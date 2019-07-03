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Спартак Суббота
психотерапевт, науковий керівник "Інституту когнітивного моделювання"

Психологічні маніпуляції у період виборчої кампанії: як не попастися на виверти політиків?

Середа, 03 липня 2019, 11:30

Экстренная подготовка к досрочным выборам заставит украинских политиков изощряться. Времени, чтобы соблазнить электорат, крайне мало, поэтому использоваться будут только проверенные методы.

Как украинские политики будут манипулировать обществом на сей раз и какие инструменты могут для этого использовать? Попробуем разобраться на "живых" примерах.

Спекуляция на базовых потребностях, выгодах и страхе

Потребительское отношение к политике, разумеется, губительно. Тем не менее, оно часто ложится в основу электоральных симпатий.

Причиной этого является естественный механизм, который в критических ситуациях вынуждает человека действовать инстинктивно: опираясь на опыт и стремясь к безопасности. Размышлять о "высоком" в моменты, когда нужно спасаться и думать об удовлетворении базовых потребностей, просто неэффективно.

В условиях войны и экономической нестабильности потребительское отношение к политике характерно для подавляющего большинства украинцев, что естественно. В свою очередь, политические лидеры этим манипулируют: базовыми потребностями, страхами и инстинктами избирателей.

В период президентской кампании этот прием активно эксплуатировала команда Петра Порошенко, которая пыталась запугать электорат: намекая, что только их лидер способен остановить агрессора, и взывая к базовой потребности – безопасности.

"21 апреля – решающий выбор".

"Главное – не потерять страну".

Не исключено, что к этому инструменту команда экс-президента еще вернется во время нынешней кампании, но вряд ли это будет эффективно.

Сейчас поддержку наращивают политические силы с более позитивной риторикой, которые пытаются не напугать электорат, а предложить конкретные социальные выгоды.

Такую тактику, в частности, использует команда Юрия Бойко, обещая избирателям мир – базовую потребность, социальные гарантии – то есть защищенность и вполне конкретную выгоду в виде снижения тарифов.

"Мир в Украине".

"Вернем нормальные тарифы".

Актуальный для украинцев запрос на мир выражается также в том, что люди положительно реагируют на создание разных политических объединений.

Этот прием уже взяли на вооружение "Оппозиционный блок" и объединенные силы украинских националистов, в состав которых вошли "Свобода", "Национальный Корпус", "Правый сектор" и некоторые патриотические организации.

Впрочем, нет гарантий, что данная манипуляция окажется эффективной.

Приватизация благ

В период нынешней парламентской кампании команда Петра Порошенко и его новой партии "Европейская Солидарность" расширяет риторику и пытается "приватизировать" проевропейский курс Украины, делая его личным достижением.

"Выбирай НАТО и ЕС. Присоединяйся".

Такой же прием во время президентской кампании эксплуатировала Юлия Тимошенко, и это сыграло против нее. Идеологически предвыборная агитация Тимошенко почти не отличалась от агитации Петра Порошенко. В итоге дублирующиеся месседжи просто потерялись в общей массе политической рекламы и не запомнились избирателям.

"Будущее Украины в ЕС. Безопасность Украины – в НАТО".

Вышеуказанные формулировки создают иллюзию монополизации европейских ценностей и благ, которые могут стать общедоступными только в случае избрания конкретного политического лидера.

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Апелляция к безопасности и образу сильного лидера

Потребность в защите и безопасности является одной из пяти базовых потребностей личности. К тому же в условиях войны на Донбассе образ сильного лидера становится еще более востребованным.

Ощущение безопасности можно обеспечить разными путями. В зависимости от направленности партии лидеры предлагают сильную экономику, доступную медицину и прочее. Но самый простой и понятный способ – это военная безопасность.

Активно образ сильного лидера сейчас эксплуатируют объединенные силы украинских националистов – "Национальный Корпус", "Свобода" и "Правый сектор".

"На защите Украины".

"Сила. Благополучие. Порядок".

К этому образу в парламентской кампании также будет обращаться лидер Радикальной партии Олег Ляшко – для него это один из базовых образов.

"Сильный президент – порядок в стране".

"Защитим Украину".

Апелляция к большинству

Любой политик стремится создать "эффект массовости". Суть этой манипуляции заключается в том, что люди с повышенной тревожностью и желанием снизить уровень волнения отдают предпочтение безопасному выбору, то есть выбору большинства.

Таким образом, избиратели, особенно не определившиеся до конца, пытаются избежать ответственности и обезопасить себя от чувства вины в случае "фиаско" их политического избранника.

Активно этот прием используют сейчас лидеры "Оппозиционного блока". Не имея существенной поддержки (около 1,5%), они пытаются убедить электорат в противоположном.

"Нас – большинство".

Абстрактные формы

"Самопомощь" предлагает избирателю уникальную возможность: все сделать самому. Целевой аудиторией в этом случае является интеллигенция, которая и без высокопарных лозунгов все делает самостоятельно.

Но главное преимущество этого приема заключается в том, что политическая сила снимает с себя любую ответственность, ничего не обещает, а достижения других при этом может интерпретировать как собственные.

"Возьми и сделай".

Нечто подобное своим избирателям сейчас предлагает и партия "Слуга народа". Призыв сделать что-то вместе сам по себе лишен смысловой нагрузки и не предлагает людям ничего, кроме как объединиться ради достижения каких-то абстрактных целей. Каких именно? На этот вопрос "слуги народа" пока предпочитают не отвечать.

"Сделаем это вместе".

Вместе с тем "Слуга народа" продолжает использовать в своих интересах тренд "на новые лица" в украинской политике. Следует отметить, что сегодня такая манипуляция набирает популярность. Используют ее объединенные националисты, команда партии "Голос", команда Владимира Гройсмана и многие другие.

Этот прием работает на основании когнитивного искажения. Из-за дефицита информации о новом политике люди склонны оценивать его по первому впечатлению, чаще всего – положительно. На фоне негативного опыта с другими известными политиками "новые лидеры" кажутся более выгодным вариантом.

Подведем итоги

В нынешней избирательной кампании самыми распространенными манипулятивными приемами остаются: апелляция к безопасности, удовлетворения запроса на новые лица и спекуляция на выгодах.

В первых двух случаях политики взывают к иррациональному в человеке: симпатиям, страхам, тревожности. В последнем случае – к базовым потребностям.

При этом нужно помнить, что цель любой манипуляции – именно обмануть и запутать.

Чтобы избежать разочарования, избиратели должны ориентироваться на конкретные аргументы и предложения политиков, а не на абстрактные красивые лозунги. Это – единственный способ не попасться на политический крючок.

Политические игры – игры, за которые люди платят не только качеством жизни, но и жизнями в целом. Каждый ход в данной шахматной партии – это зазор на будущее. Каждая подставная пешка и потеря может означать поражение, а потеря значимой фигуры – расслабить противника и привести к победе. И народ в этой всей игре сам решает, делать ли пешку королем.

Спартак Суббота, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: виборипсихологіясуспільство
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