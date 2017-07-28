Погана новина. В Україні є справжня фашистська партія

У меня есть плохая новость, которая не новость.

В Украине есть настоящая фашистская партия. Без иронии и ерничества. Называется она ВО "Свобода".

Идеологи "Свободы" стереотипизируют этнические группы и, как само собой разумеющуюся, продвигают идею о коллективной вине и ответственности народов (в первую очередь – евреев) перед украинской нацией.

Аргументы однотипны – винтажный оуновский мем "жидокоммуна", миф о голодоморе который был не геноцидом украинского народа, а этноцидом украинского этноса, устроенном евреями. А также "еврейский фашизм" и воображаемый Израиль, который в их представлении не демократическое государство, а ультранационалистическая диктатура (хотя именно этим их Израиль им и нравится, причем избирательная израилефилия у них спокойно уживается с пещерным антисемитизмом). На эти темы они сворачивают любую дискуссию. По крайней мере с евреями: "А мы, а вы, а у вас в Израиле"...

Народ Украины в их головах жестко делится на "титульную нацию" и "враждебные меньшинства" ", над которыми "титульные" должны господствовать "на своей, богом данной земле". "Пам’ятай, чужинець, тут господар – українець".

Ксенофобия – их религия, а антисемитизм для них – не только краеугольный камень идеологии, но и фундамент украинской национальной самоидентификации.



Я не хочу затрагивать тему коррупционных скандалов, связанных со "Свободой". Даже не хочется вспоминать речь Олега Тягнибока на Яворине и уманские эпизоды.

Но вот не так давно фастовский районный фюрер этой партии Юрий Горбинко прославился своим трогательным воспоминанием о "дядьке с короткими усами, который, к большому сожалению, не закончил свою работу". И это не единичный случай.

У меня уже устала рука банить бессчетных нацистских троллей со свободовским троеперстием в профиле. В последнее время их одолела настальгия по газовым камерам и печам крематориев. Полуофициальная глорификация холокоста в свободовском дискурсе – прямое следствие тезиса о коллективной ответственности народов.

Они воспринимают факты участия украинцев в акциях геноцида во время Второй Мировой войны как обвинения всех украинцев в геноциде. И в поисках самооправдания перекладывают вину на жертв – евреев, поляков, цыган.

Я всегда говорил – нынешнее поколение украинцев не виновно в Холокосте. Но те, кто с этим событием солиларизируются, добровольно принимают на себя ответственность за них.



Недавно я ввязался в фисбучный мовосрач на странице Остапа Дроздова. Я напомнил, как он когда-то тактично предложил мне в эфире говорить по-русски, на что я охотно перешел на украинский. Но если бы он грубо потребовал этого, то я бы сам ушел.

В ответ меня атаковала некая антисемитская дама, оказавшаяся детской писательницей (не Ницой). Я, пардон май френч, послал даму по известному адресу. На что в дискуссию вступил некий свободовец, у которого на обложке красовалось его фото с "орлицей" Фарион: "Ж2 завжди підлаштовувалася під окупантів і якомога відданіше намагалася лизати їм дупу та відстоювати їх інтереси у окупованих народів.

Можна згадати, як вони слугували полякам, за що отримали прояв "вдячності" від козаків Гонти і Хмельницького.

Таку ж вдячність проявляло і багато інших європейських народів. Згадати, хоча б, Німеччину 30-х чи Польшу середини 40-х минулого століття. Коли Україну загарбала московія, то вони перекинулися на службу мсклям.

Прочитавши документи чи спогади 100-річної давнини, можна пересвідчитися, що жоден загін продразвьорстки, жодна красноармєйська банда не обходилася без комісара їх національності. І слугують їм досі, бо вважають їх сильнішими за українців.

Повірте, як тільки ми зможемо дорости до національної єдності і націоналістичного духу (чого вони шалено бояться і роблять спротив в будь-якому прояві), то вони першими побіжать перед нами заставляючи любити і шанувати мову своїх нових хазяїв!

Кому не віриться, то нехай згадає, представники якого народу були самими лютими наглядачами в Освенцімі і ГУЛАГ.

Щодо ройтбурда, то він є яскравим представником описаного народу, який, поки що, не усвідомлює, що за отакі посилання українських письменниць, може пережити ще один ритуал, який переживають його одноплемінники після сьомого дня після народження".

Я, как живой человек, ответил (воспроизвожу, опуская мат): "Таких как ты вешать надо как в Нюрнберге".

И тут я прочел волшебное: "Всіх не повішаєте! Дехто встигне і біля печі попрацювати".

Так вот. Я не господин Эдуард Долинский, и даже наоборот. В отличие от него, я не считаю украинцев нацией прирожденных антисемитов. Я не считаю Украину фашистским государством. Я считаю Украину страной, устремленной в современную цивилизацию, страной, где не должно быть места никаким проявлениям пещерного антисемитизма и фашизма.

Я гражданин Украины, еврей, осознающий и идентифицирующий себя в качестве политического украинца и сторонника той борьбы, которая началась на Майдане и продолжается на Востоке.

Но свободовский фашизм (раздуваемый, если верить достаточно правдоподобной информации, на кремлевское бабло) уже нагадил Украине и обернулся тысячами трупов (напомнить с чего началась "Русская весна"?) И еще в состоянии нагадить так, что мало не покажется.

Возможно я ошибаюсь. Тогда я хотел бы услышать, как руководство партии недвусмысленно отмежевывается от нацистской риторики ее членов.

В этом случае я готов признать свою предубежденность и извиниться за нее.

Но пока что я не услышал ничего членораздельного даже от самого господина Тягнибока по поводу его феерического высказывания о том, как его предки героически били "жидву".

Все, что я слышал – стандартный "съезд с базара": "Вы что, хотите чтобы я сказал что я антисемит?" – И эта фраза даже не завершается, казалось бы, логичным: "Нет, я не антисемит". Вместо этого – широкая улыбка, и, на голубом глазу: "А в израильском Кнессете все партии – националистические"…



Это не национализм. Это неонацизм. Запрещенный законами Украины. Неонацистская партия в Украине должна быть запрещена. Совокупность человеконенавистнических высказываний ее членов и функционеров в сетях – достаточное тому основание. Проевропейским силам в Раде недопустимо "укреплять коалицию", договариваясь с людоедами.



Два уточнения.



Первое. Среди рядовых членов партии наверняка есть немало вполне приличных людей, честных и мужественных.



Второе. Иосиф Зисельс несомненно прав, когда говорит, что с подобными проявлениями должны бороться не евреи, а украинцы. Я бы очень хотел, чтобы таковые нашлись.

Александр Ройтбурд, художник, для УП

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