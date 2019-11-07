Корупційні схеми органів архітектурно-будівельного контролю на прикладі міста Ірпінь

Думаю, вже ні для кого не секрет, що органи Державної архітектурно-будівельної інспекції є одними з найбільш корумпованих державних органів.

Корупція у сфері архітектурно-будівельного контролю та містобудування набула такого масштабу, що президент Володимир Зеленський вимушений був доручити міністру розвитку громад та території України Альоні Бабак ліквідувати тотальну корупцію у вказаній сфері.

Яким чином працює корупційна схема на прикладі міста Ірпінь

Ще у 2016 році у рамках децентралізації системи держархбудконтролю містобудівні повноваження були передані новоствореному структурному підрозділу Ірпінської міської ради – Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Ірпінської міської ради, яку очолив Ярослав Комишан.

Здавалося б виконані вимоги закону. Разом з цим до вибудованої корупційної схеми долучилася ще одна ланка, а саме керівництво міської ради. Та й сам новий начальник місцевої інспекції Ярослав Комишан не був сторонньою людиною.

Так, Ярослав Комишан до того, як очолити новостворений структурний підрозділ працював під безпосереднім керівництвом Олександра Коломійця (до жовтня 2019 року начальник Департаменту ДАБІ у Київській області) та Ярослава Старущенка (до жовтня 2019 року заступник начальника Департаменту ДАБІ у Київській області) та відповідно був своєю людиною.

І якщо Олександр Коломієць був у жовтні 2019 року звільнений з посади, то Ярослав Старущенко пішов на підвищення. Він зайняв посаду директора Департаменту дозвільних процедур ДАБІ України, яку до цього займав в.о. голови ДАБІ України Олександр Строкач.

Із засобів масової інформації відомо, що всі без виключення забудовники, які хочуть будувати в місті Ірпінь, повинні сплатити за отримання дозвільних документів 4-5 доларів США за кожен квадратний метр.

За вказану суму забудовники отримують:

по-перше: дозвільні документи;

по-друге: повну лояльність та захист від перевірок.

От саме на Ярослава Комишана і поклали обов'язок стежити за тим, щоб кошти нагору надходили своєчасно та в повному обсязі, і щоб якійсь забудовник, бува, не вирішив будувати по закону.

Як органи ДАБК відпрацьовують кошти забудовників на прикладі конкретного будівництва

На початку літа 2018 року під виглядом будівництва нової школи на заплаві річки Ірпінь розпочалося грандіозне будівництво житлового комплексу "Синергія сіті" на 72 багатоповерхові житлові будинки.

Будівництво розпочалося без жодних дозвільних документів, передбачених законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".

У зв'язку із значним суспільним резонансом, за вказаним фактом на адресу Інспекції ДАБК Ірпінської міської ради та Департаменту ДАБІ у Київській області від громадян та громадських організацій було написано низку звернень з вимогою провести перевірку та вжити заходів реагування.

Проте перевірка була проведена спеціалістами Департаменту ДАБІ у Київській області лише через рік і то після того, як активісти почали щотижня ходити на особистий прийом до Олександра Коломійця. Простіше кажучи примусили посадовців виконати свої обов'язки.

І от на початку серпня 2019 року спеціалісти Департаменту ДАБІ у Київській області відрапортували, що перевірку провели і встановили, що весь цей час будівництво вела фізична особа – Мураш Юрій Дмитрович, який проживає в одному із сіл Тернопільської області. Він самостійно практично збудував 4 багатоповерхові будинки та збирався ще звести 68 багатоквартирних. На Мураша також було накладено штраф у сумі 51 000 грн.

Дивним чином, саме перед перевіркою (09 липня 2019 року) він отримав Дозвіл на виконання будівельних робіт, а, як зазначалося вище, це не так і дешево.

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Для чого знадобився цап відбувайло – Мураш Юрій Дмитрович?

