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Андрій Баумейстер
український філософ і письменник

Для чого вам новини? або Ви не любите "фейкові новини"?

П'ятниця, 27 вересня 2019, 17:40

Вы не любите "фейковых новостей"?

Вы уверены в этом?

Задайте себе несколько вопросов:

Что я хочу получить от новостей?

  • Зачем мне вообще новости?
  • Я хочу получить информацию или хочу подтвердить свою точку зрения?
  • Я хочу получить эмоциональную подпитку или прежде всего я хочу получить данные для анализа?
  • Я развлекаюсь или пытаюсь понять?

Какие новости я ищу?

  • На чем основывается мой выбор новостей, какие "алгоритмы" моего поиска?
  • Как я выбираю информационные источники?
  • Я вообще задумываюсь о своем выборе?
  • Может, я доверяю каким-то блогерам или "лидерам мнений"? Почему я им доверяю? Я могу оценить их компетентность? Или, скорее, мне нравится их тембр голоса, их эмоциональный напор, их взгляды на мир (ведь они так похожи на мои собственные, просто я не могу эти "взгляды" так складно транслировать).

Если вы скажете "Я хочу знать, что происходит в мире", задайте себе вопрос: а какие события я могу назвать значимыми и как я по сообщениям отобранных мною новостей составляю образ того, "что происходит в мире"?

И вообще, зачем мне это надо знать?

Вы вообще вспомните, что "происходило в мире" в прошлом году? А месяц назад?

Если затрудняетесь вспомнить, задумайтесь, не слишком ли много времени вы тратите на то, что никак нельзя будет использовать завтра или послезавтра. Ведь в таком случае вы заняты самым бессмысленным занятием: вы тратите время на то, что завтра забудется, что не дает вам никаких знаний и никакой пользы. И что отнимает громадное количество времени.

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Наконец, спросите себя, умеете ли вы анализировать.

Вопрос может показаться обидным, но полезно его себе задавать.

Прислушайтесь к себе, не обманываете ли вы себя? 

Не называете ли вы "анализом" моментальную эмоциональную реакцию, "глотание" бессмысленных информационных продуктов и рытье в информационном мусоре?

Вам нравится каждый день копаться в мусоре и умножать его?

Если человеку трудно связать одну мысль с другой, один факт с другим, то зачем ему новости?

Вообще-то я не такой пессимист, как автор статьи. Я не считаю, что "Social media is an outrage factory. And paradoxically, it works because most folks aren't aware, or don't want to be aware, of this point".

Конечно, обмен эмоциями в социальных сетях – на первом месте. Но неужели все так плохо?

В завершение еще раз спросите себя: почему я не люблю "фейковых новостей"? Может, ваш ответ станет немного другим.

Андрій Баумейстер

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Андрія Баумейстера

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: ЗМІсуспільство
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