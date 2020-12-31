Як не зіпсувати собі свята, або Чому не варто шукати симптоми в інтернеті

В этом году новогодние и рождественские праздники для каждого пройдут по-особенному и, скорее всего, по-другому.

Карантинные ограничения, рекомендации оставаться дома, беспокойство и страх за родных и за себя — все это вносит коррективы в наши планы и может даже напрочь отбить желание праздновать.

Но чрезмерное беспокойство о здоровье имеет и плохую сторону: иногда мы настолько переживаем, что сами того не осознавая, делаем себе хуже.

Почему так? Причина кроется в таком явлении как ипохондрия.

Ипохондрия или чрезмерная тревога о здоровье — это тип тревожного расстройства, который характеризуется тем, что человек обращает повышенное внимание на определенные симптомы и потом интерпретирует их как реальное заболевание, но часто эти симптомы являются психогенными или надуманными.

К сожалению, наше повышенное беспокойство впоследствии может реально негативно повлиять на здоровье.

Как это происходит, и почему мы можем сами загнать себя в ловушку?

Рассмотрим пример. Один пациент утверждает, что у него есть проблемы со здоровьем, несмотря на то, что ни один врач не зафиксировал признаков болезни.

Основной жалобой пациента было то, что он начинал чувствовать повышение температуры, а когда замерял ее, выяснял, что температура и вправду выше нормы.

Помимо этого, он чувствовал постоянную усталость, боль в мышцах, легкую тошноту, дрожь в руках.

Когда он начинал сильно об этом беспокоиться, то замечал одышку и нарушение фокуса зрения.

С чем это связано?

Часто, слушая истории о болезни знакомых или просто читая их в социальных сетях, мы "примеряем" все на себя, ищем симптомы и допускаем самую главную ошибку — гуглим их, например, "тошнота без причины".

Если "правильно гуглить" — любая болезнь окажется смертельной, ведь тошнота может быть вызвана как расстройством желудка, так и раком. Головокружение — инфекцией, травмой позвоночника или головы.

Повышение температуры тоже может быть связано просто с изменением нашего эмоционального состояния.

Но психология человека такова, что он всегда выбирает худший из вариантов и воспринимает его как верный.

Ипохондрическое расстройство очень распространено во время пандемии коронавируса. Поскольку это достаточно серьезное заболевание, беспокойство побуждает нас искать у себя ложные симптомы и адаптировать их под симптомы COVID-19.

Чем больше человек испытывает тревогу по поводу своего состояния, тем большая вероятность того, что ложные симптомы превратятся в признаки реального заболевания, ведь стресс, тревога, беспокойство напрямую влияют на физическое состояние человека и на его иммунитет.

Как избежать негативных последствий?

Если вы чувствуете, что вам плохо, первым делом обратитесь к своему семейному врачу. К счастью, сейчас можно контактировать в онлайн-режиме или консультироваться по телефону. Раз и навсегда запретите себе искать объяснения симптомам в интернете. И посоветуйте это своим близким. Без предписаний врача не измеряйте показатели здоровья на регулярной основе. Откажитесь от того, чтобы спрашивать мнение других, например: "Было ли у тебя такое?", "Как тебе кажется, у меня есть температура?", "У меня часто болит голова, что это значит?" и другие. Если врач заверил вас, что не о чем тревожиться, не преувеличивайте и не катастрофизируйте ситуацию. Помните, что самостоятельное лечение может только усугубить ваше состояние. Не выдумывать себе дополнительных болезней и лечитесь строго по протоколу и предписаниям врачей, если вам поставили какой-то диагноз.

Спартак Суббота, для УП

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