Гуртом і батька легше бити: як громада може не допустити корупціонера до влади

Якісна демократія базується на якомога ширшій участі громадськості в місцевій політиці. Однак чимало посадовців досі намагаються концентрувати ухвалення всіх рішень у своїх руках.

Схожа історія трапилася в Селидовому на Донеччині, де на посаду заступника міського голови хотіли призначити лояльного до мера чиновника з корупційним минулим.

Однак громада не допустила цього, розгорнувши цілу акцію протистояння, яка може стати гідним прецедентом згуртування громади.

Активісти Селидового разом з рухом "Сильні громади" ГО "Центр ЮЕЙ" вирішили поділитися цим досвідом.

Корупціонер – то не вирок

У 2017 році місцева влада вирішила призначити на посаду заступника міського голови людину, чиє ім'я можна знайти в реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, – колишнього керівника відділу освіти Івана Охомуша.

Свого часу посадовець не повідомив про конфлікт інтересів, за що був оштрафований. Також Охомуш був фігурантом справи про дачу хабара працівнику контрольно-ревізійного органу.

Незважаючи на ці факти, колишнього освітянина запропонував сам міський голова Віктор Ремізов, проігнорувавши ще двох кандидатів не зі своєї команди.

Тому більшість з депутатського корпусу, яка лояльна до мера, голосувала за Охомуша, порушуючи практично всі процедурні норми.

Не проголосували з першого разу – можна з другого

Голосування за нового заступника було не менш суперечливим, аніж сама кандидатура Охомуша.

За результатами усного голосування, Охомуш набрав необхідну кількість голосів, однак після підрахунку бюлетенів їх виявилося менше.

Ремізов, не отримавши позитивного результату та через розпочаті протистояння громадськості, вирішив оголосити перерву в роботі сесії на невизначений строк.

На сесії, де приймали скандальне рішення, активісти влаштували акцію протесту

Через кілька днів керівництво міста вирішило поновити сесію та повторити голосування за скандальне рішення, запросивши для підтримки депутатів, які були відсутні спочатку.

Саме ця підтримка була вирішальною в забезпечнні Охомушу жаданого місця заступника міського голови.

У Селидовому такі ситуації відбуваються не вперше. Опозиційні депутати відзначають, що депутати, лояльні до міського голови, постійно забезпечують таким чином ухвалення незручних для громади рішень.

Громадськість та влада: рахунок 1 – 0

Практично всі місцеві активісти та опозиційні депутати не залишилися осторонь. Всіма можливими і неможливими способами вони почали перешкоджати цьому призначенню: писали статті, проводили акції протесту, зверталися до правоохоронців.

Зрештою, громадськість вирішила, що спір потрібно вирішувати в суді, та подала позов про визнання рішення сесії недійсним.

Кошти на судовий збір збирали всім містом, проводили громадські збори, на яких пояснювали мешканцям необхідність боротьби із застарілими методами політики місцевої влади.

Судові засідання відбувалися кілька місяців, однак суддя прийняв рішення не на користь громади через те, що, на його думку, громадськість перешкоджала голосуванню на сесії.

Судове засідання, де розглядалася справа проти призначення Охомуша

Апеляцію вирішили не подавати, оскільки в результаті тиску громадськості чиновника звільнили, а громада отримала гарний досвід в об'єднанні та вирішенні місцевого конфлікту.

Зараз активісти продовжують маленькими кроками, але все-таки "ламати" закриті двері місцевого самоврядування і домагатися реформування. Наразі громада зайнята спором з місцевим водоканалом щодо безпідставного підвищення тарифу на воду, але то вже зовсім інша історія.

Корисні поради

Активісти руху "Сильні громади" вирішили скласти невелику уніфіковану інструкцію про судове оскарження, що стане в нагоді іншим громадам, які вирішили повернути курс місцевого самоврядування в позитивне русло.

1. Гуртуйтеся з іншими активістами та пересічними мешканцями. Сила громади – в об’єднанні, і що більшою стане ваша коаліція, то страшніше місцевій владі буде порушувати закон.

2. Наразі існує багато громадських організацій, готових захистити ваші права. Не винятком є рух "Сильні громади", який не тільки консультує, а й допомагає складати різноманітні документи: від запиту до позову.

Тому при виникненні спірних ситуацій шукайте помічників серед профільних громадських формувань та правників.

3. Справи про порушення місцевої влади розглядають місцеві суди. Скориставшись сайтом "Офіційна судова влада", можна легко знайти необхідний суд та сформувати до нього судовий позов.

4. Шукайте приклади та зразки позовів в Інтернеті. Наразі Інтернет перенасичений юридичними документами, тому знайти схожий позов дуже просто.

Ознайомитися з позовом у цій справі можна за посиланням.

5. Не забувайте про основні вимоги до позову: найменування суду, інформація про позивача та відповідача, зміст позовних вимог і виклад обставин, докази.

Якщо ви проігноруєте ці вимоги, позов розглядатися не буде.

6. Обов’язковим документом до позову є квитанції про оплату судового збору та поштові повідомлення про направлення примірника позову до відповідача.

Розмір та реквізити для сплати судового збору також можна дізнатися на сайті "Офіційна судова влада", для кожного суду вони індивідуальні.

Останнім кроком буде направлення позову до суду. Після цього залишається тільки чекати ухвали про відкриття провадження та не забути прийти на призначене судове засідання.

Наталія Рижкова, спеціально для УП

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