Закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії ВР – перший крок реформи парламенту

25-го квітня ми ухвалили у першому читанні закон про тимчасові слідчі та тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради. А 10-го травня спливає строк подання поправок до другого читання.

Чому закон про ТСК важливий?

Одна з ключових причин відставання України навіть від своїх сусідів – неефективні правові та економічні інститути.

Щоб зменшити корупцію та підвищити якість роботи будь-яких державних органів в успішних країнах, парламенти виконують дві функції – пишуть закони і контролюють виконавчу владу.

Про другу функцію Верховної Ради в Україні майже забули.

Американський президент Вудро Вільсон понад сто років тому стверджував: "слід віддати перевагу інформаційній функції Конгресу навіть перед його законодавчою функцією".

Насправді публічні розслідування, що проводяться в комітетах парламенту США, серйозно впливають на американську політику.

У 70-х роках публічне розслідування комісією Сенату Уотергейтського скандалу щодо прослуховування президентською командою політичних опонентів виявило багато інших зловживань.

В результаті пішли у відставку президент Ніксон, віце-президент Спіро Агню, і відбувся суд над кількома особами з президентського оточення. У тому числі – за фінансові зловживання та за протидію правосуддю.

У 80-х роках стало відомим на увесь світ розслідування сенатської комісії щодо організації поставок деякими членами адміністрації Рейгана протитанкових ракет в Іран в обхід міжнародних санкцій. Гроші від цього йшли на фінансування бойовиків-контрас в Нікарагуа – також в обхід заборони американського парламенту. Цей скандал став відомими під назвою "Іран-контрас".

Публічність парламентських розслідувань часто не дозволяє виконавчій владі зам'яти зловживання, а розподіл повноважень із чіткими процедурами мінімізує загрозу узурпації влади з боку президента.

Останні роки показали, як президентська команда в Україні використовує суди та корумповану правоохоронну систему для тиску на політичних опонентів. Натомість більшість реформ виявились профанацією, яка лише приховала корупційні схеми.

Показово: законопроект про тимчасові слідчі комісії, який ми ухвалили наприкінці квітня 2019-го року, було зареєстровано у Верховній Раді ще наприкінці 2014-го. Очевидно, президентській команді він був не потрібен. І лише зараз, коли переміг інший, вони дали проекту зелене світло.

Але я вважаю, що процедури мають працювати незалежно від прізвищ високопосадовців.

Аби спокус для зловживань владою було менше, потрібно системно змушувати усі гілки влади виконувати закон. Для цього потрібно зробити дуже багато. І зміни мають бути комплексними.

Передусім – унормувати процедуру імпічменту президента та зняти депутатську недоторканність, ухвалити виборчий кодекс.

Закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії – також важливий крок. Потрібно не лише прискорити його розгляд, а й підсилити проект.

Покажу декілька принципових правок, які ми підготували разом з експертами на базі світового досвіду. Всі вони стосуються саме тимчасових слідчих комісій. Такий інструмент парламентського контролю за виконавчою владою присутній у переважній більшості розвинених країн.

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Процедура створення ТСК

Згадайте офшорний скандал, що сколихнув світ 2016 року. Тоді в панамських документах серед багатьох інших засвітилися офшорні активи президента Порошенка та й його оточення. Не факт, що високопосадовці порушили закон. Але перевірити це було потрібно. Проте пропозицію про створення тимчасової слідчої комісії влада просто поховала.

Аби такого не відбувалось пропонуємо включати постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії автоматично до порядку денного найближчого пленарного засідання без будь-якого голосування.

Залучення до роботи ТСК працівників правоохоронних органів

Це є поширеною практикою. Наприклад, слідчі комітети в Італії мають ті ж повноваження та обмеження, що й судові органи. А, наприклад, в США, Австралії чи Туреччині якщо слідча комісія парламенту виявить вчинення злочину, то може бути розпочато досудове розслідування.

Присутність тісного зв'язку у процедурах роботи парламентських комітетів, Мін'юсту та спеціальних прокурорів в США суттєво збільшує вагу таких розслідувань та зменшує загрозу упередженості.

У минулому робота переважної більшості парламентських слідчих комісій в Україні закінчувалася нічим.

Тож ми пропонуємо також встановити в нашій країні чіткий зв'язок парламентського розслідування із подальшою роботою правоохоронної та судової системи. Аби можна було зрушити з місця розкриття резонансних випадків корупції саме за допомогою публічності процедур парламентського контролю.

Ми пропонуємо розширити та уточнити ідею, закладену авторами у законопроект, щодо права слідчої комісії у разі необхідності залучення до своєї роботи прокурора та інших працівників будь-яких правоохоронних органів.

Щодо прокурора, то хочу наголосити: ця особа повинна мати всі права, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом щодо початку досудового розслідування, проведення слідчих дій, негласних розшукових дій, повідомляти особі про підозру, звертатися до суду з обвинувальним актом тощо. Такий прокурор має призначатися комісією за пропозицією Генпрокуратури.

Подальше використання матеріалів парламентського розслідування

Звичайно, документи, свідчення свідків та інші докази, зібрані членами парламентської слідчої комісії, не можуть бути вирішальними у подальшому кримінальному проваджені або у судовій справі. Але вони мають бути враховані серед інших.

Таким чином ми можемо кардинально підняти ефективність роботи парламентських слідчих комісій. Аби їхня робота не перетворювалась на просту політичну тріскотню та мала конкретні юридичні наслідки вже у класичному досудовому розслідуванні та у судовому процесі.

Спеціальні тимчасові слідчі комісії

Спеціальні тимчасові слідчі комісії як частина процедури імпічменту президента була повністю відсутня в проекті, ухваленому у першому читанні. Але під час обговорення було запропоновано включити цей розділ до розгляду у другому читанні.

Ще раз наголошую: наше завдання максимально прискорити законодавче закріплення чіткої та прозорої процедури імпічменту президента. Але якщо внести в цей конкретний проект цілий розділ до другого читання, це може стати приводом для звинувачень у порушенні законотворчої процедури. А відтак – відкриє шлях до скасування закону.

Ми це вже проходили 2009 року, коли Конституційний Суд скасував подібний закон виключно через дрібницю – порушення процедури його підписання.

Тому пропоную виписати чіткі повноваження, порядок формування та роботи спеціальних тимчасових слідчих комісій (як частини процедури імпічменту) вже в окремому законі.

Багато років авторитарних потуг двох президентів поставити під повний контроль роботу парламенту для обслуговування власних корупційних інтересів серйозно послабили роль контрольної функції Верховної Ради та якість законотворчої роботи. Із законодавства свідомо видалили цілі розділи. Наприклад, регламент діяльності коаліції та опозиції. Ці процедури потрібно знову прописати.

Серед населення широко розповсюджується думка, що парламент взагалі не потрібний. Це не просто помилковий шлях. Ці дії суттєво віддаляють Україну від розвитку та процвітання.

Навпаки, ми зобов'язані не просто повернути Верховній Раді функції, притаманні парламентам успішних країн, а й максимально підвищити її ефективність. Ще 2016 року я вже публікував свої пропозиції.

Нехай ухвалення закону про ТСК стане першим кроком на шляху реформування Верховної Ради України.

Сергій Рибалка,спеціально для УП

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.