Проте, малоймовірно, що відкриття такої інформації може слугувати на користь потенційним ворогам.

Особливо враховуючи те, що через спільне радянське минуле та тісні зв'язки упродовж останніх 25 років незалежності головна країна-агресор – Росія й без того мала повний доступ до всієї потрібної їй інформації.

У більшості країн інформація про закупівлі звичайних озброєнь є загальнодоступною.

Відкрита система закупівель для більшості озброєння та військової техніки забезпечить багато переваг в порівнянні з використанням неконкурентних закритих процедур в рамках державного оборонного замовлення.

Адже для України вартість недостатньої прозорості дуже висока.

Фонд Вільна України підтримує та реалізовує проекти з метою подолання корупції в уряді, зміцнення верховенства права і розбудови демократичних інституцій. Публікація даних матеріалів має слугувати просуванню та підтримці основним реформам в Україні.

Віктор Плахута, спеціально для УП

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