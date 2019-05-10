Позбавлення пенсій українців з російським паспортом: розбираємо юридичну сторону

Міністр у справах ветеранів України Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook повідомила про ініціювання питання внесення громадян України, які отримали паспорти Російської Федерації "в спосіб, що порушує міжнародне право та загрожує суверенітету нашої держави", до певної бази даних з метою позбавлення їх "статусу бенефіціара щодо отримання соціальних виплат чи пенсій з боку України".

Спробуємо надати суто юридичну оцінку можливості втілення цієї ідеї.

Відмінність між поняттями "соціальні виплати" і "пенсії".

Пенсія – це те, що сплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду, отриманих як страхові внески від працюючих осіб.

Соціальні виплати – виплати з державного бюджету або інших, визначених законом, джерел.

Чи пов'язується отримання соціальних виплат чи пенсій з громадянством (України])?

Ні.

Право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи мають як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на умовах та в порядку, передбачених цим законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Більше того, право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім'ї, які постійно проживають на території України.

Таким чином, право на отримання пенсії та соціальних виплат не є виключним правом лише громадян України. Тобто теоретично навіть припинення громадянства України не повинно автоматично позбавляти права на соціальні виплати чи пенсії.

Пенсія є власністю держави чи особи?

Особи!

З цього питання Європейський суд з прав людини висловлювався у низці рішень проти України. Зокрема у пункті 41 рішення у справі "Пічкур проти України" від 7 листопада 2013 року Європейський суд зазначив: "…якщо у Договірній державі є чинне законодавство, яким передбачено право на соціальні виплати, це законодавство має вважатися таким, що породжує майновий інтерес, який підпадає під дію статті 1 Першого протоколу (захист власності – примітка автора), для осіб, що відповідають вимогам такого законодавства".

Так само у пункті 34 рішення у справі "Суханов та Ільченко проти України" наголошено на тому, "що вимоги заявників щодо надбавки до пенсії безперечно підпадають під дію статті 1 Першого протоколу і що їх можна вважати "майном" у значенні цього положення".

Отже, пенсія є майном, яке належить особі, а не державі.

Чи означає інший паспорт втрату громадянства України?

Ні.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 2 Закону України "Про громадянство України" якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Власне, це є єдине положення, що стосується "заборони" так званого "подвійного громадянства" в Україні.

Тобто допоки громадянин України не припинив громадянство в порядку, визначеному законом України "Про громадянство України", отримання паспорта громадянина Російської Федерації (як і будь-якої іншої держави) не означає втрату громадянства України.

Чи юридично можливо позбавити пенсій та соціальних виплат громадян України, які отримали паспорти Російської Федерації в спосіб, що порушує міжнародне право та загрожує суверенітету нашої держави?

Ні – в рамках чинного законодавства.

Втім, це не означає, що реакція влади стосовно таких непатріотичних дій "громадян" не є юридично можливою.

Наприклад, можливим є внесення парламентом відповідних змін до законів України, оскільки основи соціального захисту та форми і види пенсійного забезпечення визначаються виключно законами України. І вже після цього розробити певні механізми реагування.

І наостанок, розчаруємо тих "громадян України", які отримають російські паспорти заради російських пенсій, та планують надалі проживати в окупованих українських містах Донбасу.

Справа в тому, що досі чинною залишається угода про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року.

Стаття 1 Угоди передбачає, що пенсійне забезпечення громадян держав-учасниць СНД та членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають.

Тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, навіть згідно з офіційною позицією держави-агресора, є територією України. Тому ті мешканці окупованих районів, які вважатимуть себе громадянами Російської Федерації та звернуться за російською пенсією, ймовірно отримають відмову з посиланням на положення вказаної угоди.

Владислав Власюк, Ігор Конєв, спеціально для УП

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