Відповідь дуже проста. Фізичні особи у випадку порушення вимог містобудівного законодавства несуть відповідальність, відповідно до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, а юридичні особи – відповідно до закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності".

Наприклад, за виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання на об'єкті з класом наслідків СС3 юридична особа повинна сплатити до місцевого бюджету штраф у розмірі 900 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що на сьогодні становить 1 742 400 грн.

Ось чому спеціалісти Департаменту ДАБІ у Київській області не помітили ні генпідрядника (ТОВ "БК "БУДТАЙМ"), ні проектувальника (ТОВ "СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА"), а також нового власника земельних ділянок, де будується зазначений сумнозвісний житловий комплекс (ТОВ "АРЗАНА").

Таким чином, фактичним забудовникам ЖК "Синергія сіті" Володимиру Карплюку та Ігорю Оверку, керівництво Департаменту ДАБІ у Київській області зекономило 1 691 400 грн.

І знову небайдужі мешканці міста були вимушені, як на роботу, ходити на прийом до керівництва Департаменту ДАБІ у Київській області.

Під тиском громадськості навіть розпочали перевірки зазначених юридичних осіб. Як вони самі кажуть, навіть їх і завершили.

Проте результати цієї перевірки містять як мінімум державну таємницю. Як інакше пояснити те, що не тільки не дають для ознайомлення матеріали перевірок, а навіть не озвучують їхні результати. А, сподіваюся, короткотимчасове керівництво як Департаменту ДАБІ у Київській області (Андрій Григоренко), так і Державної архітектурно-будівельної інспекції України (Олександр Строкач), ховаються від громадськості.

Аналогічним чином ні начальник Інспекції ДАБК Ірпінської міської ради Ярослав Комишан, ні в.о. начальника Департаменту ДАБІ у Київській області Андрій Григоренко, а також в.о. голови ДАБІ України Олександр Строкач, який клятвено обіцяв взяти на особливий контроль стан законності у сфері містобудування в Приірпінні та навести там лад, не бачать явних порушень на інших об'єктах будівництва, що й не дивно.

Так, не помічають спеціалісти Департаменту ДАБІ у Київській області та Інспекції ДАБК Ірпінської міськради фактів заниження класів наслідків будівництв.

Зокрема:

будівництво багатоквартирного житлового будинку, замовником ПП "Сфера-2012" за адресою: вул. Соборна, 122-а, м. Ірпінь, Київська обл. (черговий ЖК "Центральний"). Замовником будівництва заявлено клас наслідків СС1, фактично будується будівля з класом наслідків СС3, що чітко видно з сайтів продажів.

будівництво багатоквартирного житлового будинку, замовником Роспотнюк Валентина Анатоліївна, за адресою: вул. Університетська, 1, г, д, е, о, п, м. Ірпінь, Київської обл. (ЖК "GRIN SIDE"). З метою заниження класу наслідків єдиний житловий будинок, який фактично відноситься до класу наслідків СС3, зареєстровано 5 документів (на кожен під'їзд).

будівництво багатоквартирного житлового будинку, замовником ТОВ "ПРОМОАЛЬТ", за адресою: вул. Чехова, 27, м. Ірпінь, Київська обл. (ЖК "CITY PARK").

Там також занижено клас наслідків з СС3 до СС2, шляхом реєстрації документів на кожен під'їзд окремо.

Також, в упор, не дивлячись на звернення, заяви, скарги не помічають порушень при будівництві житлових комплексів "UTLANDIA", "Авіатор", "Синергія 3", "Синергія 2+", "Центральний-2" та низки інших об'єктів будівництва.

У зв'язку із зазначеним, на сьогодні вимушений констатувати, що без повного перезавантаження органів архітектурно-будівельного контролю ліквідувати корупційні схеми, які вибудовувалися протягом років, неможливо. Адже на сьогодні учасники корупційних схем залишаються у системі, змінюють лише одні керівні посади на інші.

Олексій Зіневич, спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.