Чи може реформа української виборчої системи посприяти у боротьбі з корупцією?

Реформа избирательной системы бурно обсуждается в Украине. Главными ее нововведениями должны были стать отмена голосования по мажоритарным округам и снижение проходного барьера (с 5 до 3 процентов) для партий, формирующих половину Рады по пропорциональному принципу.

Как известно, предложение реформы пока отвергнуто...

Невзирая на это обстоятельство и понятную логику старых политических элит, боящихся потерять влияние в будущей Раде и потому противостоящих переменам, нам было бы важно разобраться в том, какая именно избирательная система и какие именно электоральные правила могли бы, с экономической точки зрения, максимально укрепить потенциал страны.

Чем, к примеру, чревато снижение проходного барьера в более длительной перспективе?

Разумно ли в принципе сравнивать разные системы голосования и делать выводы о том, какая из них лучше?

Попробуем разобраться.

Преимущества и недостатки мажоритарки

Как ни банально это прозвучит, но однозначных ответов быть не может, поскольку разные избирательные системы имеют как положительные, так и отрицательные стороны.

Впрочем, как стало очевидно за почти 28-летнюю историю независимой Украины, выбор в пользу определенной системы зависит и от институционального развития страны.

А что говорит по этому поводу базовая, но довольно редко поминаемая сегодня политэкономическая теория? На что она обращает внимание при сравнении преимуществ и недостатков разных электоральных принципов?

Одно из главных преимуществ мажоритарной (одномандатной) системы выборов, помимо возможности голосовать за конкретных, подчас беспартийных и напрямую подотчетных избирателям кандидатов, – это итоговое смещение политического спектра в "центр".

Именно благодаря мажоритарным правилам выборов усиливаются политические стимулы для конкуренции за медианного (среднего) избирателя.

Таким образом, в странах с преимущественно мажоритарной системой (например, в США или Великобритании) часто преобладают лишь две мощные политические силы, конкурирующие за среднего избирателя с двух флангов политического спектра. Следовательно, минимизируются риски, связанные с потенциальным избранием и укреплением радикальных политических сил (как правых, так и левых).

Но за этим явным преимуществом кроется и весомый недостаток – далеко не каждая политическая партия, и, соответственно, далеко не все легитимные политические предпочтения граждан находят в итоге своих представителей в парламенте.

В этом отношении пропорциональная система может показаться более справедливой, ведь она, как правило, отображает весь спектр политических предпочтений. Именно поэтому во многих государствах используются смешанные избирательные системы, учитывающие принципы репрезентативности при минимизации рисков политического экстремизма.

Теория: электоральные правила и коррупция

В начале 2000-х годов Торстен Перссон, Гвидо Табеллини, и Франческо Требби, известные ученые, работавшие в области современной политэкономии, изучали взаимосвязь между электоральными правилами и коррупцией в разных, более или менее демократических, странах.

Они пришли к выводам, что крупные избирательные округа, мажоритарные правила на выборах и открытые партийные списки, в случае использования пропорциональной системы, скорее приводят к меньшему уровню коррупции, нежели иные электоральные правила.

Надо сказать, что эти результаты исследований Перссона, Табеллини и Требби напрямую корреспондируются с еще более давней теорией лауреата Нобелевской премии по экономике Роджера Майерсона.

Теория Майерсона утверждает, что шансы на избрание добросовестного политика увеличиваются в крупных мажоритарных округах, поскольку у избирателей появляется больше шансов найти себе идеологически близкого и при этом некоррумпированного кандидата.

В контексте нынешней украинской дискуссии особенно интересен эмпирический результат Перссона, Табеллини и Требби, свидетельствующий, при прочих равных, о более низком уровне коррупции при выборах именно в мажоритарных системах.

Авторы объясняли эту закономерность повышенными стимулами одномандатников эффективно отвечать на запросы своих прямых избирателей, в то время как партийные списки размывают подотчетность каждого отдельного депутата. Но при этом исследование отмечает, что открытые партийные списки тоже могут служить эффективным инструментом в борьбе с коррупцией.

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Что выбрать Украине? Мажоритарная или пропорциональная система выборов?

Разумно ли опираться на эти теории и эмпирические результаты научных исследований в процессе реформирования украинского законодательного кодекса?

Безусловно, опыт независимой Украины показывает, что в насквозь коррумпированном государстве мажоритарные округа зачастую подкупаются местными (и национальными) элитами с понятной целью – получения контроля над политическим процессом и обретения иммунитета от юридических преследований. Последний нюанс объясняет столь значимое присутствие различных предпринимателей в Раде за все годы независимости Украины.

Не возникает и лишних вопросов, почему в подобной ситуации никак не удается принять антикоррупционные законы, провести масштабную дерегуляцию и усилить независимые, инклюзивные институты управления. Ведь именно благодаря этим мерам удалось бы урезать политическую, а заодно и экономическую, ренту "старых" правящих элит.

Иными словами, специфика институциональной неразвитости и олигархической формы правления добавляет серьезные негативные факторы к мажоритарной системе выборов, традиционно не учитываемые при сравнении электоральных правил.

Конечно, можно было бы возразить, что и пропорциональная система рискует попасть под влияние олигархов. Но опираясь на украинскую практику последних лет, легко заметить, что именно одномандатные избирательные округа более подвержены политическим манипуляциям со стороны коррумпированных элит.

При пропорциональных выборах с этой опасностью можно бороться, как свидетельствуют результаты научных исследований, с помощью открытых партийных списков.

Иными словами, логика склоняет нас в сторону пропорциональной системы выборов в Верховную Раду.

Желательна и полная отмена выборов одномандатников по мажоритарным округам при соответственном снижении общей численности депутатского корпуса до 225 человек, что, согласно экономической теории и практике, повысило бы конкуренцию на место, а следовательно, и качество кандидатов.

Но при этом нельзя забывать и о ключевом недостатке пропорциональной системы – предоставлении политической площадки радикальным силам.

Новому президенту предстоит столкнуться с этими темами при обсуждении реформы избирательной системы с лидерами основных, не столь радикальных партий.

И важно помнить: вместо того, чтобы соглашаться на снижение проходного барьера, всем здравым силам необходимо требовать обратного – если не повышения этого барьера при окончательном переходе к пропорциональной выборной системе, то, как минимум, сохранения его на нынешнем пятипроцентном уровне.

Иначе результатом предложенных компромиссов может стать невольное, или даже, что многим хуже, преднамеренное подыгрывание как экстремистским партиям, так и скептикам украинской государственности, постоянно настаивающим на преобладании в Украине праворадикальных сил.

Александр Роднянский, для УП

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